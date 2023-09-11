«Работы не было, а семью надо кормить»: налетчик на микрозаймы попытался оправдаться в суде

По версии следствия, 26-летний Никита Белов обчищал микрозаймы, орудуя складным ножом. Фото: Мария НОВИКОВА

Налетчик на кассы микрокредитов сегодня предстал перед Калининским районным судом Новосибирска. По версии следствия, 26-летний Никита Белов обчищал микрозаймы, орудуя складным ножом.

Под стражу Белова взяли в июне, после того как он совершил очередной налет.

- Что ты сделал? – интересуется у задержанного оперативник на кадрах, предоставленных пресс-службой областного главка МВД.

- Ограбил…

- Что у тебя в качестве оружия было?

- Нож.

В июне Никита Белов дважды с интервалом в неделю наведывался в конторы по выдаче микрозаймов, расположенные на улице Богдана Хмельницкого. Кассиры уверяли, что незнакомец угрожал им ножом, поэтому безропотно отдавали ему наличку.

- При просмотре камер видеонаблюдения, расположенных в помещениях, установлено, что хищения были совершены одним и тем же человеком. Им оказался 26-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, - рассказал журналисту КП-Новосибирск заместитель начальника пресс-службы региональной полиции Владислав Савченков.

В одном случае добычей налетчика стали 13,5 тысяч рублей, в другом купюра, номиналом в пять тысяч. Налетчика на время следствия поместили в СИЗО. Сегодня меру пресечения суд продлил ему еще на полгода.

- Белов органом предварительного следствия обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 162 УК РФ - это разбой, - пояснил корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Александр Меновщиков.

На старте процесса вину подсудимый признал частично. Уверял, что нож на дело, действительно, брал, но кассиршам не угрожал. На следующем заседании, чтобы установить истину, стороны намерены допросить самих потерпевших.

- Почему вы это сделали? – попыталась выяснить мотив у обвиняемого журналист КП-Новосибирск.

- Обстоятельства вынудили. Работы не было, а семью надо было кормить.

Белов рассказал, что решился преступить закон в погоне за легкими деньгами. По специальности он штукатур-маляр, но подрабатывал в такси. Дома у мужчины двое детей - старшему 8 лет, младшему всего 11 месяцев. Впрочем, согласно имеющейся в материалах дела экспертизе, Белов страдает от наркозависимости. Так что, сторона обвинения предполагает, что на разбой подсудимый решился не из-за детей, которыми сейчас прикрывается, а ради дозы.

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