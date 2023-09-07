«Полигон твоих возможностей»: под Новосибирском прошли военно-патриотические соревнования для подростков

На соревнованиях ребята могут побольше узнать о военных специальностях. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

С 2 по 6 сентября на территории детского оздоровительного центра имени В. Дубинина прошли V областные профориентационные соревнования «Полигон твоих возможностей». Индивидуальное тестирование и командные зачеты ждали всех участников. Одним из самых трудных и зрелищных стал основной этап соревнований - тактическая игра «Поверь в себя». Полное погружение в процесс: взрывы, стрельба, засада, команда «газы». Участники-подростки в полной амуниции прочувствовали все на себе, максимально погрузились в военную атмосферу. Погода в тот день внесла свою лепту, добавив к напряженной атмосфере состязаний дождь и ветер. Но полевые условия не испугали ребят: в глазах восторг, ни шагу назад.

- «Полигон твоих возможностей» - это системообразующее мероприятие в военно-патриотическом воспитании молодежи региона, - рассказывает руководитель Центра патриотического воспитания Алла Данилевская. - Проект появился вместе с Центром 5 лет назад, ведущей задачей и целью нашей деятельности сегодня мы видим профориентацию и военные профессии. Здесь ребята могут примерить на себя возможности военных специальностей, но они так или иначе уже сделали свой выбор, и он связан с военной службой.

В этом году ребят готовили к пяти ключевым военно-учетным специальностям: санинструктор, разведчик, инженер, стрелок, связист. Все свои навыки школьники применили в тактической игре.

За сбором спилс-карты. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

УЧИТЬСЯ У ЛУЧШИХ

- Уникальность проекта в том, что для подготовки участников мы привлекаем лучших профессионалов. С нами работают военные училища, институты, ветеранские сообщества. Впервые в этом году к обучению привлекли участников СВО, которые имеют актуальный боевой опыт. Это возможность пообщаться с ними и в неформальной обстановке получить ответы на все свои вопросы, - уточняет Алла Данилевская. - Отмечу, что ребят мы готовим в течение всего года, в том числе дистанционно. Это дает возможность обучаться даже школьникам из отдаленных районов.

Полоса препятствий состоит из нескольких точек, на которых задействованы представители всех специальностей. Здесь ищут мины, роют окопы, работают с дронами, маскируются - все препятствия преодолевают дружной командой.

- В единстве мы сила, мы непобедимы, - в этом смысл игры, говорят организаторы.

Подтверждают это и участники. Курсанты ВПК «Барс» из Краснообска прошли всю трассу за 30 минут. Участники команды Дарья Фалеева и Игорь Савшуков рассказали, как готовились. Самым сложным этапом для них оказались лазертаг и обнаружение секретного пакета, который необходимо было доставить в конечную точку:

- Мы не ожидали, что будут засада, стрелки, везде растяжки. Надо было двигаться так, чтобы не наступить на них. Нас готовили три дня: тесты, испытания, тренировки. С нами работали участники СВО, делились опытом. Игра просто супер, зарядила нас энергией. А ребята, которые приехали с военной операции, мотивируют нас: хочется научиться делать так, как они.

В тактической игре «Поверь в себя» организаторы сделали все для полного погружения участников в процесс. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

ВРЕМЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Торжественное закрытие областных профориентационных соревнований «Полигон твоих возможностей» и награждение победителей прошло на плацу НВИ войск национальной гвардии.

Победителей в тактической игре на местности наградил начальник Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Валерий Косухин. Третье место заняла учебная сотня «Струги Ермака» (Новосибирск), второе - ВПК «Единство» (Бердск), первое - ВПК «Гвардия» (Бердск).

В засаде. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

Курсанты из «Гвардии» стали лучшими и в общекомандном зачете. Они получили кубок победителей из рук министра региональной политики Новосибирской области Андрея Клюзова. Вторыми оказались ребята из ВПК «Пашинцы» (Новосибирск), третье место - у юнармейского отряда «Витязь» имени кавалера ордена Мужества прапорщика С. Г. Проняева (Бердск).

Участники соревнований также получили награды в личном первенстве по профильным специальностям.

- Ребят, которые выбрали военную профессию, видно сразу: они отличаются от сверстников. У них перед глазами живая картина, преемственность поколений. Мы хотим, чтобы такие мероприятия проводили и в отдаленных районах. Важно, чтобы проект разрастался, - подытожила Алла Данилевская.

Награждение участников. Фото: Центр патриотического воспитания

Полный список призеров и победителей опубликован на сайте Центра патриотического воспитания https://patriot.nso.ru/

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