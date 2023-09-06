Событие для студента. Московское жилье с видом на успех

Фото предоставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ

Каждый год сотни тысяч студентов едут в большие города учиться в университете. И каждый год их родителям приходится решать квартирный вопрос. Что лучше – общежитие или съемная квартира? А может, лучше взять ипотеку и обеспечить сына или дочку собственной недвижимостью? Все плюсы и минусы этих вариантов разбираем в этой статье.

Притягательная столица

Приемная кампания в российские вузы завершена, подводятся ее первые итоги. По данным Минобрнауки, в этом году было подано 2,8 млн заявлений о зачислении в вузы от более 931 тысячи абитуриентов. Отмечается серьезное повышение спроса на обучение в ведущих университетах страны, расположенных в столице. К примеру, число выпускников, желающих стать студентами Высшей школы экономики, увеличилось на 10% - до 91 тысячи человек. В МГТУ им. Баумана было подано свыше 86 тыс. заявлений – на 20% больше, чем годом ранее. В МИФИ зафиксирован прирост числа абитуриентов на 70%.

Конечно, поступить удалось далеко не всем – проходной балл тоже растет. Так, бюджетные места в «бауманке» получили 4,7 тысячи счастливчиков, в МИФИ – чуть более 1 тысячи. «Вышка» примет 17 тыс. первокурсников, в том числе, и на платной основе, порядка 8 тыс. – МГУ им. Ломоносова.

Фото предоставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ

При этом большой процент новоиспеченных студентов приедут учиться в Москву из других регионов. По данным прошлого года, среди обучающихся в столичных вузах местных и приезжих оказалось примерно поровну.

Кампус не для всех

Каждому иногороднему студенту надо где-то поселиться на время учебы. Общежитие - наименее затратный вариант для родителей. Кроме того, кампусы обычно располагаются в непосредственной близости к университету. Но условия совместного быта не всегда комфортные, а веселая студенческая жизнь мало располагает к погружению в учебу.

Да и мест в общежитиях хватает не всем. По данным мониторинга эффективности деятельности учебных заведений за 2022 год, из первой пятерки российский вузов полностью обеспечивает студентов общежитиями только МГУ, в МГТУ им. Баумана не смогли предоставить места в студенческом кампусе 6,6% учащихся, в МИФИ – 11%, а в ВШЭ – 52%.

Дорогие районы

Многие родители предпочитают снять сыну или дочери квартиру в Москве. В отдельном жилье, конечно, намного комфортнее, чем в общежитии с коммунальной кухней и удобствами, но цена вопроса совсем другая. По данным аналитиков ЦИАН на август 2023 года, даже «однушка» у МКАД, добираться от которой на пары придется больше часа, стоит порядка 30 тысяч рублей в месяц.

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице – 45 тысяч рублей, а если речь идет о локациях вблизи престижного вуза, то она гораздо выше. К примеру, за жилье в районах, прилегающих к МГУ, придется ежемесячно платить в среднем 62,3 тысячи рублей, возле станции метро «Юго-Западная», где расположены МГИМО, РУДН и РАНХиГС, - 48,9 тысячи рублей, а в центре столицы, около ВШЭ - 73,1 тысячу рублей. При этом эксперты отмечают, что динамика роста аренды в университетских районах за год оказалась выше, чем в целом по городу.

Стать москвичом

Платежи по ипотечному кредиту за квартиры, расположенные в удобных для студентов районах, ненамного выше затрат на аренду. Особенно, если родители заранее позаботились о будущем своих детей и приобрели недвижимость на стадии строительства или имеют право на льготное кредитование.

Фото предоставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ

При этом квартирный вопрос решается раз и навсегда, а молодой человек или девушка получают не просто крышу над головой, но и престижный статус москвича и собственника недвижимости. Квартира для студента – это инвестиция в его будущий успех, помогающая воплотить в жизнь все мечты. Но здесь крайне важно будущее окружение и качество жилья.

Весьма привлекателен с этой точки зрения престижный район Раменки. Именно здесь располагаются самые топовые российские вузы – МГИМО, РАНХиГС и, конечно же, МГУ. Район исторически считается «интеллектуальной милей» - там еще во времена СССР получали квартиры представители научной и творческой элиты. Здесь развита инфраструктура, много зелени и совсем нет промышленных предприятий.

Квартира с будущим

Раменки – самый статусный и дорогой район за пределами исторического центра Москвы, и здесь возводится целый ряд жилых комплексов премиального и бизнес-класса. Один из них - «Событие» от крупнейшего столичного девелопера - компании «Донстрой». «Событие» – это пять кварталов с яркой архитектурой от специалистов мирового уровня из британских бюро LDA Design и UHA London.

Комплекс находится в отличной транспортной доступности от Московского государственного университета. В пяти минутах ходьбы – станция метро «Мичуринский проспект», откуда до входа на территорию главного российского вуза надо проехать всего две станции. Еще проще и быстрее – на велосипеде или электросамокате. Кстати, после завершения обучения поблизости можно найти и работу мечты: на базе кампуса университета реализуется проект инновационного кластера, который называют «российской Силиконовой долиной».

Фото предоставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ

В «Событии» предусмотрено все и для досуга студента. Главная точка притяжения – одноименный парк площадью в 24 гектара. Там, к примеру, будет обустроено модное пространство для тусовок и общения с крытым парклетом, амфитеатром и площадками для различных видов спорта. На событийной площади можно поучаствовать в веселом празднике или послушать концерт. Для прогулок с друзьями или романтического свидания подойдет центральный бульвар с уютными кафешками.

Для резидентов четвертого квартала «События» - и только для них – обустроят единственное в Москве зеленое пространство на высоте птичьего полета и парящие sky-мосты, настоящий небесный сад появится на крыше трех 50-этажных небоскребов. Прямо под облаками можно совершить утреннюю прогулку или пробежку, днем поработать над курсовой в современном коворкинге, а вечером полюбоваться закатом и видами на окружающие парки и знаковые места столицы – яркие огни «Москва-сити», зеленые просторы Поклонной горы и величественную высотку МГУ.

Фото предоставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ

Квартиры в «Событии» предлагаются самые разные – от студий до пятикомнатных, часть жилья реализуется с дизайнерской отделкой. Есть и необычные форматы – с террасами, каминами и окнами в ванных. Один из кварталов планируется к сдаче в эксплуатацию до конца этого года, остальные – в 2024-2025 годах.