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15 сентября 2023 13:18

«Боялся не вырулить на узкой полосе»: летчик проанализировал объяснение пилота, посадившего самолет в поле под Новосибирском

Летчик проанализировал объяснение пилота, посадившего самолет в поле в НСО
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Самолет сейчас находится в поле.

Самолет сейчас находится в поле.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Пилот Сергей Белов, посадивший самолет в поле под Новосибирском, вернулся в Екатеринбург и встретился с журналистами. Напомним, 12 сентября «Аэробус» летел по маршруту Сочи - Омск. Но у борта отказала гидравлика, экипаж принял решение лететь на запасной аэродром в Новосибирск. В полете поняли, что топлива не хватит, пришлось совершить аварийную посадку в Убинском районе прямо в поле. Никто из 161 пассажира и 6 членов экипажа не пострадал.

Мы попросили заслуженного пилота России Юрия Сытника проанализировать рассказ Белова и объяснить, почему он принял решение лететь в Новосибирск и сел в итоге в поле.

Самолет приземлился в Убинском районе.

Самолет приземлился в Убинском районе.

Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

ЧТО НЕ ТАК С ДЛИНОЙ ПОЛОСЫ?

Сергей Белов:

- В процессе полета я заметил отказ одной гидросистемы. В данном случае экипаж должен прервать заход на посадку и уйти на второй круг. Так как данный отказ ведет за собой увеличение посадочной дистанции, было небезопасно продолжать полет в Омск.

Командир воздушного судна Сергей Белов (слева) и второй пилот Эдуард Семенов. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Командир воздушного судна Сергей Белов (слева) и второй пилот Эдуард Семенов. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

- Отказ гидросистемы - одна из неполадок, садиться с которой учат всех пилотов. Чего можно было бояться в данном случае? У самолета из-за отказа гидравлики могли быть проблемы с рулением, теоретически был риск выкатиться за пределы полосы (ее длина в Омске - 2500 метров), самолет мог столкнуться с каким-то препятствием и загореться, - объясняет Юрий Сытник. - Но почему пилот не учел, что в омском аэропорту есть концевые полосы безопасности с подготовленным абсолютно ровным грунтом, где он мог сесть, мне непонятно.

Посадка, по словам пассажиров, прошла даже мягче, чем на аэродроме.

Посадка, по словам пассажиров, прошла даже мягче, чем на аэродроме.

Фото: Анна ПАШАГИНА

ЧЕМ БЫЛ ОПАСЕН ВЕТЕР?

Сергей Белов:

- В Омске был порывистый ветер и сдвиг ветра. На тренажерах мы все это отрабатываем. Но в жизни я с таким не встречался. Мы приняли решение лететь до Новосибирска.

- Скорость ветра, по официальным данным, была 8 метров в секунду, это не критично. Но, видимо, учитывая проблемы с гидравликой, пилот опасался, что из-за ветра с узкой полосы он может выкатиться на соседнюю полосу и парализовать работу аэропорта.

Я поаплодировал бы его решению лететь в Новосибирск, где полоса длиннее на километр и шире на 50 метров, если бы не одно но: экипаж не просчитал, что летит с выпущенным шасси и расход топлива увеличивается в 2,5 раза. И не учел, что в каждом аэропорту есть техника, которая отбуксировала бы самолет в нужную точку. Повторюсь: на мой взгляд, садиться нужно было в Омске!

Местность, где сел самолет, окружена лесами и болотами.

Местность, где сел самолет, окружена лесами и болотами.

Фото: Анна ПАШАГИНА

ПОЧЕМУ НЕ ВЕРНУЛСЯ В ОМСК?

Сергей Белов:

- После того как мы прошли рубеж возврата в аэропорт Омска, я заметил, что согласно документам расчет топлива отличается от того количества, на которое я рассчитывал. Возврат в аэропорт Омска был уже невозможен.

- Пилот мог вновь запросить посадку в Омске: это не запрещено. Но в какой момент они поняли, что не хватит топлива до Новосибирска, надо разобраться!

Погибло около 10 гектаров пшеницы. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний».

Погибло около 10 гектаров пшеницы. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний».

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