Держим ставки: известный застройщик предлагает специальные условия на квартиры

Первый дом квартала «Цветной бульвар» сдается в IV квартале 2023 года. Фото: Строительная компания «Акация»

ГК «Расцветай» и ее дочерний бренд строительная компания «Акация» сохраняют комплекс специальных предложений на покупку квартиры - ипотеку от 1,9%*.

Специальное предложение действует на приобретение квартир в жилом комплексе «Расцветай на Авиастроителей», кварталах «Сосновый бор» и «Цветной бульвар».

«Расцветай на Авиастроителей» - проект комфорт-класса. Его по достоинству оценят как молодые люди, которые ведут активный образ жизни, так и семьи с детьми. Квартал расположен на пересечении улиц Авиастроителей и 25 лет Октября. Эту локацию очень любят новосибирцы за хорошую транспортную развязку, сформированную социальную инфраструктуру и наличие парков.

Тем, кому близка динамично развивающаяся атмосфера левого берега, понравится квартал «Цветной бульвар». Рядом - остановки общественного транспорта, торгово-развлекательный комплекс «МЕГА», школы, детские сады, супермаркеты. В 15 минутах на автомобиле - выезд на одну из транспортных артерий Новосибирска - Бугринский мост, а в 20 минутах езды - метро «Площадь Маркса».

Локация квартала «Сосновый бор» гармонично сочетает развитую инфраструктуру мегаполиса, красоту и величие сибирской природы. Фото: Строительная компания «Акация»

Локация квартала «Сосновый бор» - поселок Кудряшовский. Это место сочетает развитую инфраструктуру мегаполиса, красоту и величие сибирской природы. Здесь можно ежедневно наслаждаться чистым воздухом соснового бора и приятной свежестью реки, не отказывая себе в преимуществах городской жизни. В шаговой доступности - школа с кадетским классом, детский сад, Ледовый дворец спорта «Кудряшовский», где работают детские секции по фигурному катанию и хоккею с шайбой, крупнейшие розничные сети «Пятерочка», «Мини-Лента», «Магнит», «Магнит Косметик», «Фасоль», аптеки, а также пункты выдачи заказов OZON и Wildberries.

Для получения подробной информации о проектах и других предложениях застройщика ждем вас в офисах продаж компании.

Офисы продаж:

• ул. Авиастроителей, 3/2

• ул. Береговая, 1/1

• ул. Сибиряков-гвардейцев, 53/1а

Тел. (383) 255-00-84

гкрасцветай.рф

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* В рамках программы «Дисконт на период строительства» «Семейная ипотека» - от 1,9%; по программе ипотека с господдержкой - от 3,9%. Действует на «Расцветай на Авиастроителей», в кварталах «Сосновый бор» и «Цветной бульвар. Первоначальный взнос - от 15%. Срок кредита - до 30 лет. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Предложение действует с 01.09.23 по 30.09.23 либо до изменения Банком условий кредитования.

Застройщики: ООО СЗ «Вербена», ООО СЗ «Магнолия», ООО СЗ «Лаванда». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф.

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