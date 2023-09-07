«В нем нет монументальности - просто парень с нашего двора»: новосибирский скульптор создал душевный памятник Виктору Цою

Скульптор вдохновлялся сценами из фильма «Игла». Фото: Василий КАПТЫРЕВ // Предоставлено Оксаной ШЕВЦОВОЙ

Сквер Виктора Цоя появился в Новосибирске, около дома № 47 к. 6 по улице Сибиряков-Гвардейцев, в начале сентября. Николай Филатов, бизнесмен, занимающийся фанерой, с детства был фанатом группы «Кино», а в 2023 году решил превратить уголок промзоны в достопримечательность. И даже поставить памятник кумиру.

Скульптор вдохновлялся сценами из фильма «Игла». Фото: Предоставлено Алексеем АГРИКОЛЯНСКИМ // Предоставлено Оксаной ШЕВЦОВОЙ

- Я сделал несколько эскизов: Цой стоит у стойки бара, прикуривает, предлагает закурить, передать Прометеев огонь по наследству. В нем нет монументальности - какая у Цоя монументальность. Герой нашего времени. Просто парень с нашего двора, - сказал КП-Новосибирск скульптор Алексей Агриколянский.

Творческий процесс занял три месяца - от эскизов, слепка из скульптурной глины и формы до отливки скульптуры в полимерном композите. Памятник из бронзы обошелся бы в несколько раз дороже, стоимость его не раскрывается. Помимо скульптуры Алексей Агриколянский создал в сквере саманный домик Моро - героя Виктора Цоя из фильма «Игла», куда тот увез Дину, чтобы спрятать от наркоторговцев.

Муралы воссоздают фрагменты из биографии и творчества Виктора Цоя. Фото: Василий КАПТЫРЕВ

Самый известный памятник группе «Кино» - стена Виктора Цоя на Старом Арбате в Москве. Кроме того, два памятника есть в Казахстане, один - в Латвии, четыре - в России. Один из них был открыт в Барнауле в 2010 году, автором стал скульптор Сергей Кульгачев.

- Прежде чем работать над памятником, я пересматривал фильм и множество фотографий. Рассматривал одежду, кроссовки, курточки-полукосухи и так далее. А вот другие памятники Виктору Цою не смотрел специально, чтобы не было послевкусия при создании своего, - объяснил КП-Новосибирск Алексей Агриколянский.

Сцена из художественного фильма «Игла». Фото: Предоставлено Оксаной ШЕВЦОВОЙ

В сквере также можно увидеть муралы, посвященные Виктору Цою. Создает их знаменитый стрит-арт-художник из Ангарска Василий Каптырев. КП-Новосибирск пообщалась с мастером и узнала об особенностях проекта - он, кстати, еще не завершен.

− Я расписываю стены складских помещений, это частная территория. Одну из стен я оформил в прошлом году. После этого ко мне обратился заказчик и попросил продолжить рисовать. Сейчас я работаю еще над четырьмя стенами. А вообще по проекту их будет пять, − поделился с КП-Новосибирск Василий Каптырев. - Проект я планирую закончить к 20 - 25 сентября.

Художник изобразил комнату Виктора Цоя. Фото: Василий КАПТЫРЕВ

По словам художника, у каждой стены определенная тематика. Первая, созданная в 2022 году, включает сцены из фильмов и моменты с концертов. Вторая стена - становление Виктора Цоя и группы «Кино» в целом, третья - кадры из кинофильма «Игла». Четвертая отражает интерьер квартиры Виктора Цоя. Здесь использованы элементы, о которых музыкант пел в своих песнях. Например, учебник географии за 8-й класс - отсылка к легендарной «Восьмикласснице». И, наконец, пятая стена - это кочегарка, место в Питере, где работал артист.

− Там будет инсталляция, с которой можно будет взаимодействовать. Посидеть рядом с Цоем, посмотреть, как он закидывает уголь в печь. Думаю как-то обыграть трубы, которые окружали его в этой кочегарке. Таким образом он закидывает топливо для своего творчества, − подчеркнул художник. - Сейчас практически закончены три стены. Я работаю над всеми параллельно, переключаясь с одной на другую. Все зависит от погоды: если на улице сухо, я работаю над второй и третьей. Если идет дождь - перехожу к стене, расположенной под навесом.

Участок стены посвящен группе «Кино». Фото: Василий КАПТЫРЕВ

Также Василий рассказал, какие материалы использует в работе.

− Если речь о цветном изображении, это колерованный лак для дерева. Он износостойкий, высокой прочности, выдержит любую погоду. Очень часто использую в работе уголь, цветную пастель - сухую. Благодаря этим материалам удается добиться детализации, которой в моих работах много. На один фрагмент стены уходит около пяти дней, − уточнил КП-Новосибирск автор муралов.

Местные жители называют территорию с памятником и муралами сквером Цоя. Однако, как выяснилось, это не официальное название территории.

− Данное название распространено среди местных жителей. Но на самом деле это очень здорово, что есть такие активные жители, которые за свой счет сделали в Новосибирске потрясающий арт-проект. Я очень этому рада. Если жители обратятся в мэрию с просьбой закрепить за сквером определенное название, мы с удовольствием это сделаем, − отметила в беседе с КП-Новосибирск вице-мэр города Анна Терешкова.

Пятая стена еще в процессе работы, но горожане уже в восторге. Фото: Василий КАПТЫРЕВ

Вход на территорию бесплатный, поэтому советуем вам своими глазами увидеть Вселенную легендарного музыканта.

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