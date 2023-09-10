Окончательные результаты выборов озвучат 11 сентября. Фото: избирательная комиссия Новосибирской области.

Результаты выборов губернатора Новосибирской области 10 сентября 2023 года - главная тема для обсуждения на этих выходных в регионе. Третий день голосования завершился, и избирком подвел предварительные итоги. Кто лидирует - в материале КП-Новосибирск.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 10 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА: ДАННЫЕ ИЗБИРКОМА

Ближе к полуночии на ЦИК РФ появились предварительные результаты голосования. Уже обработано 33,70% протоколов, и вот как распределились голоса.

Травников Андрей Александрович, новосибирское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» - 132641 голос (75, 92%)

Яковлев Роман Борисович, новосибирское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» - 19197 голосов (10,99%)

Лебедев Евгений Борисович, новосибирское региональное отделение политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России - 12036 голосов (6,89%)

Плотников Владислав Львович, региональное отделение социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Новосибирской области - 6857 голосов (3,92%)

ИТОГИ ЭКЗИТПОЛОВ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Все три дня за выборами пристально следили общественные наблюдатели, и нарушений обнаружено не было.

- Одна из девушек заметила, что один из избирателей забыл на участке паспорт. Она сразу же сообщила об этом экспертам, и гражданину вернули документ, - сообщили в Общественной палате НСО.

ЯВКА НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 10 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

Пока что озвучены только результаты явки на избирательные участки к 18.00. Она составила 27,33%. К тому времени проголосовал 571470 избирателей.

КОГДА ОЗВУЧАТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Окончательные итоги будут озвучены 11 сентября, когда подсчитают все голоса избирателей. Предварительное время - 13.00.

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