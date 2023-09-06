Билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны

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После завершения работ расширится используемый частотный диапазон в сети 4G LTE. Эффект от такой модернизации можно сравнить с расширением проезжей части: вместо двухполосной дороги клиенты получают скоростное трехполосное шоссе. При этом сервисы, особенно требовательные к качеству сети (например, просмотр онлайн-видео в высоком разрешении), могут использовать сразу «три полосы». В результате страницы загружаются быстрее, видео и музыка могут воспроизводиться в высоком качестве, а звук и картинка во время видеосвязи и видеоконференций становятся четче.

В настоящий момент работы по модернизации в диапазоне 2100 МГц завершены в филиалах Орла, Благовещенска, Новосибирска, Ставрополя, Черкесска, Тулы, Магадана, Южно-Сахалинска, Якутска, Смоленска, Костромы, Владивостока, Самары, Тюмени, Рязани, Владимира, Курска, Петрозаводска. В ближайшее время завершится рефарминг диапазона 2100 МГц в Калининградском, Тамбовском, Воронежском, Белгородском, Липецком, Брянском, Архангельском и Хабаровском филиалах.

Что касается диапазона 1800 МГц, то в настоящее время рефарминг выполнен в филиалах билайна в Санкт-Петербургсе, Астрахани, Бурятии, Магадане, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском. До конца года планируются работы в этом диапазоне в Архангельском филиале компании.

В 2022 году компания провела рефарминг в 32 регионах.

Рефарминг - это процесс перераспределения и переиспользования радиочастот, которые принадлежат оператору. билайн владеет частотами в разных диапазонах, на которых продолжают работать в том числе прошлые поколения сотовой связи - 2G и 3G. Но с появлением связи четвертого поколения (4G LTE) возникла необходимость решать проблему нехватки частот. Рефарминг позволяет высвобождать частоты и запускать на них новый стандарт сотовой связи LTE.

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