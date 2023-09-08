«Показали мне какого-то торчка, я видел его впервые»: тяжелоатлета из Новосибирской области повторно судят за продажу наркотиков

Дмитрия повторно судят за попытку продажи наркотиков. Фото: Данил КОРОТКИХ

Тяжелоатлет из Новосибирской области Дмитрий Кремнев вот уже 5 лет под прицелом судебной системы. В 2017 году его обвинили в продаже наркотиков через телеграм-канал. Оперативники сделали контрольную закупку, получили фото закладки, поймали дилера и, как считают, вышли на админа телеграм-канала - Дмитрия. Но когда дело дошло до суда, обвинителям не хватило аргументов: телефонный номер закладчиков Кремневу не принадлежит, на месте его никто не видел. В результате спортсмена оправдали, но обвинение обжаловало приговор. Вполне возможно, что спортсмену еще долго придется оправдываться за историю, в которую, как он утверждает, попал совершенно случайно.

«ГОВОРИЛИ: «ПИШИ ЯВКУ С ПОВИННОЙ»

Сейчас Дмитрию Кремневу 27 лет, он владелец небольшой доставки суши, женат. До событий 2017 года мужчина занимался тяжелой атлетикой. Говорит, жил спокойной жизнью, никому не мешал. И тут 19 октября возле дома на него налетели оперативники. Скрутили, задержали, отвезли в отделение.

Дмитрий занимался спортом до 2017 года. Фото: предоставлено Дмитрием Кремневым

- Меня обыскали, изъяли сотовый телефон, водительское удостоверение при понятых. В этот момент у меня дома проходил обыск. Мне сказали, что надо написать явку с повинной, если я не хочу, чтобы у моей девушки, с которой мы жили, что-то нашли. Я, конечно, растерялся и написал. Потом, правда, отказался от своих показаний, когда понял, что меня просто прессуют. Но было уже поздно: у них была моя явка, это же зеленый свет для обвинения, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий, обвиняемый. - Дальше - СИЗО, допросы, все затянулось на годы… Показали мне какого-то торчка-подельника, но я его, честно, впервые видел.

ВЕРСИЯ ПОЛИЦИИ

А вот как эта же история представлена полицией.

Оперативникам отправили ссылку на телеграм-канал, в котором продавали наркотики через закладки. Представившись покупателями, сотрудники начали переписку с продавцом по имени Дима. Он назвал сумму, «покупатели» поехали оплачивать заказ в ближайший терминал. После этого им скинули фото с местами закладок, а уже на месте оперативники поймали закладчика Павла. Тот был под кайфом, в карманах - упаковки с остальными дозами. С ним все было понятно, и он получил срок - 7 лет строгого режима.

А вот с Кремневым, которого считают админом телеграм-канала, дело затянулось. Мужчина 2 года провел в СИЗО, потом его отпустили под домашний арест, а затем оправдали.

НЕСТЫКОВКИ В ДЕЛЕ

Почему зимой 2022 года был вынесен оправдательный приговор? Обвинению не хватило улик и железобетонных доказательств. Ведь ни дома, ни в машине, ни при нем самом во время обысков наркотиков не нашли. Не нашли и доказательств того, что он руководил каналом по продаже наркотиков. А во время суда вскрылась странная история с оперативниками. Они говорили, что оплатили закладки во время контрольной закупки, деньги перечислили через терминал на киви-кошелек, но предоставить чек не смогли.

- Терминал не выдал чек, но у сотрудников была возможность сфотографировать экран монитора, однако они этого не сделали, - говорится в постановлении районного суда.

В деле есть еще одна нестыковка: номер телефона, к которому был привязан киви-кошелек, Дмитрию не принадлежал, а настоящего владельца найти не удалось.

Искитимский районный суд оправдал Дмитрия. Фото: предоставлено Дмитрием Кремневым

Единственная вменяемая улика, которая была представлена суду, - это фотографии с местами закладок, которые были якобы у Дмитрия в мобильнике. Но и тут вышел казус. Снимки были датированы несколькими днями позже числа задержания и изъятия телефона. Подозреваемый утверждает: фотки залили на его мобильник специально и постфактум. Впрочем, эксперт от МВД говорит, что сбой в работе программы.

- Были определенные трудности с программным обеспечением, которое извлекало эти файлы, и фотографиям присваивалась та дата, когда работал эксперт, - говорится в показаниях.

Заседания растянулись на несколько лет. В итоге в феврале 2022 года суд пришел к выводу, что Дмитрий невиновен, но в мае того же года сторона обвинения обжаловала оправдательный приговор. Решение было отменено, и дело заново отправили в суд на пересмотр. А Дмитрий уже 6 лет живет в истории, в которую, как говорит, попал совершенно случайно. Его снова судят.

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