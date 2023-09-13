Что там делает Михалков? На картине XIX века заметили известного режиссера

Посетители выставки заметили сходство между персонажем полотна и Никитой Михалковым. Фото: Фрагмент картины «Взятие снежного городка»/Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей»

В Новосибирском государственном художественном музее с конца июля проходит выставка картин Василия Сурикова. К 175-летию русского живописца в Новосибирск привезли многие знаменитые полотна: «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы», «Взятие снежного городка».

Последняя картина особенно привлекла внимание зрителей. Они заметили сходство между одним из персонажей в толпе - усатым мужчиной в шубе - и режиссером Никитой Михалковым. Как оказалось, неспроста.

- Над картиной художник работал в Красноярске. Позировали Сурикову родные и знакомые. На санях с ковром он изобразил нарядную девочку в горностаевой пелерине, которую писал со своей племянницы Татьяны. А мужчина в богатой шубе - это младший брат художника Александр Суриков. Сходство с Михалковым неслучайно. Старшая дочь художника Василия Сурикова Ольга вышла замуж за художника Петра Кончаловского. Кинорежиссеры Андрей Кончаловский и Никита Михалков - правнуки Василия Сурикова, - рассказали КП-Новосибирск в Новосибирском государственном художественном музее.

К масштабным полотнам Суриков писал много этюдов. Никиту Михалкова узнают и в этюде «Александр Иванович в шубе».

Этюд «Александр Иванович в шубе». Фото: Музей-усадьба В. И. Сурикова, Красноярск

«Снежные городки» с древности устраивались на Масленицу и были любимой забавой сибиряков. Для игры строилась ледяная крепость с крепкими стенами, затем участники делились на команды и начинали борьбу. Играли до тех пор, пока кони не прорвутся и снежный городок не рухнет.

Выставка, посвященная 175-летию со дня рождения Сурикова, работает в Новосибирске уже второй месяц. С 26 июля с экспозицией ознакомились более 21 тысячи человек, а каждый день ее посещают до 800 человек. Выставка будет работать до 15 октября.

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