«Нас выгоняют на улицу»: в Новосибирской области девочка со СМА осталась без квартиры

Настя жила в квартире, непригодной для нее. Фото: предоставлено фондом «СМА-Сибирь»/Предоставлено мамой девочки

В новосибирском райцентре Черепаново мама 10-летней девочки 2 года борется за право на новую жилплощадь, ссылаясь на редкое и тяжелое заболевание дочери - СМА. Квартиру, где живет девочка-инвалид, признали непригодной для проживания. Вот уже год жилье семье снимает минсоцразвития, но через месяц обещают прекратить такую помощь. Мама девочки обратилась в суд. Сначала он встал на сторону мамы, но администрация города Черепаново обжаловала приговор, и дело вернули на пересмотр. КП-Новосибирск выслушала обе стороны.

«ПОЛЫ СГНИЛИ, ПЕЧКА НЕ ТОПИЛАСЬ»

Татьяна Карачева вместе с мужем и сыном всю жизнь прожила в Черепаново. В 2013 году на свет появилась дочка Настя. Женщина заметила, что ребенок начал отставать в физическом развитии, к году девочка так и не встала на ноги.

- В 1,5 года после долгого обследования дочери поставили диагноз «спинально-мышечная атрофия второго типа». Началось лечение: массажи, поездки по реабилитационным центрам. Сейчас Настя пьет таблетки, они придают ей сил, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна Карачева, мама Насти. - У дочки хорошо работают руки, она хорошо говорит, учится на пятерки.

Настя учится на пятерки. Фото: предоставлено фондом «СМА-Сибирь»

Когда Насте поставили диагноз, мир еще не знал про «Золгенсму». Препарат одобрили за границей только в 2019 году, поэтому для Насти не собирали миллионы. Возможное лечение - только поддерживающая терапия.

Но здоровье - это не одна проблема семьи Карачевых. Когда Насте было 5 лет, произошла трагедия - умер ее папа. Вскоре остро встал вопрос с жильем.

- Дело в том, что, как только Настя родилась, мы с мужем купили квартиру в Черепаново в доме на четырех хозяев. Потратили на нее маткапитал - порядка 400 тысяч рублей. Она была отремонтирована, выглядела прилично. А потом начались проблемы. Оказалось, что под домом протекают грунтовые воды. Из-за этого в подполе всегда была вода. Когда муж умер, дом начал разваливаться. У нас перестала топиться печка, полы сгнили совсем, дом дал трещину, - вспоминает Татьяна.

Женщина обращалась за помощью в администрацию города Черепаново. Там нашли спонсоров, готовых сделать ремонт.

- Они приехали, посмотрели и развели руками. Отказались что-то делать, сказали - бесполезно. К нам приходила комиссия, жилье признали непригодным для проживания ребенка-инвалида. Потом нас поставили в общую очередь на жилье, - говорит женщина.

Но очередь двигается очень медленно. Татьяне пришлось съехать из старого дома. Чиновники пошли навстречу, уже год квартиру в Академгородке оплачивает региональное министерство труда и социального развития. Женщина же подала в суд с требованием обеспечить ее семью жильем, чтобы не ходить по съемным квартирам.

ДАТЬ ИЛИ НЕ ДАТЬ?

Центральный районный суд встал на сторону Татьяны. Он обязал администрацию выдать школьнице жилье вне очереди в Черепаново и признать квартиру непригодной для проживания.

Администрация города не была согласна с этим решением и подала апелляцию. Новосибирский областной суд ее рассмотрел и постановил отменить прежнее решение. Теперь дело будет рассматриваться заново.

Суд постановил выдать квартиру вне очереди. Фото: предоставлено мамой девочки

Что же было не так? Как объяснила юрист администрации города, во-первых, жилье уже признали непригодным для проживания, а поставить семью вне очереди невозможно по закону.

- Мы не можем выдать квартиру вне очереди. Существует список заболеваний, при которых квартиры предоставляются на таких условиях. Они указаны в законе Минздрава РФ от 2012 года. СМА в этом списке нет. Получается, мы должны сделать это незаконно, - объясняет КП-Новосибирск Евгений Гребенщиков, глава города Черепаново, и продолжает: - Ее квартира была в нормальном состоянии, просто сейчас там никто не живет, и она стала непригодной. Мы ведь находили спонсоров для ремонта, но Татьяна Карачева сказала, что жилье не нужно ремонтировать: ей нужна новая квартира. Мы спросили, какую надо квартиру. Она ответила: «В Новосибирске». Мы не имеем права предоставлять квартиру в Новосибирске - только в пределах Черепаново.

Как говорит сама Татьяна, администрация города предлагала жилье по соцнайму в Черепаново, но оно не подошло.

- Это был дом с печкой, все удобства на улице. Больше никаких вариантов не предлагали. Сказали, что других вариантов у них нет, а на такие, что нам дают, мы не согласны, - добавляет женщина.

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