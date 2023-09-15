Что подешевеет, а что подорожает в Новосибирске этой осенью

Фото: пресс-служба платежной системы "Мир"

В последнее время все чаще можно услышать о новой волне подорожания. Однако ни для кого не секрет, что стоимость некоторых товаров, продуктов и услуг может колебаться в зависимости от времени года. Одно дорожает при любом раскладе, другое остается доступным, а что-то даже дешевеет. Разбираемся, к чему готовиться жителям Новосибирской области этой осенью.

ЦЕНЫ - ВНИЗ

Осенью традиционно дешевеют товары для дачи и отдыха на природе. В гипермаркетах и онлайн-магазинах уже сейчас можно найти скидки до 50-60% на товары и мебель для дачи, садовое оборудование. Традиционно с наступлением холодов снижаются цены на летнюю одежду и обувь, особенно если это вещи из модных коллекций, которые в новом году будут не актуальны.

Выгодные цены можно найти и в рамках различных акций. К примеру, с 1 сентября и до 31 декабря 2023 года российская платежная система предоставляет пассажирам скидку в размере 8 рублей на проезд в общественном транспорте Новосибирской области. Чтобы ездить с выгодой , оплачивать поездки нужно картой "Мир", загруженной в смартфон. Для этого национальную карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать NFC-функцию. Предложение распространяется на поездки в трамваях, троллейбусах, автобусах Новосибирской области, а также в метрополитене областной столицы.

Загружать карты в мобильный платежный сервис просто - процесс занимает буквально пару минут, а подсказки в приложении делают его еще более удобным. Для оплаты проезда смартфоном достаточно просто приложить устройство к терминалу оплаты в транспорте. Скидка применится автоматически. В акции участвуют все национальные карты, в том числе выпущенные онлайн в приложении банка. Но обращаем внимание, что по пластиковым картам скидку на проезд не предоставляется.

ПОЧТИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

В России есть некоторые виды продуктов, цены на которые постоянно мониторят регуляторы и антимонопольщики. Это социальные продукты - молоко, хлебобулочные изделия, сахар и овощи "борщевого набора". Они, конечно, тоже дорожают, но не такими темпами, как все остальное. Торговые сети на социальные продукты устанавливают наценку не больше 5%, но она может быть и отрицательной. Кроме того, правительство регулярно утверждает список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Для этих лекарств Минздрав регистрирует допустимые отпускные цены производителей и на региональном уровне устанавливает предельные оптовые и розничные надбавки.

ПРИДЕТСЯ РАСКОШЕЛИТЬСЯ

Изменение цен на товары и услуги в регионе фиксирует Новосибирск. По данным ведомства, в августе 2023 года на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с июлем 2023 года цены повысились на 0,5%. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 1,4%, на услуги - на 0,1%. К примеру, подорожали шарфы для взрослых, пальто демисезонные, детские ботинки и джемперы. Дороже стали стоить работы по поклейке обоев и укладке плитки. Также подорожали проезд в такси и аренда квартир. Из продуктов больше всего прибавили в цене апельсины, свежие огурцы и мясные консервы. Но в целом цены на продовольственные товары снизились на 0,1% за счет сезонного фактора.

К сожалению, на этом цены не остановятся. По мнению некоторых экспертов, хлебобулочные изделия в Новосибирске осенью подорожают на 8–10%. Рост связан с дефицитом кадров на производстве и сложной ситуацией в экономике. О повышении цен также заявили производители чая, кофе, майонеза, мяса, но это уже общероссийская тенденция.

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