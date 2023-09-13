Квартиры на берегу Оби от известного застройщика за 2,75 миллиона

Первый дом квартала «Сосновый бор» сдается уже в конце этого года. Фото: Строительная компания «Акация»

Квартал «Сосновый бор» - это вариант для быстрого переезда. Первый дом объекта сдается уже в конце этого года. Кроме того, здесь можно приобрести квартиры с ремонтом под ключ. Для заселения в такое жилье потребуются минимальные усилия: достаточно привезти необходимую мебель и вещи - и можно жить.

Квартал «Сосновый бор» расположен в поселке Кудряшовский. Это место сочетает развитую инфраструктуру мегаполиса, красоту и величие сибирской природы. Покупая квартиру в этой локации, вы приобретаете возможность ежедневно наслаждаться чистым воздухом соснового бора и приятной свежестью реки. Все это позволит быстро переключиться после трудового дня или полноценно отдохнуть со всей семьей в выходные. Важное преимущество квартала «Сосновый бор» - благоустроенная набережная с выходом на пляж. В городе такие локации найти крайне трудно, а жить рядом с ними - удача и привилегия.

Важное преимущество квартала «Сосновый бор» - благоустроенная набережная с выходом на пляж. Фото: Строительная компания «Акация»

При всей экологичности предложения вы не отказываете себе в преимуществах городской жизни. В шаговой доступности школа с кадетским классом, детский сад, Ледовый дворец спорта «Кудряшовский», где работают детские секции по фигурному катанию и хоккею с шайбой, крупнейшие розничные сети «Пятерочка», «Мини-Лента», «Магнит», «Магнит Косметик», «Фасоль», аптеки, а также пункты выдачи заказов OZON и Wildberries. В ближайшее время в рамках нацпроета «Здравоохранение» в поселке Кудряшовский будет построено новое здание врачебной амбулатории на 100 посещений в смену. Рядом с кварталом - остановка общественного транспорта и удобный выезд на Колыванское шоссе, откуда в течение 30 минут можно доехать до метро «Площадь Маркса».

Рядом с кварталом вся необходимая инфраструктура. Фото: Строительная компания «Акация»

Фасады домов квартала «Сосновый бор» окрашены в пастельные тона, а современный урбанистический облик новостройкам придает витражное остекление. Дизайн холлов первого этажа выполнен в общеевропейской стилистике: в них предусмотрены колясочные и малошумные лифты.

Приглашаем всех желающих на экскурсию в квартал «Сосновый бор», чтобы прогуляться по берегу Оби и насладиться чистым воздухом соснового бора!

Офис продаж квартала «Сосновый бор»:

пос. Кудряшовский, ул. Береговая, 1/1, тел. (383) 255-00-84

акация54.рф

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