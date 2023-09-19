«Это я убил, так получилось»: сибиряк зарезал племянника, с которым копал картошку

Парню было 20 лет. Фото: соцсети

Житель Бердска зарезал своего племянника. Погибшему было всего 20 лет. Убийство произошло, когда родственники копали картошку. Дядя признает, что он виновен в смерти родственника, но утверждает: это была самооборона. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

20-летний Егор* жил в Новосибирске, работал сварщиком на стройке, был женат, растил годовалую дочку. О случившемся журналистам рассказала мачеха парня Елена*. Она вышла замуж за отца Егора, когда мальчик был совсем маленьким, называет его сыном.

- Год назад умер мой муж, папа Егора. На похоронах была вся семья. Мы хорошо общаемся, в том числе и с братом мужа. До сих пор не понимаю, как он мог поднять руку на племянника, - сказала КП-Новосибирск мачеха убитого.

Инцидент произошел в городе Бердске 11 сентября. Парень в тот день поехал к родственнику помогать выкапывать картошку. Домой не вернулся.

- Бердские родственники позвонили девушке Егора, сообщили ей страшные новости. С братом мужа, убившим, тоже говорили. Я сама ему позвонила, он взял трубку и сказал: «Да, это я убил, так получилось». Мы приехали со снохой в Бердск. Сын лежал на земле весь в крови. Он его ножом ударил около восьми раз, - говорит сибирячка.

Как удалось выяснить следователям, и дядя, и племянник были пьяные. Выпили после копки картошки, которой занимались весь день. Из-за чего поругались вечером, выяснить еще не удалось.

- Мужчина свою вину признает не полностью. Говорит, что не убивал парня, а, наоборот, оборонялся, - пояснил КП-Новосибирск источник.

Как сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчину отправили под стражу.

- Сына мы похоронили рядом с отцом в деревне Мосты, - уточнила мачеха.

*имена изменены

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