Сибирячка требует наказать бывшего, который устроил на ее авто смертельную аварию

Мужчина уехал на авто в командировку без ведома сибирячки. Фото: предоставлено героиней публикации.

Катя* работает в цветочном салоне, без внимания парней никогда не оставалась. Она и подумать не могла, что мужчина, с которым она жила, 11 месяцев будет ей изменять и воровать ее деньги, а потом еще и угонит машину. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск.

«ДЕНЕГ НА КАРТЕ НЕТ, В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ПУСТО»

Катя познакомилась с Кириллом* у общих друзей, быстро стали жить вместе. Он устроился работать охранником, и как говорит сибирячка, стал воровать у нее деньги.

- У нас была обща карта, оформленная на Кирилла, я туда перечисляла заработанные за смену деньги, - объясняет Катя. - Потом я стала замечать, что как не сунусь расплатиться картой, денег на ней нет, в холодильнике тоже пусто. Дошло до того, что однажды за работу на карту мне перевели 7 тысяч, мы поехали в магазин за продуктами. Я ему сказала, чтобы он рассчитался картой, а он говорит: «Забудь, доставай наличку!».

Вскоре вскрылось, что Кирилл еще и изменяет:

- Он все время свой телефон запароленным держал, кричал, чтобы я не лезла в его личное пространство. Но однажды я все-таки смогла прочитать его переписки, а там – катастрофа: на видео записано, как он приходит домой к другой девушке, как она его моет в ванной, как он ей босоножки за 3800 покупает, дарит ей мое обручальное кольцо. Длились эти отношения 11 месяцев! У меня просто ноги подкосились: я вышла на балкон, сквозь слезы всю эту переписку дочитывала, - вспоминает Катя.

Отношения на этом закончились, из дома сибирячка изменника выгнала. Вот только машину, которая была куплена в кредит и за которую платила Катя, Кирилл отказался возвращать.

«ПОПАЛ В АВАРИЮ, ПОГИБ ЧЕЛОВЕК»

Сначала у Кирилла все время находились отговорки, а потом с сыном Кати случилась беда: он сломал ногу.

- Тут Кирилл предложил: пусть пока машина стоит у него, а он будет помогать - возить сына в больницу. И заодно якобы отремонтирует «Шевроле»: из-за проблем с передними и задними стойками машину немного заносило. Разумеется, весь ремонт должна была оплачивать я. Но мы сразу договорились: по своим делам и по работе он не ездит на этой машине.

Но Кирилл этот договор нарушил: уехал на машине в командировку. И попал в страшную аварию.

- Задние стойки, которые я говорила починить, он так и не починил. Вот машину и занесло под Тогучином. Он выехал на встречку, пошел на обгон, вылетел в отбойник, погибла коллега, которая ехала с ним в иномарке. Об аварии я узнала от сына: он увидел пост в соцсетях, - говорит сибирячка

За ДТП, в котором по неосторожности погиб человек, Кирилл получил 1,5 года принудительных работ. Но Катя решила наказать бывшего за то, что он поехал на машине без разрешения.

- Я четко ему говорила, что он не имеет права брать мою машину по работе. И никакой доверенности на авто у него не было. Это был угон! Но он стал говорить, мол, перепишите авто на меня, иначе вам придется платить компенсацию семье погибшей, - описывает диалог с бывшим Катя. – Он хотел взять меня на испуг, думал, что не придется отвечать за угон. Но я не отступила, на него завели уголовное дело!

Катя будет добиваться, чтобы дело передали в суд.

*Имена героев публикации изменены.

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