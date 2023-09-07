Международный фестиваль «Книжная Сибирь 2023» в Новосибирске: когда пройдет, какие писатели приедут

Книголюбов ждет увлекательная программа. Фото: Предоставлено организаторами

Международный фестиваль «Книжная Сибирь - 2023» пройдет в Новосибирске с 15 по 17 сентября на площадке ГПНТБ СО РАН. Посетителей ждет насыщенная программа, которая не даст заскучать и пробудит любовь к книгам и чтению.

ПРОГРАММА «КНИЖНОЙ СИБИРИ»

15 сентября

10.00 - 10.30 Открытие фестиваля

10.30 - 11.30 Награждение победителей заочной историко-краеведческой викторины и участников проекта «Читающая мама - читающая страна»

10.30 - 12.00 Работа секций, квестов и мастерских

12.00 - 18.30 Презентации книг от писателей

14.00 - 17.00 Проведение лекций в читальных залах

18.30 - 19.00 Вечер поэзии

19.00 - 21.00 Показ фильмов-интервью с поэтами Уральской поэтической школы

Также приедут детские писатели из Москвы. Фото: Предоставлено организаторами

16 сентября

10.00 - 14.00 Работа творческих мастерских, секций и мастер-классы

11.00 - 16.00 Презентации книг писателей и поэтов

13.00 - 15.30 Проведение лекций и открытых уроков в читальных залах

15.00 - 17.00 Презентация современных литературно-художественных журналов

16.00 - 17.00 Литературно-музыкальный бал от клуба исторического бального танца Viento

17.00 - 18.00 Открытие Фотобиблиотеки - совместного проекта новосибирской Фотостанции и ГПНТБ СО РАН

18.00 - 19.00 Концерт-презентация программы, посвященной духовным песням допетровской эпохи

19.00 - 21.00 Показ фильма Алексея Федорченко «Небесные жены луговых мари»

17 сентября

10.00 - 13.00 Работа секций, мастер-классы

10.40 - 11.00 Презентация Издательского дома «Комсомольская правда»

11.00 - 19.00 Презентации книг писателей и поэтов

19.00 - 21.00 Показ фильма Алексея Федорченко «Одя»

На фестиваль придут более 20 писателей. Фото: Предоставлено организаторами

КАКИЕ ПИСАТЕЛИ ПРИЕДУТ

В этом году в гости приедут:

- Александр Кушнир - продюсер, журналист, автор книг о музыке

- Дина Гатина - поэт, прозаик, художник, лауреат премии «Дебют»

- Вадим Месяц - поэт, руководитель издательского проекта «Русский Гулливер»

- Рада Анчевская - поэт, музыкант, лидер рок-группы «Раада & Терноовник»

- Дмитрий Бак - литературовед, критик, директор Государственного литературного музея, профессор Российского государственного гуманитарного университета

- Лев Наумов - главный редактор книжного подразделения издательства «Выргород»

- Сергей Носов - прозаик, поэт, драматург, многократный лауреат премии «Национальный бестселлер»

- и многие другие

Также приедут детские писатели из Москвы: Анастасия Шевченко, Евгений Рудашевский, Елена Ульева, Игорь Жуков и Сергей Гаврилов.

Новосибирск будут представлять:

- Владимир Шамов - создатель Городовичка и автор фэнтези о Новосибирске

- Александра Буторина - писатель, художник-иллюстратор

- Анна Бабич - тренер по публичным выступлениям, психолог и писатель

- Олеся Фролова - писатель, нейротренер и сертифицированный педагог по скорочтению

- Елена Бурак, Анастасия Безлюдная, Майя Бессонова, Татьяна Рабцева - детские писатели

- Алекс Джун - автор young-adult фэнтези

- Ольга Батурина - писатель, искусствовед

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