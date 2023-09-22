Новосибирск, ты космос: редкие кадры с запуска ракеты с символикой столицы Сибири

Посещение космодрома стало невероятным подарком к юбилею города. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

В этом году Новосибирск отмечает 130-летие, и юбилей города получился без преувеличений космическим. Начнем с того, что на МКС побывала первый космонавт из Новосибирска Анна Кикина: до нее никто из россиян не летал на корабле Илона Маска Crew Dragon. Затем в строящемся здании Музея космонавтики имени Юрия Кондратюка установили модуль корабля «Восток»: такого в городе еще никогда не было.

А третий подарок городу был самым памятным: с Байконура запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с символикой столицы Сибири. И наблюдать за запуском Роскосмос пригласил делегацию мэрии Новосибирска.

Увидеть ракету-носитель «Союз-2.1а» на стартовом столе посчастливилось новосибирской делегации. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

- Это знаковое событие: эмблему Новосибирска разрабатывали мы, она сделана по нашим эскизам. По приглашению Роскосмоса делегация Новосибирска была на этом старте. Нам показали сам «Байконур», в строительстве которого участвовали люди, трудившиеся в нашем коллективе – к примеру, Анатолий Иванович Мотыга, который сейчас уже на пенсии. Абсолютно впечатляющее зрелище! - рассказал мэр Анатолий Локоть. – И я хочу еще раз поблагодарить Роскосмос: это невероятный подарок к юбилею города. И даю поручение отправить благодарственную телеграмму от моего имени.

А мы публикуем яркие кадры с посещения «Байконура».

Именно эта ракета с символикой Новосибирска доставила на МКС двух российских космонавтов - Олега Кононенко и Николая Чуба- и астронавта Лорал О’Хара.

Начнем с того, что новосибирская делегация посетила стартовый комплекс «Протон-М» - гордость космодрома и всей страны.

Сердце «Байконура» - стартовый комплес «Протон-М»: его разработчиком является Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П.Бармина. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Экскурсию там провел лично генеральный директор АО ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.

Генеральный директор АО ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Алексей Варочко тепло поприветствовал мэра Анатолия Локтя и новосибирскую делегацию. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

От одного этого вида дух захватило у всех: «Гагаринский старт» или площадка №2 – отсюда до 2019 года происходили запуски ракет.

Только вдумайтесь: на «Гагаринском старте» прошло 519 запусков ракет. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Еще один «гагаринский» уголок на Байконуре: комната, где ночевал перед стартом первый советский космонавт, - тут все просто и без излишеств.

Эта комната - настоящая легенда: здесь несколько часов провел Юрий Гагарин, сказавший знаменитое «Поехали».

Побывала делегация Новосибирска и в музее космодрома Байконур: там хранится пожелтевший журнал 1961 года с записью о первом полете человека в космос. Представьте себе, сколько эмоций было в этом «Ура!».

Страницу из журнала сначала вырвали, потому что запись о полете сделали не по уставу. А потом снова вклеили, и теперь это - космическая реликвия. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Кстати, теперь в музее есть и частичка Новосибирска: модель истребителя-бомбардировщика СУ-34 - его собирают на легендарном авиазаводе имени В.П.Чкалова.

эр Анатолий Локоть вручил музею модель истребителя-бомбардировщика СУ-34. Фото: мэрия Новосибирска.

А еще «Байконур», Гагарина и Новосибирск связывает памятник первому космонавту: его автор – новосибирский скульптор – монументалист Олег Песоцкий. Когда сибиряк проходил воинскую службу на «Байконуре», объявили конкурс на лучший эскиз памятника Гагарину. И именно Песоцкий победил.

- В процессе работы над скульптурой я пробовал лепить лицо Юрия Алексеевича по-разному. В этом мне помог фотоархив. Изучил массу фотографий Гагарина и пришел к выводу, что без его обаятельной улыбки никак не обойтись. Сделал пять вариантов будущей скульптуры и наконец нашел нужный образ, - признавался потом Песоцкий.

Чтобы создать памятник Гагарину, Песоцкий по совету совего учителя изучил множество архивов. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Посетили новосибирцы и уникальный комплекс «Энергия-Буран» для запуска тяжелых ракет.

- Именно с него запускалась Н1 а потом «Энергия». Такого носителя ни у кого нет, и вряд ли кто-то сейчас возмется такое повторить, - говорит мэр Анатолий Локоть.

Такого ракетно-космического комплекса нет больше нигде в мире. Фото: правительство мэрии Новоисбирска.

Больше всего, впечатлений, конечно, осталось у новосибирских школьников, которые были в составе делегации.

- Наши ребятишки из Большого новосибирского планетария и аэрокосмического лицея прошли курс в Международной космической школе имени Челомея непосредственно в городке. А еще принимали участие в международном конкурсе по ракетостроению.

Один из самых эмоциальных моментов визита на космодром для детей - фото с настоящей ракетой! Фото: Мария ГУСЕВА.

Новосибирск в благодарность тоже преподнес подарок Байконуру: теперь в музее космодрома хранится макет стелы «Новосибирск – город трудовой доблести».

Мэр Анатолий Локоть передал музею макет стелы «Новосибирск – город трудовой доблести». Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

- Мы договорились о сотрудничестве с Роскосмосом, и верю, что оно продолжится, - резюмировал мэр Анатолий Локоть.