Полумарафон Раевича 2023 в Новосибирске: дата, полное расписание, где перекроют дороги

26-й полумарафон Раевича пройдет 9 сентября 2023 года. Фото: Василий Вахрин

Полумарафон Раевича - 2023 в Новосибирске пройдет в этом году 9 сентября. Его проведут уже в 26-й раз. Участники могут выбрать себе забег по силам.

Взрослые могут пробежать основную дистанцию 21,1 километра либо простую - 3 километра. Юноши и девушки 16 - 18 лет бегут 3 километра, дети 8 - 16 лет - 1,5 километра. Будет даже конкурс для малышей 3 - 7 лет на короткую дистанцию 60 метров.

ГДЕ ПЕРЕКРОЮТ УЛИЦЫ ВО ВРЕМЯ ПОЛУМАРАФОНА РАЕВИЧА 2023

На время проведения соревнований, 9 сентября с 7.00 до 18.00, перекроют 19 улиц в центре Новосибирска. Всего будут перекрыты 22 улицы. Нельзя будет проехать по Красному проспекту от улицы Гоголя до Советской, по Октябрьской магистрали - от Красного проспекта до улицы Серебренниковской. Также перекроют улицы Фрунзе, Романова, Трудовую, Ленина, Октябрьскую, Орджоникидзе и другие.

Кроме этого, в центре города во время забега весь день будет запрещена парковка.

На время забега центр Новосибирска перекроют. Фото: Александр ЛУКИН

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПОЛУМАРАФОН РАЕВИЧА 2023

Регистрация на новосибирский полумарафон Раевича продлится до вечера 8 сентября среди жителей Новосибирска и до утра 9 сентября - для иногородних. Пройти регистрацию можно на сайте marafon.nsk.ru или на месте проведения мандатной комиссии по адресу: Красный проспект, 38 (НГУАДИ имени А. Д. Крячкова, большой зал, каб. 101).

Регистрация инвалидов всех групп и участников старше 65 лет будет осуществляться только на месте проведения мандатной комиссии 7 и 8 сентября с 10.00 до 20.00.

При регистрации на некоторые дистанции нужно заплатить взнос: для участников на дистанции 21,1 километра до 7 сентября он составляет 1800 рублей, с 7 по 9 сентября - 2500 рублей, со стартовым пакетом участника (номерной знак, памятная футболка, подарки от партнеров) - 2550 рублей; для участников на дистанции 3 километра (забег с электронным чипом) - 500 рублей; для всех остальных участие бесплатное. Гражданам-льготникам нужно показать мандатной комиссии документ, дающий право не платить взнос.

Участники обязаны предоставить справку с подписью и печатью врача о том, что они допущены к соревнованиям по бегу. Справка должна быть выдана после 9 марта 2023 года. В обмен вам выдадут стартовый номер. Забрать ее после забега нельзя. Копию справки примут только тогда, когда вы принесете и покажете оригинал.

Свои короткие дистанции будут и у школьников. Фото: Александр ЛУКИН

РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОЛУМАРАФОНА РАЕВИЧА 9 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

8.00 Выдача стартовых пакетов иногородним участникам

8.30 Открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения

9.30 - 9.55 Официальная церемония открытия Сибирского фестиваля бега

10.00 Старт забега на дистанцию 21,1 километра для женщин

10.08 Старт забега на дистанцию 21,1 километра для мужчин

10.10 Старт корпоративной эстафеты

12.00 - 12.30 Церемония награждения участников корпоративной эстафеты

12.35 - 13.40 Церемония награждения участников на дистанции 21,1 километра

13.00 - 15.00 Старты забегов на дистанции 1,5, 3 километра и для всех желающих

14.00 - 16.30 Церемония награждения участников на дистанциях 1,5, 3 километра и других

16.00 - 17.00 Продолжение церемонии награждения и культурная программа

Максимальный приз за первое место - 130 тысяч рублей. Фото: Александр ЛУКИН

ПРИЗЫ

За победу участникам полагаются денежные призы, причем есть возможность сорвать куш.

На дистанции 21,1 километра за 1-е место можно получить от 65 до 130 тысяч рублей (в зависимости от выполнения норматива), за 2-е - от 27,5 до 55 тысяч рублей, за 3-е - от 17,5 до 35 тысяч рублей. От 4 до 15 тысяч рублей также дадут тем, кто занял 4 - 10-е место. Кроме того, десятке лучших среди мужчин и женщин раздадут медали, грамоты и сувениры.

Абсолютный победитель марафона получит дополнительно 10 тысяч рублей, а спортсмен, установивший рекорд России, - еще 25 тысяч рублей.

Тем, кто бежит 3 километра и меньше, денежные призы не полагаются. Участники получат только медали, грамоты и сувениры.

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