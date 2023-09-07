Зашла в лифт — и исчезла навсегда: загадочная история пропажи Ирины Сафоновой

Ирина Сафонова исчезла в ночь с 8 на 9 сентября. Что с ней произошло, неизвестно до сих пор. Фото: Соцсети

В истории Новосибирска есть загадочные случаи, которые до сих пор остаются без ответа. Ирина Сафонова — одна из тех, кто пропал при загадочных обстоятельствах. Последний раз ее видели у подъезда собственного дома 8 сентября 2009 года. Девушка зашла в лифт — и будто растворилась в воздухе. Что произошло 14 назад и кто может быть виновен?

ОСТАЛИСЬ ЛИШЬ КЛЮЧИ НА ПОЛУ

28-летняя Ирина Сафонова (сейчас бы ей уже было 42 года) работала детским психологом и жила в Академгородке с сыном-школьником Андреем. В семейном плане у нее не все было гладко: Ирина встречалась со своим давним другом по школе Александром Скурихиным, хотя он у нее был муж, который жил в Москве и вёл свою личную жизнь. За эти подробности потом попытаются зацепиться следователи.

Ориентировки с этой фотографией висели на каждом столбе в Академгородке, в остальных районах Новосибирска — и даже в далеком Сузуне. Фото: Соцсети

В ту роковую ночь с 8 на 9 сентября Ирина с Александром пошла на вечерний сеанс в кинотеатр «Победа» на фильм «Бесславные ублюдки». После фильма они сразу поехали домой. На часах — почти полночь. Парень высаживает ее у подъезда, Ирина заходит в подъезд… и исчезает.

Через час сестра соседки по квартире найдет на полу около лифта связку ключей и разместит объявление о пропаже. Так к хозяйке они до сих пор не вернулись…

КТО ВИНОВАТ?

Удивительно, но на поиски сибирячки отправились сотни человек почти сразу же. Они списывались друг с другом, сообщали детали и догадки, кидали деньги на телефон и бензин. Академгородок — место тихое, и если там случались исчезновения людей, то это вызывало большой резонанс. Причины были: в мае 2009 года там пропала 24-летняя Юлия Киреева. Она вышла из клуба «Опера» ночью, и больше ее никто не видел. В сентябре полураздетое тело Юлии нашли возле болота в Нижней Ельцовке. А еще буквально за неделю до исчезновения Ирины Академгородок потрясли вести о трех изнасилованиях.

Пропажу девушки обсуждали на форумах, искали даже за пределами Новосибирска. У форумчан было несколько версий, что произошло. Большинство подозревали, что здесь замешан Скурихин.

Ирина Сафонова и Александр Скурихин. Фото: Соцсети

У полиции он тоже стал первым подозреваемым. Александра проверили на детекторе лжи — чист, как стекло. Семья Ирины ему доверяла, брат считал, что бойфренд не мог бы причинить его сестре никакой боли.

К слову, Александр и возглавил группу поиска. И сам терялся в догадках.

- Я уже готов поверить даже в версию с инопланетянами, потому что не понимаю, как Ира могла так бесследно исчезнуть. В голову не могло прийти, что произойдет такое. Милиция мою машину осмотрела сразу же, искали, видимо, кровь Иры, ничего не нашли. Я знаю, что многие начали обвинять меня в пропаже Иры, люди просто не понимают, что они пишут. Для них пропажа человека – этот такой квест, игра, — рассказывал Александр Скурихин КП-Новосибирск.

Вторым подозреваемым стал муж Ирины Владимир Сафонов. На время следствия он приезжал из Москвы и тоже принимал участие в поисках. Но и его допрос на детекторе тоже ничего не дал.

– Сейчас Владимир находится в Новосибирске, он воспитывает сына. Следствие стоит на месте, ничего нового, не помог и просмотр в интернете электронных писем сестры, а также контакты в социальных сетях… Одному Богу известно, что произошло в ту ночь, но мы продолжаем надеяться, – рассказывал КП-Новосибирск брат Ирины Илья Кошкаров.

Были, конечно, и другие маргинальные версии: нападение душевнобольного пациента или сатанистов. Но и тут никаких следов — девушка действительно словно провалилась сквозь землю.

«ЕЕ УВЕЗЛИ НА ТЕМНОЙ МАШИНЕ» - ДОГАДКИ ЭКСТРАСЕНСОВ

Еще через месяц после загадочного исчезновения добровольцы скинулись на столичного экстрасенса. Магу, нанятому за 12 тысяч рублей, вручили браслет и кофту Ирины, но ответа он, как и правоохранители, не дал.

Никаких зацепок по поискам по-прежнему нет. Фото: Соцсети

Однако эзотерикам этот вопрос задают до сих пор. В соцсетях существуют группы, где экстрасенсы дают ответы именно о судьбе пропавших людей — там мелькают те же ориентировки, что и в сетях «ЛизыАлерт». Люди по-прежнему интересуются у них, что могло произойти с Ириной. И все, как один, на удивление дают похожие не обнадёживающие ответы: девушку убили, причем это мог сделать еще один тайный воздыхатель.

— Убита своим молодым человеком. Смерть по неосторожности. Непреднамеренное убийство. Вывезена за пределы города на машине.

— Нет её среди живых. На тёмной машине увезли. В районе дач искать нужно тело, это из ревности её увёз мужчина 40-46 лет.

— Задушена. Мужчина одинокий, сам себе на уме, социофоб-отшельник. Он оглушил её ударом по голове и изнасиловал, впоследствии задушив. Наказал её за холодность по отношению к нему. Страдал больной зависимостью от неё, возможно, даже преследовал, сталкер. Она раньше либо отказала этому мужчине, либо это её бывший муж, любовник. Тело в земле.

— Убил её мужчина, из этого же подъезда, с пятого этажа мне идёт энергия, цифры есть 8, 9, имя Алексей. Она ему была очень небезразлична, возможно, что-то было между ними. Удушение вижу, вывез в багажнике, модель «Жигули», закопана в земле, не будет найдена, — отвечают в группе «Эзотерика. Поиск пропавших, потерявшихся людей».

Сегодня отыскать пропавшую уже значительно сложнее — однако люди находятся даже спустя много лет. Фото: Соцсети

ЧТО СЕЙЧАС

Сын Ирины, Андрей Сафонов, пока учился в школе, переехал к отцу в Москву. А в 2017 году, перешагнув рубеж совершеннолетия, отправился обратно в Новосибирск, отчасти, чтобы самому попытаться разгадать, что произошло. Но никаких зацепок… И с журналистами эту тему поднимать уже не хочет.

— Андрей работает в клубе айкидо тренером, путешествует. Мама Ирины работала, кажется, школьным медиком, но давно вышла на пенсию. Скурихин завел себе новую семью, — рассказал КП-Новосибирск знакомый семьи Григорий Сульдин.

Пока что остается и в самом деле только гадать, что же случилось. В Следственном комитете по региону КП-Новосибирск сообщили, что уголовное дело по статье «Убийство» приостановили, но оперативно-розыскные мероприятия продолжаются до сих пор.

Но возможно, скоро и на эту загадку найдется ответ, а преступникам воздастся по заслугам. В конце июля 2023 года с мертвой точки сдвинулось дело школьницы Наташи Матюхиной из села Яркуль, которая 13 лет назад также пропала по пути домой. Ребенка долго не могли найти, как и виновных в исчезновении. Только недавно задержали троих полицейских, подозреваемых в похищении и убийстве девочки. Которым хватило совести потом «распутывать» с коллегами собственное преступление. Однако ее тело по-прежнему не нашли.

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