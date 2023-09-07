Выборы губернатора пройдут с 8 по 10 сентября. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Выборы губернатора Новосибирской области 8-10 сентября 2023 начнутся - одно из главных политических событий года в регионе. Мы подготовили ответы на важные вопросы о предстоящем голосовании.

КОГДА ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Выборы губернатора Новосибирской области 8-10 сентября 2023 начнутся с 8 утра 8 сентября. Завершится голосование в 20.00 10 сентября: именно к этому времени закроются избирательные участки.

КАНДИДАТЫ В ГУБЕРНАТОРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 8-10 СЕНТЯБРЯ 2023

Кандидаты в губернаторы Новосибирской области 8-10 сентября 2023 назвала избирательная комиссия региона. Итак, вот кто участвует в голосовании:

1.Лебедев Евгений Борисович, новосибирское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

2.Плотников Владислав Львович, новосибирское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия коммунисты России»

3.Травников Андрей Александрович, новосибирское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

4.Щукин Андрей Евгеньевич, новосибирское региональное отделение политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России

5.Яковлев Роман Борисович, региональное отделение социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Новосибирской области

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ: УЧАСТКИ, ГРАФИК РАБОТЫ

Избирательные участки все три дня - с 8 по 10 сентября - будут работать с 8.00 до 20.00 часов (их список можно посмотреть здесь).

Кроме того, 8 и 9 сентября будет организовано голосование в селах и деревнях, где нет помещений для голосования и куда трудно добраться. Всего таких населенных пунктов будет 270 (их полный список можно посмотреть здесь).

ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ: КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ОНЛАЙН

Если у вас не получится попасть на участки, можно с 8 по 10 сентября 2023 проголосовать онлайн с помощью портала «Госуслуги». Как это сделать - в пошаговой инструкции избирательной комиссии Новосибирской области.

Инструкция, как проголосовать онлайн. Фото: избирательна якомиссия Новосибирской области.

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