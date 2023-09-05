Жуткая тина, зеленое море и туалеты по 30 рублей: что на самом деле творится на пляжах Анапы в бархатный сезон

В период цветения воды на берегу Черного моря скапливаются водоросли, но туристов это не останавливает.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Конец августа — сентябрь считаются в Анапе бархатным сезоном. Когда жара не такая беспощадная, как в первой половине лета, но море всё ещё теплое и готово с радостью принять в свои объятия. Более того, в городе меньше туристов, так как большая часть семей с детьми покидает курорт до начала учебного года. А это значит, что на пляжах становится посвободнее. Корреспондент КП-Новосибирск испытала на себе отдых в бархатный сезон на черноморском побережье и сделала обзор пляжей Анапы.
Морская гладь завораживает и дарит ощущение спокойствия.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЛЯЖ
Начнём с самого узнаваемого среди туристов — Центрального пляжа. Обычно там яблоку негде упасть. Отдыхающих привлекают мелкий белый песочек и расположенные в шаговой доступности кафешки, магазинчики и многое другое.
У входа на Центральный пляж установлена арка.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
На пляже предлагают снять лежак под навесом, где можно спрятаться от палящего солнца.
От палящего солнца можно спрятаться под навесом.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Есть там несколько раздевалок. Рядом делают массаж — настоящий релакс под шум волн.
На пляже есть всё необходимое для комфортного отдыха.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Прямо на пляже расположен пост полиции. Так что за порядком на территории следят.
Пост полиции выглядит необычно.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Туалет на пляже платный — в принципе, как и везде. В помещении также можно принять душ и смыть с себя соль, осевшую на коже после купания.
В туалет можно сходить за 30 рублей.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
У Центрального пляжа есть существенный минус — не очень чистая вода. Когда она начинает цвести, берег заполоняет грязно-зеленая тина. Стоит отметить, что морские водоросли безопасны, некоторые из них даже используют для изготовления косметической продукции.
Водоросли скапливаются в кучки, образуя жуткие фигуры.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Но картина, безусловно, не самая приятная... Однако отдыхающих это не останавливает. Они отплывают подальше, где тины не так много. Зато дно песчаное — заходить в воду легко, ноги обволакивает мягкий песок.
Что по ценам:
Снять лежак на целый день — 200 рублей.
Туалет — 30 рублей.
Душ — 30 рублей.
КАМЕНИСТЫЙ ПЛЯЖ
Этот пляж расположен напротив санатория «Малая Бухта». Ориентир — белое здание необычной формы, возвышающееся над набережной.
Спуск на пляж расположен напротив санатория «Малая Бухта».
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Чтобы попасть к морю, нужно спуститься вниз. Сделать это можно двумя способами — либо пешком по лестнице, либо на лифте.
Обычно у лифта скапливается очередь.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Пляж оборудован всем необходимым — на нём есть крытые лежаки, раздевалки, туалет, палатки с напитками и едой.
На пляже достаточно чисто.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Особенность этого пляжа заключается в том, что заходить в море нужно с бетонных платформ. В воду ведут металлические лесенки.
В воду ведут металлические лестницы.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Дно — каменистое. Причём камни достаточно большие, покрытые разнообразными водорослями. Конечно, наступать на них не очень приятно. Но если вы любите понырять с маской, это место подарит возможность понаблюдать за рыбками и как следует рассмотреть морское дно. Кстати, иногда можно услышать возгласы: «Смотрите, смотрите, там дельфины!».
Многие предпочитают нырять с маской, чтобы рассмотреть морское дно.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Вода здесь намного чище, чем на Центральном пляже. Причина в том, что людей на каменистом пляже меньше — далеко не всех устраивает такое рельефное дно.
На пляж желательно приходить рано утром, когда людей практически нет и солнце не настолько агрессивное, как днём.
Рано утром людей на пляже гораздо меньше.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Что по ценам:
Лежак на целый день — 200 рублей.
Туалет — 25 рублей.
ПЕСЧАНЫЙ ПЛЯЖ В ДЖЕМЕТЕ
Джемете — это курортный посёлок, излюбленное место туристов. Райский уголок с белым мелким песком и симпатичными гостиничными домиками.
На пляже приятный белый песок, ходить по нему — одно удовольствие.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Здесь, как и на двух других пляжах, можно взять лежак и растянуться на нём в тени. Есть опция аренды сразу на три дня.
Можно любоваться морем, растянувшись на лежаке.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Даже в самое пекло людей на пляже достаточно много.
Многие загорают прямо у воды.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
В Джемете тоже цветёт вода. У берега плавает ковёр из ярко-зелёных водорослей. Они прилипают к телу и норовят залезть под купальник.
У берега плавает ковёр из ярко-зелёных водорослей.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Чтобы оказаться на глубине, придётся пройти метров 20 по мелководью. И чем дальше от берега — тем меньше тины в воде.
Водоросли прилипают к ногам во время захода в море.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Здесь тоже можно встретить дельфинов. Причём эти умные создания не боятся подплывать близко к людям. Вот реальная история:
— Мы потихоньку заходили в море. Внезапно услышали, что другие отдыхающие начали говорить про дельфинов. Буквально через минуту увидели спину одного из них. И вдруг, буквально в паре метров от нас, проплывает дельфин. Он проскользил рядом с маленькой девочкой, на расстоянии вытянутой руки от неё. Она испугалась, мы тоже были в шоке, — рассказала КП-Новосибирск туристка по имени Маргарита.
В общем, в Джемете у отдыхающих есть шанс бесплатно лицезреть шоу с участием дельфинов.
Что по ценам:
Лежак на день — 300 рублей.
Абонемент на три дня (аренда лежака) — 400 рублей.
Туалет — 30 рублей.
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Пляжи Анапы имеют развитую инфраструктуру. За вполне адекватную сумму можно отдохнуть с удобствами на побережье Чёрного моря. А где это делать — на песке или камнях, решать только вам.
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