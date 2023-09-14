Морозы под -9 придут, когда не ждали: погода на октябрь в Новосибирске 2023 сильно удивит

В октябре заметно похолодает, а снег может уже не растаять. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В октябре в самом разгаре золотая осень, а теплые дни резко сменяются холодами и первым снегом. Мы изучили прогнозы погодных сайтов, чтобы выяснить, какой будет погода на октябрь в Новосибирске 2023. И синоптики прогнозируют непростой месяц.

Согласно «Яндекс. Погоде» в первой декаде октября будет около +6… +12 и дождь. Во второй декаде температура начнет плавно снижаться, пока к 25 октября не опустится до -1. В этот день согласно статистике за последние 10 лет и пойдет первый снег, уточняет сервис.

Сайт Gismeteo обещает в начале октября похолодание до +7… +12 днем, в середине месяца - уже до +4… +9. Ночью температура будет опускаться до нуля. С похолоданием начнутся затяжные дожди, с 19 октября в городе уже пройдет снег, а днем термометры могут показать 0… -5 и даже до -8. «Ну и погода» же прогнозирует контрастный октябрь: в первой его половине может потеплеть до +19… +21, а с середины месяца начнется дождь с мокрым снегом, который будет идти почти каждый день. В 20-х числах термометры покажут +1… +5, в отдельные дни похолодает до -1, а по ночам может быть и до -13.

Сайт «Метеовести», который публикует прогноз центра «Фобос», сообщает, что в первой половине октября воздух прогреется до +12… +16. С 9 октября наступит резкое похолодание до +5… +7, а после недолгого возвращения тепла температура опустится ниже нуля. 29 октября ночью ожидается -9, а днем -4. Согласно этому сайту, первый снег выпадет 27 октября.

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