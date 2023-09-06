«Врач сказала, что сын что-то съел»: 10-летний мальчик ослеп, пока его лечили от отравления

Мальчик был в сознании, когда его на скорой привезли в больницу. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В редакцию КП-Новосибирск обратились родители 10-летнего Лени. Семья мальчика винит врачей в том, что больной диабетом ребенок впал в кому и полностью ослеп. О том, что происходило в больнице, отец школьника рассказал КП-Новосибирск.

«ОТРАВИЛСЯ, ВОЛНОВАТЬСЯ НЕ О ЧЕМ»

- Все началось со рвоты: сыну резко стало плохо, вызвали на дом участкового педиатра, - рассказал КП-Новосибирск Антон, отец Лени. - Врач сказала, что сын что-то съел, отравился. Волноваться, мол, не о чем. Назначила лечение.

Антон купил сыну все необходимые препараты, но менее чем через сутки мальчику стало хуже. Тогда семья вызвала скорую:

- Сын еще был в сознании! Врачи скорой помощи сделали анализ крови: количество сахара в крови было превышено в 5 раз! Почему сразу не сделали этот анализ? Сына в итоге срочно госпитализировали - сразу в реанимацию… Никого из родных к нему не пускали.

Всю ночь родители не находили себе места, наутро Антон приехал в больницу, где ему сказали: «Ваш сын впал в кому». Через несколько часов семью ждал новый удар.

- Врач-реаниматолог объяснил, что моему сыну сделали КТ, обнаружили рак мозга. При этом доктор заявил, что результат исследования предварительный, но рентгенолог у них очень опытный и не ошибается, -продолжает Антон. - Что наша семья чувствовала в тот момент, не передать словами: мы обратились за помощью к другим врачам, они посмотрели снимки сына. Вывод был другой: это не рак, у сына на фоне неверного и несвоевременного лечения диабета случились отек и ишемические поражения мозга.

«ПОСТАВЬТЕ СВЕЧКУ В ЦЕРКВИ»

Следующие четыре дня для семьи стали настоящим адом.

- На вопрос о том, можно ли как-то помочь сыну, врачи говорили: «Все, что вы можете сделать, - поставить свечку в церкви». Уже к вечеру другой реаниматолог подтвердил нам, что рака у сына нет, на фоне дебюта диабета первого типа произошел отек мозга. Затем нам сказали, что сына надо перевести в другую больницу: в клинике не было какого-то нужного аппарата. Медики, к которым мы попали в другой больнице, были в шоке, как ребенка, который при поступлении в первую больницу был в сознании, за сутки довели до такого состояния, - говорит Антон.

За жизнь мальчика боролись больше полумесяца.

- Нам говорили, что сын может не выжить или будет прикован к постели. Но мой мальчик после 20 дней комы пришел в себя. Сначала он не мог говорить - просто сжимал руку в ответ на какие-то вопросы, - делится с КП-Новосибирск Антон. - Сын заново учился делать практически все: говорить, ходить, элементарно держать ложку. Но зрение у него так и не восстановилось: мой ребенок полностью ослеп…

Еще Леня лишился двух зубов.

- До сих пор никто не может нам объяснить, почему моему ребенку вырвали два коренных зуба. Мы даже не знаем, в какой конкретно момент это произошло и в какой больнице: заметили это не сразу, - признается Антон.

Семья мальчика намерена наказать врачей.

- Мы подали гражданский иск и заявление в страховую организацию о проведении экспертизы качества оказанного лечения, - пояснила юрист Ирина Ерина, защищающая семью ослепшего мальчика.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Высокий уровень сахара определить сложно»

Вот как прокомментировал ситуацию Яков Новоселов, кандидат медицинских наук, врач-диетолог:

- Определить высокий уровень сахара в крови у человека в домашних условиях крайне сложно. Симптомы диабета действительно схожи со многими болезнями, в том числе и с отравлением. Если бы изначально прием проводился в больнице, то можно было бы сделать экспресс-тест с помощью специальной тест-полоски, и все бы сразу стало ясно. Но ситуация была другой.

Кроме того, диабет может развиваться несколько месяцев, а, может, и несколько лет. И плохое самочувствие человек может списывать на усталость. Поэтому я советую абсолютно всем хотя бы раз в полгода проверять уровень сахара в крови.

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