Тропою счастья: в свой день рождения «Здравица» рассказала, как стать здоровым, любящим и счастливым

Гостей ждало феерическое представление. Фото: Сеть многопрофильных клиник «Здравица»

На праздник пригласили больше полутысячи гостей. Работникам, коллегам, пациентам и поклонникам «Здравицы» показали спектакль «Тропою счастья». Четыре спикера, каждый из которых - профессионал в своей области, четыре разные грани счастья и четыре возможности узнать новое для себя. Практичные советы, наблюдения, то, что можно взять на заметку, чтобы постепенно изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Своими планами на будущее и эмоциями с «Комсомольской правдой» в антракте поделилась совладелица сети клиник «Здравица» Наталья Сухарева.

Слева направо: директор «Солнечного города» Марина Аксенова, владельцы «Здравицы» Вадим и Наталья Сухаревы, коуч Юлия Булгакова, врач-диетолог Людмила Селедцова и тренер-консультант Аркадий Цукер. Фото: Сеть многопрофильных клиник «Здравица»

- Почему именно «Тропа счастья»? Какой смысл заложен в названии и в самом спектакле?

- Смысл простой: мы все не очень любим говорить про здоровье, осознанность, про такие вещи, ради которых нужно прилагать какие-то усилия. А про счастье хочется говорить всем и всегда. Но в понятие «счастье» как раз заложены и любовь, и осознанность, и много всего, над чем следует работать. Но это можно делать легко - именно такую мысль и хотелось донести. О возможности развиваться не с надрывом, а с легкостью.

В зале собралось больше полутысячи гостей. Фото: Сеть многопрофильных клиник «Здравица»

- Когда только задумывали создавать «Здравицу», что для вас было самым важным?

- Важно было делать то, что считала правильным. Не останавливаться, даже если было страшно, не слушать никого, делать, как знаешь, и верить в себя.

Юлия Булгакова рассказала о важности веры в себя и свои силы. Фото: Сеть многопрофильных клиник «Здравица»

- Чего пожелали бы достичь «Здравице» к своему 30-летию?

- Как минимум выйти за пределы Новосибирска - это у нас в планах, мы будем расширяться. И выйти вообще за пределы медицины, потому что мы расширяемся в смежные сегменты. Хочу, чтобы через 10 лет мы в этих направлениях чувствовали себя законодателями, ощущали себя комфортно, понимали, как делать что-то классное для людей.

Людмила Селедцова исполнила песню и поделилась секретами здорового и легкого подхода к жизни. Фото: Сеть многопрофильных клиник «Здравица»

- Сегодня, в 20-летний юбилей, кому сказали бы спасибо и почему?

- В первую очередь поблагодарю своего мужа - человека, который очень сильно повлиял на то, чтобы я вообще ушла из найма и начала делать свой бизнес. Он поддерживал меня на протяжении всех этих 20 лет. Огромное спасибо хочу сказать Людмиле Николаевне - она вместе со мной набирала первых врачей, выстраивала систему, в которой мы работаем с пациентами и не только с точки зрения медицины, но и с точки зрения сервиса. Она начинала у нас главным врачом, сейчас - советник. До сих пор мы работаем вместе, сегодня она тоже здесь, на мероприятии. Очень сложно для благодарностей выбирать кого-то отдельно. Компания - это сплав работы огромного количества людей, где все очень важны. Хочется сказать спасибо «Здравице» как объединению всех тех, кто в ней работает. Я благодарна за то, что компания есть, развивается, у нее есть своя душа, свой характер, свои планы. Спасибо за то, что она идет вперед.

Марина Аксенова раскачала зал искренними историями и практичными знаниями. Фото: Сеть многопрофильных клиник «Здравица»

- «Здравица» - ваше детище. Если ее рассматривать как ребенка, какие у вас с ней отношения?

- Сейчас они как с взрослым ребенком. Уже далеко не на все я могу и хочу влиять. Потому что ребенку уже пора делать что-то и решать какие-то вещи самостоятельно. Но все равно считаю, что до сих пор могу быть важной частью этой команды, этой компании. Привношу в нее какие-то смыслы, новые направления, точки фокуса внимания, которые иногда изнутри не очень видны. Это такая роль, когда я могу выходить за пределы процесса и возвращаться с какими-то идеями.

Аркадий Цукер затронул очень глубокие и важные для каждого темы взаимоотношений с детьми и коллегами. Фото: Сеть многопрофильных клиник «Здравица»

- Вы остаетесь локомотивом для движения компании вперед?

- Сама «Здравица» уже является локомотивом энергии, и мне уже не обязательно тащить всех на себе. С другой стороны, энергии всегда достаточно, когда интересно. Поэтому для меня залог - чтобы мне было здОрово и здорОво со своей компанией, чтобы мы делали какие-то новые вещи и никогда не останавливались. Я такой человек, которому нужно что-то новое, и медицина - прекрасная сфера для этого, здесь нельзя останавливаться, требуется постоянное развитие.

Создатели «Здравицы» Вадим и Наталья Сухаревы рассказали, куда движется компания и почему для них так важно заботиться о пациентах и самих врачах. Фото: Сеть многопрофильных клиник «Здравица»

- Можно сказать, что вы пример для своей компании?

- Да, если мы говорим о здоровом отношении к здоровью. Я не фанатик, но при этом вполне хорошо себя чувствую, на самом деле занимаюсь спортом, хотя и не очень это люблю, но понимаю, что мне это нужно. Я занимаюсь психологической разгрузкой, поддержанием близких отношений.

Зрители долго не отпускали участников спектакля со сцены. Фото: Сеть многопрофильных клиник «Здравица»

- Сегодня вы не банально принимали подарки, а сами сделали подарок для всех. Почему?

- Это какая-то часть меня - я с детства такой была: мне хотелось отдавать, а не только получать. Но вообще-то этот большой праздник - большой подарок мне самой. Я тоже сижу в зале, вижу, слушаю все это и мне тоже кайфово!