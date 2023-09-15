Колет губы рядом с дорогой: косметолог устроила кабинет прямо на улице в центре Новосибирска

Девушка уверяет, что это постановка. Фото: скриншот из видео Екатерины Зюбиной

На что только не пойдут люди ради хайпа и подписчиков. Новосибирская косметолог взбудоражила общественность неоднозначным роликом. Действие происходит в центре города. Около оперного театра развернулся импровизированный кабинет косметологии. Одна девушка лежит на кушетке, другая наносит ей анестезию на губы и… колет их! Ролик набрал 22 тысячи просмотров и множество гневных комментариев. КП-Новосибирск нашла косметолога, устроившую бьюти-процедуру на глазах зевак.

Екатерине Зюбиной всего 23 года. Девушка не так давно окончила факультет лечебного дела НГМУ.

- В конце учебы я пошла учиться в Международную академию косметологии в Новосибирске и получила образование по направлению «сестринское дело в косметологии». Работаю в этой сфере уже 1,5 года, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

Екатерина (на фото слева) окончила НГМУ. Фото: предоставлено Екатериной Зюбиной

Спектр услуг у девушки большой. Она делает своим клиенткам чистку лица, пилинг. Иногда может и губы кольнуть. Если попросят.

- Ко мне приходили несколько раз девочки с испорченными губами после других мастеров. Приходилось исправлять, - говорит она.

Екатерина признается, что видео было сделано для пиара. Она хотела привлечь внимание новых клиентов.

- Мы хотели сделать трендовое видео и охватить большую аудиторию. С моделью была договоренность, что ничего колоть ей не будем. Просто нужно было создать эффект, что якобы ей в губы вводится препарат. Я сделала только проколы на губах, но ничего не вводила, - отвечает на гневные комментарии косметолог.

Екатерина проходила курс повышения квалификации. Фото: предоставлено Екатериной Зюбиной

По словам Екатерины, люди реагировали на необычный перформанс по-разному. Кто-то проходил мимо, кто-то шутил: «Кто следующий в очереди?», кто-то фотографировал. Девушка думает, что все понимали, что это постановка.

- Я знаю, что это небезопасно, и никогда не стала бы проводить процедуру вне кабинета. Я теперь хочу записать видео, объяснить, что на самом деле провожу процедуры чисто и безопасно, - подытожила Екатерина.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

А могло ли произойти заражение? С этим вопросом КП-Новосибирск обратилась к медицинскому адвокату Юлии Казанцевой. Она уверена, несмотря на то, что препарат не вводился, определенные риски все равно были.

- У девушки могло произойти заражение. В проколы могла попасть инфекция. Все могло закончиться сепсисом и летальным исходом. Любые процедуры должны проводиться в лицензированном медицинском кабинете, а не на улице. Мне кажется, правоохранители должны проверить косметолога по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - уточнила КП-Новосибирск Юлия Казанцева.

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