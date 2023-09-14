«Шли к его дому с дубинками»: в Новосибирской области соседи поймали пьяного водителя, переехавшего женщину

Авто стояло возле дома мужчины. Фото: предоставлено местными жителями

В Новосибирской области пьяный водитель сбил пенсионерку и скрылся. ДТП произошло около ДНТ «Солнечный» вечером 13 сентября. Иномарка на бешеной скорости спустилась с горки и зацепила собой женщину, которая возвращалась домой к внуку и снохе. Водитель даже не понял, что случилось. Он просто уехал домой. Жители дачного сообщества объединились и сами нашли виновника. Подробности в материале КП-Новосибирск.

«ПРОТАЩИЛ НА БАМПЕРЕ, А ПОТОМ ПЕРЕЕХАЛ»

Елена - многодетная мама. Женщина вырастила троих сыновей и сейчас помогала жене старшего воспитывать младенца. Отец ребенка сейчас на СВО.

В тот злополучный вечер она возвращалась домой из магазина. Она шла одна по обочине дороги, тротуара в том месте нет. В этот момент ее сбила иномарка. Свидетелями ДТП стали соседи, стоящие на улице.

- В чатах появилось сообщение, что возле ДНТ сбили человека. Мой муж поехал туда посмотреть, что произошло. После позвонил мне и сказал, что, кажется, это наша соседка и попросил узнать у ее снохи. Она сказала, что Елену ждут с магазина, ее долго нет. Потом подтвердилось, погибла - она, - рассказала КП-Новосибирск Мария, соседка погибшей.

Женщина умерла. Фото: предоставлено местными жителями

Местные тут же подняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина спускается с горки под светом фонаря. В этот момент ее и сбивает авто, летевшее с горки на большой скорости.

- Он протащил ее на капоте, а после еще и переехал. После этого затормозил, сдал назад и уехал, - говорит женщина.

По камерам видно, как после ДТП к телу женщины подбежали местные жители. Они вызвали скорую, но было поздно.

«КАПОТ ПОКОРЕЖЕН, БАМПЕР ОТВАЛИЛСЯ»

Очевидцы запомнили номер машины и марку. Вся информация тут же разлетелась по местным чатам.

- Кто-то начал пробивать номер машины через разные программы, скидывать в чаты данные владельца. Оказалось, что этот мужчина живет в соседнем товариществе. Его соседи написали, что он невменяемый. То с ножом бегает, то с топором, - рассказала КП-Новосибирск Мария. – И пьяным за рулем его видели не первый раз.

Местные решили не дожидаться полицию, а самим взять виновника.

- Люди шли к его дому с дубинками. Оказалось, что он приехал домой и лег спать. Соседи разбудили его и стояли, караулили, чтобы тот не сбежал. Хорошо, что полиция быстро приехала, - говорит женщина. - У машины оказался покорежен капот, бампер отвалился. Это какой силы был удар!

Оказывается, что это не первый случай ДТП на том участке дороге. Там уже сбивали школьницу, но уголовное дело, по словам жителей, возбуждено не было. Не так давно наехали на велосипедиста.

- Там нет тротуара, поэтому все идут по обочине. Там ходят школьники, автобус ездит школьный. Фонари там не горят порой месяцами. Мы будем писать еще обращения, чтобы предпринимали какие-то меры, - добавляет сибирячка.

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