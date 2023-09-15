«Боялся не вырулить на узкой полосе»: летчик проанализировал объяснение пилота, посадившего самолет в поле под Новосибирском

Самолет сейчас находится в поле. Фото: Анна ПАШАГИНА

Пилот Сергей Белов, посадивший самолет в поле под Новосибирском, вернулся в Екатеринбург и встретился с журналистами. Напомним, 12 сентября «Аэробус» летел по маршруту Сочи - Омск. Но у борта отказала гидравлика, экипаж принял решение лететь на запасной аэродром в Новосибирск. В полете поняли, что топлива не хватит, пришлось совершить аварийную посадку в Убинском районе прямо в поле. Никто из 161 пассажира и 6 членов экипажа не пострадал.

Мы попросили заслуженного пилота России Юрия Сытника проанализировать рассказ Белова и объяснить, почему он принял решение лететь в Новосибирск и сел в итоге в поле.

Самолет приземлился в Убинском районе. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

ЧТО НЕ ТАК С ДЛИНОЙ ПОЛОСЫ?

Сергей Белов:

- В процессе полета я заметил отказ одной гидросистемы. В данном случае экипаж должен прервать заход на посадку и уйти на второй круг. Так как данный отказ ведет за собой увеличение посадочной дистанции, было небезопасно продолжать полет в Омск.

Командир воздушного судна Сергей Белов (слева) и второй пилот Эдуард Семенов. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

- Отказ гидросистемы - одна из неполадок, садиться с которой учат всех пилотов. Чего можно было бояться в данном случае? У самолета из-за отказа гидравлики могли быть проблемы с рулением, теоретически был риск выкатиться за пределы полосы (ее длина в Омске - 2500 метров), самолет мог столкнуться с каким-то препятствием и загореться, - объясняет Юрий Сытник. - Но почему пилот не учел, что в омском аэропорту есть концевые полосы безопасности с подготовленным абсолютно ровным грунтом, где он мог сесть, мне непонятно.

Посадка, по словам пассажиров, прошла даже мягче, чем на аэродроме. Фото: Анна ПАШАГИНА

ЧЕМ БЫЛ ОПАСЕН ВЕТЕР?

Сергей Белов:

- В Омске был порывистый ветер и сдвиг ветра. На тренажерах мы все это отрабатываем. Но в жизни я с таким не встречался. Мы приняли решение лететь до Новосибирска.

- Скорость ветра, по официальным данным, была 8 метров в секунду, это не критично. Но, видимо, учитывая проблемы с гидравликой, пилот опасался, что из-за ветра с узкой полосы он может выкатиться на соседнюю полосу и парализовать работу аэропорта.

Я поаплодировал бы его решению лететь в Новосибирск, где полоса длиннее на километр и шире на 50 метров, если бы не одно но: экипаж не просчитал, что летит с выпущенным шасси и расход топлива увеличивается в 2,5 раза. И не учел, что в каждом аэропорту есть техника, которая отбуксировала бы самолет в нужную точку. Повторюсь: на мой взгляд, садиться нужно было в Омске!

Местность, где сел самолет, окружена лесами и болотами. Фото: Анна ПАШАГИНА

ПОЧЕМУ НЕ ВЕРНУЛСЯ В ОМСК?

Сергей Белов:

- После того как мы прошли рубеж возврата в аэропорт Омска, я заметил, что согласно документам расчет топлива отличается от того количества, на которое я рассчитывал. Возврат в аэропорт Омска был уже невозможен.

- Пилот мог вновь запросить посадку в Омске: это не запрещено. Но в какой момент они поняли, что не хватит топлива до Новосибирска, надо разобраться!

Погибло около 10 гектаров пшеницы. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний».

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