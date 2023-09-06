«Один нож сломал в ее теле, но не остановился»: парень с сайта знакомств убил жительницу Новосибирска

Вдова пригласила в свой дом парня с сайта знакомств 8 марта. Фото: Мария НОВИКОВА

Уроженец Читы, который безжалостно расправился со своей новой знакомой и обчистил ее квартиру, предстал перед Новосибирским областным судом. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью из корыстных побуждений и разбое. Репортаж из суда – корреспондента КП-Новосибирск.

Виктору Номоконову всего 26 лет, а за его плечами уже три ходки. Последнюю судимость получил в 2019 году за угон автомобиля в Хабаровске. Выйдя на свободу, перебрался в Новосибирск, устроился на стройку, через Интернет познакомился с женщиной в два раза старше себя и напросился к ней в гости.

- Он пришел в квартиру к потерпевшей Батраевой и увидел на ней золотую цепочку, сережки. Желая завладеть этим имуществом, напал на нее, взял нож в кухне квартиры и нанес множественные удары женщине, - рассказала КП-Новосибирск старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры НСО Ирина Балаганская.

Светлану Батраеву родные хватились 8 марта. В международный женский день она никого не поздравила с праздником.

- Мы никак не могли ей дозвонится, вечером уже часов в 9 сын съездил на квартиру, но попасть к маме не мог, поскольку ключи в дверном замке изнутри были. Решили, что праздник, не стали выламывать дверь. Но на следующий день я очень рано еду на работу, а у нее балконная дверь открыта и свет на кухне включенный, - рассказала КП-Новосибирск сестра убитой Ольга Голубовская.

Ольга тогда сама вызвала полицию. На улице минус 10, а окна в квартире Светланы всю ночь были нараспашку. Проникнув в жилище на улице Спортивной, спасатели обнаружили окровавленное тело хозяйки.

Версию о суициде правоохранители отвергли практически сразу. 51-летняя Светлана хоть и овдовела полгода назад, и сильно переживала потерю мужа, но, по словам близких, была очень активной и строила планы на будущее.

- Она человек такой компанейский была, ей все время надо на людях быть, поэтому она и тянулась, потому что одинокая. Про сайт знакомств она мне ничего не говорила, это я уже узнала после ее убийства, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск близкая подруга потерпевшей Маргарита Черкасова.

Оказалось незадолго до трагедии Светлана вела переписку с молодым парнем, а 8 марта, видимо решив скоротать праздничный вечер в его компании, на свою беду пригласила интернет-воздыхателя в гости.

- В ходе общения друг с другом между новыми знакомыми произошла ссора по незначительному поводу. Обвиняемый взял кухонный и нанес множественные удары в область жизненно-важных органов женщине после чего завладел имуществом новой знакомой в сумме более 60 тысяч рублей и скрылся с места преступления, - пояснили КП-Новосибирск в областном управлении СКР.

Мужчину взяли по горячим следам и 11 марта заключили под стражу. Прописки у Виктора нет, в Новосибирске он жил в СНТ "Буревестник" на ОбъГЭСе, где и трудился разнорабочим. Вину в жестоком убийстве и разбое Номоконов полностью признал. Добычей душегуба, кроме украшений жертвы, стал ее мобильник. Подсудимому грозит плоть до пожизненного лишения свободы.

- Это не человек! Он сломал нож в ее теле, потом пошел взял еще один нож и опять начал бить. Это зверь, его нельзя к людям отпускать. Я считаю самое жесткое наказание должно быть - минимум 25 лет, - эмоционально резюмировала сестра убитой, в ответ на вопрос журналиста КП-Новосибирск, какой срок заслуживает Номоконов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber