«Было страшно: воздух давит, голова болит»: 10-летний школьник из Новосибирской области покорил Эльбрус

Школьник Артем покорил Эльбрус в 10 лет. Фото: Предоставлено родителями

Четвероклассник Артем Лещинский мечтал покорить Эльбрус: увидел передачу по ТВ и влюбился в горы. Родители никогда не увлекались подобными восхождениями, но сын их уговорил. В итоге семья поехала на Кавказ и устроила себе проверку на прочность. Насколько тяжело было 10-летнему ребенку подняться на высоту 5642 метра над уровнем моря и кто из семьи Лещинских поднялся на пик горы первым - в материале КП-Новосибирск.

В третьем классе Артем увидел передачу про альпинистов и стал упрашивать маму. Фото: Предоставлено родителями

УВИДЕЛ ЭЛЬБРУС И ВЛЮБИЛСЯ

Ученик четвертого класса Артем Лещинский живет под Новосибирском, в наукограде Кольцово, и увлекается экстремальным спортом. В его списке сноуборд, BMX-велосипед, хоккей и даже дайвинг. Родители только удивлялись смелости мальчугана, ведь сами ничем подобным никогда не занимались. Много путешествовали, но в основном это был пляжный отдых за границей. В прошлом году у их ребенка появилась новая неожиданная мечта. Мальчик посмотрел по телевизору «Клуб путешественников» и загорелся идеей покорить Эльбрус.

- Чтобы вы понимали, эти его желания не от вседозволенности и избалованности. У него есть младший брат и сестренка. Он усидчивый и воспитанный ребенок. История с Эльбрусом началась в прошлом году. Я сидела с малышом в декрете, а он начал упрашивать: «Мам, ну пожалуйста, не надо никаких подарков. Хочу покорить Эльбрус». Муж махнул рукой, я обзвонила 10 туристических фирм, но все отказывались брать ребенка на восхождение. В итоге мы нашли одну компанию, где директор сам поднимался на Эльбрус в 10 лет. Мы сами раньше ничем подобным не занимались, нам пришлось подчиниться мечте сына, - рассказала КП-Новосибирск мама мальчика Лариса Лещинская.

Мальчик давно увлекается экстремальным спортом. Фото: Предоставлено родителями

ГИД БЫЛ В ШОКЕ

Поездка обошлась в кругленькую сумму, но семья и так планировала отпуск на заграничном курорте, поэтому пришлось просто изменить планы. На Кавказ Лещинские прилетели в середине июля, оставив младших детей в Кольцово с бабушкой.

Первые три дня проходили тренировки в Приэльбрусье. Мальчик бегал с палками, упрашивал: «Можно я побегу вперед?» Но инструктор запретил:- Главное - не скорость, а ровное дыхание. В горах лучше 6 часов идти, чем 2 часа бежать.

Ребенок уговорил родителей и тащил груз взрослого. Фото: Предоставлено родителями

- В лагере мы тренировали выходы вверх: 300, 500, 1000 метров поднялся и спускаешься. Само же восхождение началось в полночь. Мне стало страшно: воздух давит, голова болит, снаряжение жмет. В темноте ничего не видно, шаг в сторону - и покатишься в пропасть. Артем тащил на себе 30 килограммов, как взрослый: кислородный баллон, снаряжение, еду и воду. Но в отличие от меня сын ни разу не испугался, - призналась КП-Новосибирск Лариса Лещинская.

На отметке 5100 метров (это уже достаточно близко к вершине) маме стало плохо: хотелось сдаться и вернуться вниз, но Артем сказал: «Мам, ты чего? Пошли». Через 12 часов семья достигла вершины.

- Артем шел ровно, даже лучше нас, но было видно, что он устал. Двигался медленно, глаза покраснели - сосуды полопались. Только на самой вершине сказал: «Мам, я хочу отдохнуть». Там был сильный ветер, и я боялась за сына. Обняла его и не отпускала ни на шаг. Самым опасным оказался спуск. Мы шли по леднику. Оступишься - и полетишь в пропасть, если не успеешь зацепиться ледорубом. Внизу, в лагере, альпинисты устроили настоящий праздник, а гид радовался больше всех: он не верил, что когда-то в жизни увидит такое, - улыбается Лариса Лещинская.

Бабушки, дедушки и инструктор были в шоке от юного альпиниста. Фото: Предоставлено родителями

Бывалые альпинисты говорят, за последние 2 года Артем стал единственным 10-летним альпинистом, покорившим высоту 5642 метра. Новосибирский мальчик не уникален: когда-то даже восьмилетние дети покоряли самую высокую горную вершину России. Но все-таки детей-альпинистов можно пересчитать по пальцам. В школе смелого парня похвалили, а вот бабушки и дедушки поругали его родителей.

- Восхождение завершилось 22 июля, всего мы потратили шесть дней. Остаток лета Артем провел в Куйбышеве, бабушки и дедушки были в шоке от этой затеи, каждый день нам названивали. Сын не возгордился, ничего не стал выкладывать в соцсети - у него их просто нет. Но теперь Артем стал еще увереннее: он с самого начала верил - и сделал. Мы сами без него не пошли бы. А теперь собираемся покорить вулкан Килиманджаро в Африке - уже подали заявку, - добавила мама Лариса Лещинская.

Мальчик не стал хвастаться и пошел готовиться к школе. Фото: Предоставлено родителями

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Ребенок должен быть полностью здоров»

Новосибирские врачи предупреждают: детям нельзя идти в горы без подготовки. Ребенок должен быть полностью здоров. Кислородное голодание в горах помимо рисков переохлаждения и возможности получить травму может вызвать обострение хронических заболеваний.

- Если такую нагрузку испытывает неподготовленный организм, то это может вызвать осложнения. Есть нормы не только по здоровью, но и по возрасту, и профессиональные альпинисты-инструкторы не дадут совершить глупостей. Главное, чтобы организм был подготовлен к кислородному голоданию, - сообщил КП-Новосибирск главный эксперт ГУ НИИ питания РАМН кандидат медицинских наук Яков Новоселов.

Эксперт считает, что занятия дайвингом могли помочь мальчику подготовиться к первому восхождению. При погружении на глубину есть фактор гипоксии - кислородного голодания организма. После тренировок организм начинает привыкать к дефициту кислорода и вырабатывает больше гемоглобина, а также эритроцитов.

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