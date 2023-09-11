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Общество11 сентября 2023 6:27

Почему мы «соображаем на троих» и есть ли «истина в вине»: что на самом деле стоит за застольными фразами

Новосибирский филолог объяснил, как появились застольные фразы
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
«Соображать на троих» начали больше полувека назад.

«Соображать на троих» начали больше полувека назад.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

11 сентября – Всероссийский день трезвости. Но даже если вы не «жахаете» и не «килдырите», то фразы, так или иначе связанные со спиртным, знаете точно. А вот как они появились, за рюмочкой чая уже и не вспомнишь. Конечно, если в вашей компании не оказался кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания Новосибирского педуниверситета (НГПУ) Юрий Крылов.

ПОЧЕМУ ВОДКА «БЕЛЕНЬКАЯ»?

Жена перед праздником посылает в магазин за «беленькой»? Этой фразе, оказывается, больше века.

- Водку в привычном нам виде начали производить в конце XIX века. И в дореволюционной России она была двух видов: «красненькая» - подешевле - и «беленькая» - подороже? Называли их так из-за цвета этикеток на горлышке бутылки, с тех пор выражение и осталось. Так что беленькая – это не про цвет напитка! – объясняет Юрий Крылов.

А вот «красненькое» в отношение вина – как раз именно про цвет алкоголя, и практически сразу его так и стали называть. Начало же развиваться российское виноделие даже раньше, чем появилась водка – в 1812 году, когда присоединили тогдашнюю Бессарабию к России.

Из дореволюционной России к нам пришла и чекушка (или четушка) - бутылка объемом 250 миллилитров (то есть четверть литра, отсюда и пошло название). Удивительно, но в магазинах они продаются до сих пор.

Зато «шкалик» (булылка объемом 61,5 миллилитра), который заказывали больше века назад в кабаках, уже и не вспоминают. Произошло слово от голландского «skaal» - «чаша». Шкалик был рассчитан на один прием – для застолья, конечно, его было мало, он был неудобен, и постепенно слово за ненадобностью слово стало забываться. И теперь в ресторанах вас не поймут, если вы попросите шкалик коньяка.

С ТЕБЯ РУБЛЬ!

«Соображать на троих» стали намного позже - больше полувека назад в СССР.

- После денежной реформы 1961 года (тогда купюры и монеты, введённые в 1947 год, обменивались в течение первого квартала 1961 года на новые в соотношении 10 к 1) в магазинах появилась водка «Московская». Стоила она 2 рубля 87 копеек. Соответственно «сообразить на троих» - это скинуться по рублю (удобно и понятно). Сдачи — 13 копеек — хватало как раз на классическую закуску — плавленый сырок.

Еще в советское время появились «собутыльники». И если сейчас на то, что его так назовут, кто-то может обидеться, то тогда слово никого не задевало.

- Оскорбительного значения в этом слове нет, использована абсолютно стандартная для того времени словообразовательная модель (по такому же принципу образовано, к примеру, сожитель).

БУХАТЬ ЗАПРЕЩАЛИ

Но в СССР государство все-таки не поощряло пьянство: было даже несколько антиалкогольных кампаний – 1918 года, 1929 года, 1958 года (ей, кстати, посвящены сразу два культовых гайдаевских фильма – «Самогонщики» и «Пес Барбос и необычный кросс»), 1975 года. Хотя в итоге это ни к чему не привело: по сравнению с дореволюционной Россией, потреблять алкоголь к 1984 году стали в два раза больше. Боролись с алкоголизмом не только агитплакатами вроде «Нет места пьянству, разгильдяйству», но и хлесткими словечками с явно негативным отношением к выпивохам.

- Тогда и появились «бухать», «ханыга», «килдырить» - тут уважительного отношения к алкоголю нет.

Есть версия, что бухарики появились благодаря производителю граненных стаканов. Дело было так: в 1924 году Сталин отменил сухой закон, введенный еще Николаем II. Тогда в Гусь-Хрустальном заново запустили стекольный завод и назвали его в честь одного из руководителей СССР - Николая Бухарина. Соответствующее клеймо ставили на бутылках и тех самых граненых стаканах, из которых пили в том числе спиртное. И вот уже век выпивохи «бухают».

А вот слова ханыга и килдырить говорят не только о том, что человек много пьет, но и ужасно выглядит и клянчит деньги. У этих слов изначально одно и то же значение – попрошайничать.

«АЛАВЕРДЫ» ДЛЯ СТАЛИНА

Есть среди «алкогольных» фразочек и заимствования: к примеру, кавказское «алаверды» - ответный тост.

- Чаще это выражение начинают использовать, когда возрастает интерес к Кавказу: например, в конце 20-х годов прошлого века, когда к власти пришел Иосиф Сталин.

А вот итальянское выражение «чин-чин» к нам пришло вместе с перестройкой.

- Тогда появилось в прокате много зарубежных фильмов – оттуда выражение и заимствовано. Но не сказать, что оно прижилось – услышать его можно нечасто.

«ИСТИНА В ВИНЕ», ДА НЕ ТА

Интересно, что в обиходе сохранились многие старые известные фразы, но некоторые приобрели совсем противоположный смысл. Одна из них - «Истина в вине».

Сейчас значение у нее «выпивать – это неплохо». Хотя изначально эта фраза появилась около двух тысяч лет назад и звучала «Истина в вине, здоровье в воде». Впервые она прозвучала в труде древнеримского учёного Плиния Старшего «Естественная история». Самое близкое к ней по смыслу выражение «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Так что никакого поощрения для любителей выпить тут нет.

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