Сколько можно? Новосибирцев ждет очередное подорожание бензина

Эксперты пророчат дальнейшее подорожание топлива. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В конце весны в стране подорожал бензин. Негодование автовладельцев вызывает нестыковка: Россия - крупнейший добытчик нефтепродуктов, почему же заправка авто так бьет по карману? Гнев и ругань водителей обрушиваются на сотрудников АЗС, операторов, заправщиков. На тех, кто к этому процессу вообще не причастен.

Что стало причиной роста цен на самом деле? Почему в ближайшее время топливо подорожает еще больше и возможен ли в Новосибирске топливный коллапс - об этом «Комсомольской правде» рассказал президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь - ГСМ» Сергей Лацких.

Результат работы очередного рейда: незаконная мобильная АЗС. Фото: Мэрия Новосибирска

ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ

По словам Сергея Лацких, ситуацию с ростом цен на топливо в стране и регионе обсуждали еще в начале июня на сессии Всероссийского топливного союза в Нижнем Новгороде. К осени ситуация стала только хуже. В чем причина?

- Стоимость нефтепродуктов на внешних рынках растет: производителям выгодно продавать не на внутренний рынок, а за границу. К этому добавилось сезонное повышение спроса на основные виды топлива, особенно на 95-й бензин. Серый экспорт, невозможность выпуска производителями дополнительного объема топлива привели к неутешительной ситуации. На протяжении нескольких недель мы наблюдаем рост цен на дизельное топливо и дефицит предложения на бирже. Отдельного внимания заслуживает демпфер: с 1 сентября компенсация нефтяным компаниям по выплатам из бюджета сократилась в два раза. Это только усугубляет кризис в отрасли, - перечисляет руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров. - Серый экспорт начал активно развиваться в начале лета. Наши многократные обращения по этому вопросу в Минэнерго, Минфин пока ситуацию не изменили.

Одной из проблем эксперт назвал непроработанную логистику. Начиная с марта этого года разрешенный срок поставок нефтепродуктов конкретно в наш регион после покупки топлива на бирже вырос в два раза: с 30 до 60 суток. На практике срываются даже такие удлинившиеся сроки. Все это формирует дефицит топлива и рост цен на него.

В Новосибирске встречаются и такие экземпляры контейнерных АЗС. Фото: Мэрия Новосибирска

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ? НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Запасы топлива есть не более чем у 15% участников всего рынка, и они составляют от 7 до 10 дней, остальные работают с колес. Ситуация складывается неутешительная. Что будет дальше?

- В перспективе нас ждет ухудшение ситуации с поступлением топлива. В сентябре встает на плановый ремонт Омский нефтеперерабатывающий завод. Все это скажется на рынке самым негативным образом. Кроме того, ситуацию дестабилизируют вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК): они могут позволить себе долгое время держать розничные цены ниже оптовых. Независимые же АЗС этого позволить себе не могут и при отсутствии маржинальности вряд ли выживут. Тем не менее они понимают свою социальную ответственность. Повышение цен на топливо ударит по карману каждого автомобилиста. Поэтому независимые АЗС стараются сдерживать рост цен до последнего, несмотря на то, что уже несут многомиллионные убытки. В 2023 году у ВИНК количество заправок в Новосибирской области составляет 78, а у независимых АЗС - 156. Если выбить с рынка независимые АЗС, это приведет к перекосу конкурентоспособности, - предупреждает Сергей Лацких. - На сегодняшний день оптовые цены на моторное топливо выросли в сравнении с прошлым годом по стране более чем на 50%. А розничные поднялись на 3,9%. Дисбаланс в ценовом диапазоне налицо.

По итогам работы независимых АЗС за июль их убытки составляли от нескольких миллионов рублей, а по итогам августа уже доходили до нескольких десятков миллионов рублей.

Нелегальная АЗС пряталась под личиной автобуса: ее разоблачили. Фото: Мэрия Новосибирска

- Повторюсь: нас ожидает сезонная остановка Омского нефтеперерабатывающего завода, который является ключевым поставщиком нефтепродуктов в регионе. Уже сейчас держателю одной из франшиз существенно снизили поставку топлива и предложили закупать его на бирже, где оно дороже, дефицитнее. Само по себе подобное предложение, которое противоречит договору франшизы, говорит о приближении неспокойных времен. У «Газпромнефти» сократилось число нефтебаз в Новосибирской области, что тоже привело к проблемам по оказанию складских услуг для нефтепродуктов. При таком раскладе вполне возможен топливный коллапс, когда из-за ограниченного поступления нефтепродуктов работа АЗС просто остановится, - подчеркнул президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров.

«ЖДЕМ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА ОТ РЕГУЛЯТОРОВ»

О сложившейся в Новосибирской области тревожной ситуации Ассоциация независимых нефтетрейдеров доложила 6 сентября на заседании межведомственной комиссии при замгубернатора Сергее Семке.

- Мы попросили администрацию обратиться в Правительство РФ и профильные ведомства по вопросам увеличения объемов реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке с просьбой об ужесточении контроля процесса экспорта нефтепродуктов за пределами Российской Федерации, урегулирования механизмов корректировки демпфирующих выплат, которые уже с 1 сентября негативно сказались на ценах на нефтепродукты и усугубили кризисную ситуацию, и предложением повысить приоритетность перевозок моторного топлива железнодорожным транспортом, - уточняет президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров. - Замгубернатора нас услышал, нас заверили, что направят соответствующие письма в вышестоящие организации. Ждем решения этого вопроса от регуляторов.

Этот бензомат установлен со всевозможными нарушениями. Фото: Мэрия Новосибирска

О БОРЬБЕ С КОНТРАФАКТОМ И «СЕРЫМИ» ТАКСИ

Длительное время Новосибирская область остается одним из лидеров в стране по количеству незаконных АЗС, как стационарных, так и передвижных. Рост цен на бензин с начала весны дополнительно подстегивает развитие теневых АЗС.

- Борьбу с незаконными АЗС, которые продают фальсифицированное топливо, мы ведем вместе с Общероссийским народным фронтом. Там начали серьезную работу - стали снимать с ВГТРК репортажи, ролики, рассказывать просто о сложном: о том, какой путь проходит топливо от нефтебазы до бензобака автовладельца, как устроены топливораздаточные колонки, каковы права автовладельцев, куда нужно обращаться с жалобами на некачественное топливо, что такое арбитражная проба и мерник, в какие лаборатории можно сдать топливо на анализ. Если вы еще не видели эти ролики, советую посмотреть! - рекомендует Сергей Лацких. - Это важно, ведь если заправляться некачественным топливом, пострадает машина. Придется делать капремонт двигателя и топливной системы, что обойдется в немалую сумму - от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей, в зависимости от марки авто.

Общероссийский народный фронт постоянно организует рейды, проверки, совместно с Ассоциацией независимых нефтетрейдеров, мэрией, прокуратурой города, ГИБДД ведет борьбу с незаконными АЗС.

- Особенно отмечу работу администрации Октябрьского района. Совместно с мэрией удалось добиться увеличения штрафов, применяемых к незаконным АЗС. Если раньше эти штрафы были мизерными, то сейчас они поднялись до 100 тысяч рублей. На днях ждем судебного решения о повышении размера штрафа до 500 тысяч рублей. Надеюсь, такие суммы смогут стать дополнительной преградой для недобросовестных предпринимателей. Этот опыт борьбы с контрафактом оригинален, уникален, его перенимают другие регионы.

Эвакуация бензовоза, приторговывавшего нелегальным топливом. Фото: Мэрия Новосибирска

- Что скажете по поводу бензоматов?

- Бензоматы размещены по городу с нарушением законодательства, и вопрос по ним еще не решен. О качестве топлива можно судить по его стоимости: цена от 45 до 47 рублей за литр не соответствует реальным рыночным ценам. Скорее всего, это топливо контрафактное. Количество топлива на базах региона не позволяет отпускать топливо в розницу по таким ценам.

- Как утилизируют топливо, изъятое у незаконных АЗС?

- Вопрос по утилизации топлива на законодательном уровне на данный момент до конца, к сожалению, не прояснен. В прошлом году вышло решение межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту горюче-смазочных материалов. Была указана котельная, где его должны были утилизировать, но она закрыта и не работает. Мы неоднократно обращались с этим вопросом к нашему минпромторгу, но пока безрезультатно.

- Почему Ассоциация независимых нефтетрейдеров активно помогает ГИБДД Новосибирска в борьбе с «серыми» таксистами?

- Кроме прикладных отраслевых вопросов, мы всегда уделяем время и силы решению вопросов социальных. Незаконные такси с водителями из стран ближнего зарубежья, порой не знающими элементарных правил дорожного движения, - это угроза здоровью и жизни людей. Поэтому мы безвозмездно помогаем ГИБДД, взяли на себя ответственное хранение изъятых сотрудниками Госавтоинспекции автомобилей. С июня на наших стоянках размещено уже более 100 машин. Наша организация открыта, не зациклена лишь на своей деятельности. Мы принимали участие в организации празднования Дня города, всегда готовы помогать другим. Это один из принципов нашей работы.