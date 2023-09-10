Для маленьких и талантливых!

Сергей Бондаренко выполнил наказ избирателей и помог детсаду. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

Сентябрь в новосибирском детском саду № 484 начался с ярких и памятных событий. Прошло одно из самых трогательных мероприятий - встреча выпускников детсада, которые уже стали школьниками. А еще сбылась одна мечта воспитателей и малышей: появилась новая сцена. Маленькое чудо удалось совершить благодаря депутату Совета депутатов города Новосибирска Сергею Бондаренко (депутатское объединение «Единая Россия»). Новая сцена в детсаду была одним из наказов избирателей, и депутат выполнил его. Как прошло открытие - в нашем материале.

СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ

Открыть новую сцену и разрезать красную ленту доверили почетному гостю - Сергею Бондаренко, и. о. заведующей детским садом Ирине Федоровой и педагогическому составу.

- Дорогие друзья, сегодня для всех нас проходит торжественное мероприятие, - обратился к педагогам, родителям и детям депутат Сергей Бондаренко. - Эти флаги Российской Федерации подтолкнули меня к мысли сказать о том, что на таких праздниках формируются дух и сила народа. Пусть дети с самого раннего возраста понимают, что такое флаг, что такое патриотизм. Сегодня с огромным удовольствием хотел поздравить и выпускников детского сада, и родителей с таким приобретением. Первый шаг надо делать на сцене - уверенно и смело, привыкать к публичным мероприятиям, удивлять своими талантами мам и пап. Я хочу, чтобы эта сцена дала возможность вам, детям, сделать первый шаг, чтобы она стала путевкой в яркую творческую, театральную или артистическую жизнь. Я поздравляю всех нас с тем, что этот наказ исполнен!

И. о. заведующей детским садом № 484 Ирина Федорова рассказала, что педагогический состав в детском саду более 90 человек, детей примерно 500 - это 22 группы. Ребята объединяются в творческие коллективы: музыкальная эстрада, вокальная студия и другие. Также Ирина Федорова поблагодарила депутата Совета депутатов города Новосибирска Сергея Бондаренко, который откликается на все просьбы:

- У нас есть соляная пещера для профилактики ОРВИ, во дворе появился прекрасный персонаж - Чебурашка, всегда есть помощь в благоустройстве территории. Все наши просьбы Сергей Валентинович называет желаниями и всегда помогает.

ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ

У многодетной мамы Ирины Мокрецовой трое детей, двое из них - выпускники детского сада № 484. Сегодня выпускница Яна рассказывает стих, уже стоя на новой сцене.

- Этот садик посещали две мои дочери, Ольга и Яна. В этом году выпускной у Яны, она рассказывает стихотворение. Каждый год мы готовимся и ждем этого мероприятия. Старшая уже успела соскучиться и по друзьям из сада, и по воспитателям. Здесь прекрасный педагогический коллектив. Дети после детского сада выходят с хорошей подготовкой к учебному году, с пониманием, как себя вести, и с хорошими знаниями, как писать, читать. Здесь просто великолепные педагоги! После окончания сада мои дети пошли учиться в 13-ю гимназию. С садиком расставаться жаль. Мы ждали открытия сцены по наказам избирателей. Раньше дети тоже выступали, но на импровизированной сцене - на поляне. Сегодня же это стало более массово, официально, торжественно, артистично. Мне, как маме, очень приятно, что наш сад развивается. Приятно, что такой почет садику: видно, что люди вкладываются, много креативных идей. Благодаря нашему депутату Сергею Бондаренко здесь появился и сказочный герой - Чебурашка.

Открытие сцены - не единственный подарок Сергея Бондаренко детскому саду № 484. У детей есть возможность посещать соляную пещеру, которая появилась также благодаря народному избраннику. Сергей Бондаренко помогает и с вопросами по благоустройству территории вокруг детского сада и никогда не отказывает в помощи.