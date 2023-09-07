Международный фестиваль «Книжная Сибирь 2023» в Новосибирске: когда пройдет, какие писатели приедут

Книголюбов ждет увлекательная программа. Фото: Предоставлено организаторами
Международный фестиваль «Книжная Сибирь - 2023» пройдет в Новосибирске с 15 по 17 сентября на площадке ГПНТБ СО РАН. Посетителей ждет насыщенная программа, которая не даст заскучать и пробудит любовь к книгам и чтению.
ПРОГРАММА «КНИЖНОЙ СИБИРИ»
15 сентября
10.00 - 10.30 Открытие фестиваля
10.30 - 11.30 Награждение победителей заочной историко-краеведческой викторины и участников проекта «Читающая мама - читающая страна»
10.30 - 12.00 Работа секций, квестов и мастерских
12.00 - 18.30 Презентации книг от писателей
14.00 - 17.00 Проведение лекций в читальных залах
18.30 - 19.00 Вечер поэзии
19.00 - 21.00 Показ фильмов-интервью с поэтами Уральской поэтической школы
Также приедут детские писатели из Москвы. Фото: Предоставлено организаторами
16 сентября
10.00 - 14.00 Работа творческих мастерских, секций и мастер-классы
11.00 - 16.00 Презентации книг писателей и поэтов
13.00 - 15.30 Проведение лекций и открытых уроков в читальных залах
15.00 - 17.00 Презентация современных литературно-художественных журналов
16.00 - 17.00 Литературно-музыкальный бал от клуба исторического бального танца Viento
17.00 - 18.00 Открытие Фотобиблиотеки - совместного проекта новосибирской Фотостанции и ГПНТБ СО РАН
18.00 - 19.00 Концерт-презентация программы, посвященной духовным песням допетровской эпохи
19.00 - 21.00 Показ фильма Алексея Федорченко «Небесные жены луговых мари»
17 сентября
10.00 - 13.00 Работа секций, мастер-классы
10.40 - 11.00 Презентация Издательского дома «Комсомольская правда»
11.00 - 19.00 Презентации книг писателей и поэтов
19.00 - 21.00 Показ фильма Алексея Федорченко «Одя»
На фестиваль придут более 20 писателей. Фото: Предоставлено организаторами
КАКИЕ ПИСАТЕЛИ ПРИЕДУТ
В этом году в гости приедут:
- Александр Кушнир - продюсер, журналист, автор книг о музыке
- Дина Гатина - поэт, прозаик, художник, лауреат премии «Дебют»
- Вадим Месяц - поэт, руководитель издательского проекта «Русский Гулливер»
- Рада Анчевская - поэт, музыкант, лидер рок-группы «Раада & Терноовник»
- Дмитрий Бак - литературовед, критик, директор Государственного литературного музея, профессор Российского государственного гуманитарного университета
- Лев Наумов - главный редактор книжного подразделения издательства «Выргород»
- Сергей Носов - прозаик, поэт, драматург, многократный лауреат премии «Национальный бестселлер»
- и многие другие
Также приедут детские писатели из Москвы: Анастасия Шевченко, Евгений Рудашевский, Елена Ульева, Игорь Жуков и Сергей Гаврилов.
Новосибирск будут представлять:
- Владимир Шамов - создатель Городовичка и автор фэнтези о Новосибирске
- Александра Буторина - писатель, художник-иллюстратор
- Анна Бабич - тренер по публичным выступлениям, психолог и писатель
- Олеся Фролова - писатель, нейротренер и сертифицированный педагог по скорочтению
- Елена Бурак, Анастасия Безлюдная, Майя Бессонова, Татьяна Рабцева - детские писатели
- Алекс Джун - автор young-adult фэнтези
- Ольга Батурина - писатель, искусствовед
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