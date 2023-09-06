Коронавирус теперь не так страшен? Ученые предупреждают о четырех новых штаммах гриппа

ВОЗ предупредила, что осенью появятся новые штаммы гриппа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Казалось бы, после пандемии коронавируса нас уже не напугать новостями о респираторных заболеваниях, но появляется новая зараза. Специалисты Всемирной организации здравоохранения сообщили, что до конца 2023 года к нам придут четыре новых штамма гриппа. Смертельно опасные.

Речь идет о штаммах свиного гриппа, гонконгского гриппа, вирусе гриппа группы B-Victoria и вирусе гриппа группы B-Yamagata. Болезнь, вызванная ими, будет протекать более тяжело и вызывать осложнения, например пневмонию.

НЕ ТАК СТРАШЕН ЧЕРТ, КАК ЕГО МАЛЮЮТ?

Специалисты не согласны, что новые штаммы несут такую уж смертельную опасность. По крайней мере, для большинства населения.

- Обычно циркулируют несколько штаммов, и один из них - преобладающий. Это чаще всего вирус гриппа А, как тот же свиной, например, но может циркулировать и вирус гриппа В - он встречается гораздо реже, передается только от человека к человеку и может вызывать вспышки заболеваемости. Лишний раз, конечно, лучше не рисковать, не обмораживать себя, укреплять иммунитет. Но отмечу, что в последние десятилетия штаммы гриппа никогда особой угрозы не несли, и сейчас будет то же самое, - сказал КП-Новосибирск кандидат медицинских наук Яков Новоселов.

В любом случае лучшее лечение - это профилактика. Ежегодно делайте прививку перед началом подъема заболеваемости - с конца августа до начала ноября.

КОРОНАВИРУС КАК ГРИПП

Осенью, с началом сезона ОРВИ, начнется и благоприятное время для распространения коронавируса. Доминирующим вариантом здесь может быть подвид «омикрона» под названием «эрис», который выявили в России в августе этого года. Однако последствий, как 3 года назад, уже не будет.

- Развитие коронавируса пошло по благоприятному для человечества пути. Если «альфа» и «дельта» несли достаточно тяжелые угрозы, вызывали осложнения и высокую смертность, то последние штаммы практически не представляют опасности, становятся все слабее и слабее. По факту на сегодняшний день они сравнялись с обычным гриппом и будут нести такую же опасность, как и он, а она для массы людей в целом невысока, - говорит Яков Новоселов.

Статистика оперативного штаба по борьбе с коронавирусом давно вызывает только облегченный вздох и радость: за последние месяцы заражений практически нет. По данным на 6 сентября 2023 года, за день все по нулям: и заражений, и выписок из больниц, и смертей в связи с коронавирусом. За все время переболели 323 469 пациентов (лабораторно подтвержденные случаи), 317 420 человек полностью выздоровели.

Однако это все же не значит, что к болезням нужно относиться беспечно. «Эрис», хоть и мало отличается от исходного «омикрона», поражает в первую очередь людей из групп риска.

- Это пожилые, люди с серьезными хроническими заболеваниями почек, сердца, печени, а также больные диабетом I или II типа. Это же касается и людей с пересаженными органами, поскольку они пьют препараты, ослабляющие иммунитет, - пояснил КП-Новосибирск вирусолог, доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией НГУ Сергей Нетесов.

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