«Телескоп залило водой, мешал туман»: новосибирец всю ночь провел в поле, чтобы снять комету Нисимура

Чтобы снять комету, пришлось преодолеть немало трудностей. Фото: скриншот из видео Алексея Полякова

Астрофотографу из Новосибирска Алексею Полякову посчастливилось запечатлеть полет кометы Нисимура. Это редкая зеленая комета, ее диаметр составляет около одного километра.

− Поймали комету C/2023 P1 «Нисимура»!!! Целый квест пришлось пройти для этого... – написал Алексей на своей странице «ВКонтакте».

Сибиряк отметил, что всю прошлую неделю небо было затянуто облаками. Не было ни единого окошка, открывающего обзор на комету. При этом «хвостатая гостья» продолжала свой путь по небосводу.

С каждым днем условия для наблюдения и съемки становились все более неблагоприятными. Но по счастливой случайности одна из ночей выдалась ясной.

Медлить было нельзя. Алексей собрал необходимое оборудование и вместе с коллегой отправился на юг Новосибирской области.

− Не доезжая буквально 30 километров до Тальменки, мы свернули в поля, подальше от трассы, главным врагом должен был стать туман, до самого утра оставалась интрига, помешает ли он наблюдениям, − написал астрофотограф.

Ситуацию осложняла влажность воздуха – она была настолько сильной, что по телескопам стекала вода. В итоге один из телескопов – 250 миллиметров, «сдался», роса покрыла главное зеркало.

Также немало проблем доставили облака – они примерно на 50% закрывали небо. Однако к рассвету нужный участок оказался чистым, что позволило снять комету в режиме «таймлапс».

Съемка проходила с 04:37 до 05:17, а потом Нисимура растаяла в красках зари.

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