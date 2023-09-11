Почему мы «соображаем на троих» и есть ли «истина в вине»: что на самом деле стоит за застольными фразами

«Соображать на троих» начали больше полувека назад. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

11 сентября – Всероссийский день трезвости. Но даже если вы не «жахаете» и не «килдырите», то фразы, так или иначе связанные со спиртным, знаете точно. А вот как они появились, за рюмочкой чая уже и не вспомнишь. Конечно, если в вашей компании не оказался кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания Новосибирского педуниверситета (НГПУ) Юрий Крылов.

ПОЧЕМУ ВОДКА «БЕЛЕНЬКАЯ»?

Жена перед праздником посылает в магазин за «беленькой»? Этой фразе, оказывается, больше века.

- Водку в привычном нам виде начали производить в конце XIX века. И в дореволюционной России она была двух видов: «красненькая» - подешевле - и «беленькая» - подороже? Называли их так из-за цвета этикеток на горлышке бутылки, с тех пор выражение и осталось. Так что беленькая – это не про цвет напитка! – объясняет Юрий Крылов.

А вот «красненькое» в отношение вина – как раз именно про цвет алкоголя, и практически сразу его так и стали называть. Начало же развиваться российское виноделие даже раньше, чем появилась водка – в 1812 году, когда присоединили тогдашнюю Бессарабию к России.

Из дореволюционной России к нам пришла и чекушка (или четушка) - бутылка объемом 250 миллилитров (то есть четверть литра, отсюда и пошло название). Удивительно, но в магазинах они продаются до сих пор.

Зато «шкалик» (булылка объемом 61,5 миллилитра), который заказывали больше века назад в кабаках, уже и не вспоминают. Произошло слово от голландского «skaal» - «чаша». Шкалик был рассчитан на один прием – для застолья, конечно, его было мало, он был неудобен, и постепенно слово за ненадобностью слово стало забываться. И теперь в ресторанах вас не поймут, если вы попросите шкалик коньяка.

С ТЕБЯ РУБЛЬ!

«Соображать на троих» стали намного позже - больше полувека назад в СССР.

- После денежной реформы 1961 года (тогда купюры и монеты, введённые в 1947 год, обменивались в течение первого квартала 1961 года на новые в соотношении 10 к 1) в магазинах появилась водка «Московская». Стоила она 2 рубля 87 копеек. Соответственно «сообразить на троих» - это скинуться по рублю (удобно и понятно). Сдачи — 13 копеек — хватало как раз на классическую закуску — плавленый сырок.

Еще в советское время появились «собутыльники». И если сейчас на то, что его так назовут, кто-то может обидеться, то тогда слово никого не задевало.

- Оскорбительного значения в этом слове нет, использована абсолютно стандартная для того времени словообразовательная модель (по такому же принципу образовано, к примеру, сожитель).

БУХАТЬ ЗАПРЕЩАЛИ

Но в СССР государство все-таки не поощряло пьянство: было даже несколько антиалкогольных кампаний – 1918 года, 1929 года, 1958 года (ей, кстати, посвящены сразу два культовых гайдаевских фильма – «Самогонщики» и «Пес Барбос и необычный кросс»), 1975 года. Хотя в итоге это ни к чему не привело: по сравнению с дореволюционной Россией, потреблять алкоголь к 1984 году стали в два раза больше. Боролись с алкоголизмом не только агитплакатами вроде «Нет места пьянству, разгильдяйству», но и хлесткими словечками с явно негативным отношением к выпивохам.

- Тогда и появились «бухать», «ханыга», «килдырить» - тут уважительного отношения к алкоголю нет.

Есть версия, что бухарики появились благодаря производителю граненных стаканов. Дело было так: в 1924 году Сталин отменил сухой закон, введенный еще Николаем II. Тогда в Гусь-Хрустальном заново запустили стекольный завод и назвали его в честь одного из руководителей СССР - Николая Бухарина. Соответствующее клеймо ставили на бутылках и тех самых граненых стаканах, из которых пили в том числе спиртное. И вот уже век выпивохи «бухают».

А вот слова ханыга и килдырить говорят не только о том, что человек много пьет, но и ужасно выглядит и клянчит деньги. У этих слов изначально одно и то же значение – попрошайничать.

«АЛАВЕРДЫ» ДЛЯ СТАЛИНА

Есть среди «алкогольных» фразочек и заимствования: к примеру, кавказское «алаверды» - ответный тост.

- Чаще это выражение начинают использовать, когда возрастает интерес к Кавказу: например, в конце 20-х годов прошлого века, когда к власти пришел Иосиф Сталин.

А вот итальянское выражение «чин-чин» к нам пришло вместе с перестройкой.

- Тогда появилось в прокате много зарубежных фильмов – оттуда выражение и заимствовано. Но не сказать, что оно прижилось – услышать его можно нечасто.

«ИСТИНА В ВИНЕ», ДА НЕ ТА

Интересно, что в обиходе сохранились многие старые известные фразы, но некоторые приобрели совсем противоположный смысл. Одна из них - «Истина в вине».

Сейчас значение у нее «выпивать – это неплохо». Хотя изначально эта фраза появилась около двух тысяч лет назад и звучала «Истина в вине, здоровье в воде». Впервые она прозвучала в труде древнеримского учёного Плиния Старшего «Естественная история». Самое близкое к ней по смыслу выражение «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Так что никакого поощрения для любителей выпить тут нет.

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