Проверить себя или подготовиться к СВО может каждый

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» в Государственной думе, председатель совета регионального отделения партии СРЗП в Новосибирской области Александр Аксёненко побывал на занятиях курсов военной подготовки «Звезда» на базе полигона НВВКУ, которые завершает его соратник Артем Исаков.

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

- Мой помощник Артем отправился на курсы бесплатной военной подготовки в Новосибирске. Обучение на базе полигона НВВКУ идет две недели. Вчера я съездил к нему и его новым товарищам на полигон, посмотрел, как проходят тренировки, в каких условиях проживают курсанты, - рассказал Александр Аксёненко.

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Он также добавил, что участников курсов неплохо кормят, живут они в современных палатках, имеют возможность пользоваться банно-прачечным комплексом. Обмундирование, тактические ботинки, бронежилеты, оружие, каски и другую экипировку на время курсов им полностью обеспечивают.

- Самое главное - все нахваливают инструкторов, - отметил депутат.

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Руководитель и идейный вдохновитель программы Рустам Кабилов рассказал, что на курсы приходят с разным уровнем подготовки. Немало тех, кто, как Артем Исаков, ранее в армии не служил и оружие в руках не держал.

- Принять участие может каждый желающий. У всех свои цели: кто-то просто хочет проверить себя, а кто-то - подготовиться к СВО, - добавил Александр Аксёненко.