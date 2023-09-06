«Просила на машину и лечение дочери»: в Новосибирске родители обвинили хозяйку частного садика в поборах

Садику 8 лет. Фото: предоставлено Милой Карболиной

Новосибирские родители обвиняют хозяйку частного детского сада в поборах. По словам родительниц, их просили внести оплату пораньше, потому что у директора сломалась машина, сложная ситуация из-за развода с мужем, не хватает денег на анализы для ребенка. Мамы шли навстречу, платили, а когда поняли, что руководство сада не слишком ответственно относится к своим обязанностям, написали заявление в полицию. В истории разбиралась корреспондент КП-Новосибирск.

«ДОЧКА СИДЕЛА В УГЛУ И ПЛАКАЛА»

Мила Карболина отдала двухлетнюю дочку в частный детский сад в Горском жилмассиве в июле этого года. Нашла контакты в интернете, прочитала отзывы и доверилась им.

- Перед тем как отвести дочку в садик, я спросила, есть ли там дети, привитые живой вакциной от полиомиелита. Если бы такой ребенок был, то я не смогла бы вывести свою дочку в сад некоторое время, потому что привитый живой вакциной является носителем вируса и опасен для непривитых детей. Меня заверили, что таких нет, - рассказала КП-Новосибирск Мила Карболина, пострадавшая.

Женщина часто просила заплатить раньше времени. Фото: предоставлено Милой Карболиной

Как говорит женщина, в группе был около 15 человек. Все ребятишки - разновозрастные. Кому-то - год, кому-то - 5 лет. Владелица детского сада - Наталья. Дети находились там с 8.50 до 18.00. Цена за месяц - 12 тысяч рублей.

- Через месяц началось что-то странное. В начале месяца садику исполнилось 8 лет. Мамы приехали поздравить Наталью и обалдели. Дети сами открывали входную дверь, с нашими детьми сидела незнакомая женщина. Позвонили хозяйке, а она сказала, что уехала за каким-то матрасом, - говорит Мила.

Просьба прислать деньги раньше. Фото: предоставлено Милой Карболиной

Вечером этого же дня наша собеседница узнала еще об одной неприятной ситуации из детского сада.

- Наша бабушка приехала забирать внучку из садика и увидела, что девочка сидит одна в темном коридоре и плачет. Бабушка решила проверить, как скоро начнут искать ребенка. В итоге она простояла рядом с ней 15 минут, и никто к ним не подошел, - вспоминает Мила.

А ЗА ЧТО ПЛАТИЛИ?

Милу насторожили эти моменты. Она нашла других родителей, которые тоже были недовольны ситуацией в группе. Оказалось, что Наталья регулярно требовала с мамочек деньги. Нет, не на бумагу, тетрадки и воду: просила оплатить садик пораньше ради собственных нужд.

Еще одна просьба скинуть деньги раньше. Фото: предоставлено Милой Карболиной

- Я вывела дочку в сад 10 июля, а на следующий день Наталья написала мне, что у нее сломалась машина и нужно внести оплату еще за один месяц заранее. Еще одну маму просила оплатить заранее, потому что ее ребенку нужны были деньги на лечение, потом - на свой день рождения, - перечисляет женщина.

Дальше - больше. В садике проходили занятия с логопедом. Цена вопроса - 6 тысяч за месяц. Родители платили, но оказалось, что последний раз специалист занимался с детьми два месяца назад.

Мила спрашивала у другой матери о прививке. Фото: предоставлено Милой Карболиной

- Глядя на это все, я решила спросить еще раз про прививки от полиомиелита. Оказалось, что один из детей 13 июня как раз был привит живой вакциной, это значило, что два месяца нам нельзя было с ним пересекаться. Мы сели дома на карантин на 60 дней, - уточняет сибирячка. - В итоге я и еще несколько мам расторгли договор с садиком и попросили вернуть деньги.

Деньги мамам никто не вернул. Фото: предоставлено Милой Карболиной

По словам Милы, после этого Наталья начала кормить родительниц «завтраками», мол, скоро вернет деньги. В итоге просто заблокировала всех и перестала выходить на связь. Родители написали коллективное заявление в полицию, Роспотребнадзор и обратились в прокуратуру.

- В общей сложности она должна родителям 80 тысяч рублей - это оплата за сад и за логопеда, - подытоживает женщина.

Другая сторона

КП-Новосибирск поговорила с Натальей, хозяйкой детского сада. Она видит ситуацию совсем по-другому. Самый первый вопрос, который мы ей задали:

- Почему вы просили оплату раньше?

- В договоре, который заключали с нами родители, прописано, что оплата производится за месяц вперед. Я закупаю продукты, канцелярию и бытовую химию. В течение месяца все ребятишки этим пользуются, - объяснила КП-Новосибирск Наталья, владелица детского сада.

- Почему не вернули деньги родителям, которые решили больше не ходить в садик?

- Согласно договору они должны были предупредить о своем решении за 30 дней. Тогда деньги им были бы возвращены.

- Говорят, вы брали оплату за логопеда, хотя, по словам родителей, он не занимался с детьми два месяца.

- С логопедом мы работали вдвоем. Сначала занятия вела она, а потом ушла в длительный отпуск, и с детьми работала я. Мне кажется, любой труд должен быть оплачен, поэтому деньги и брала. У меня два высших педагогических образования, стаж 20 лет. Все в игровой форме.

- А ситуация с прививкой?

- Тут какая-то ошибка. Я разговаривала с мамой девочки, которой якобы ввели эту вакцину. Она принесла сертификат, что прививка была сделана 12 января, а не летом. Соприкосновения с непривитыми детьми не было.

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