Жуткая тина, зеленое море и туалеты по 30 рублей: что на самом деле творится на пляжах Анапы в бархатный сезон

В период цветения воды на берегу Черного моря скапливаются водоросли, но туристов это не останавливает. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Конец августа — сентябрь считаются в Анапе бархатным сезоном. Когда жара не такая беспощадная, как в первой половине лета, но море всё ещё теплое и готово с радостью принять в свои объятия. Более того, в городе меньше туристов, так как большая часть семей с детьми покидает курорт до начала учебного года. А это значит, что на пляжах становится посвободнее. Корреспондент КП-Новосибирск испытала на себе отдых в бархатный сезон на черноморском побережье и сделала обзор пляжей Анапы.

Морская гладь завораживает и дарит ощущение спокойствия. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЛЯЖ

Начнём с самого узнаваемого среди туристов — Центрального пляжа. Обычно там яблоку негде упасть. Отдыхающих привлекают мелкий белый песочек и расположенные в шаговой доступности кафешки, магазинчики и многое другое.

У входа на Центральный пляж установлена арка. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

На пляже предлагают снять лежак под навесом, где можно спрятаться от палящего солнца.

От палящего солнца можно спрятаться под навесом. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Есть там несколько раздевалок. Рядом делают массаж — настоящий релакс под шум волн.

На пляже есть всё необходимое для комфортного отдыха. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Прямо на пляже расположен пост полиции. Так что за порядком на территории следят.

Пост полиции выглядит необычно. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Туалет на пляже платный — в принципе, как и везде. В помещении также можно принять душ и смыть с себя соль, осевшую на коже после купания.

В туалет можно сходить за 30 рублей. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

У Центрального пляжа есть существенный минус — не очень чистая вода. Когда она начинает цвести, берег заполоняет грязно-зеленая тина. Стоит отметить, что морские водоросли безопасны, некоторые из них даже используют для изготовления косметической продукции.

Водоросли скапливаются в кучки, образуя жуткие фигуры. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Но картина, безусловно, не самая приятная... Однако отдыхающих это не останавливает. Они отплывают подальше, где тины не так много. Зато дно песчаное — заходить в воду легко, ноги обволакивает мягкий песок.

Что по ценам:

Снять лежак на целый день — 200 рублей.

Туалет — 30 рублей.

Душ — 30 рублей.

КАМЕНИСТЫЙ ПЛЯЖ

Этот пляж расположен напротив санатория «Малая Бухта». Ориентир — белое здание необычной формы, возвышающееся над набережной.

Спуск на пляж расположен напротив санатория «Малая Бухта». Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Чтобы попасть к морю, нужно спуститься вниз. Сделать это можно двумя способами — либо пешком по лестнице, либо на лифте.

Обычно у лифта скапливается очередь. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Пляж оборудован всем необходимым — на нём есть крытые лежаки, раздевалки, туалет, палатки с напитками и едой.

На пляже достаточно чисто. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Особенность этого пляжа заключается в том, что заходить в море нужно с бетонных платформ. В воду ведут металлические лесенки.

В воду ведут металлические лестницы. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Дно — каменистое. Причём камни достаточно большие, покрытые разнообразными водорослями. Конечно, наступать на них не очень приятно. Но если вы любите понырять с маской, это место подарит возможность понаблюдать за рыбками и как следует рассмотреть морское дно. Кстати, иногда можно услышать возгласы: «Смотрите, смотрите, там дельфины!».

Многие предпочитают нырять с маской, чтобы рассмотреть морское дно. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Вода здесь намного чище, чем на Центральном пляже. Причина в том, что людей на каменистом пляже меньше — далеко не всех устраивает такое рельефное дно.

На пляж желательно приходить рано утром, когда людей практически нет и солнце не настолько агрессивное, как днём.

Рано утром людей на пляже гораздо меньше. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Что по ценам:

Лежак на целый день — 200 рублей.

Туалет — 25 рублей.

ПЕСЧАНЫЙ ПЛЯЖ В ДЖЕМЕТЕ

Джемете — это курортный посёлок, излюбленное место туристов. Райский уголок с белым мелким песком и симпатичными гостиничными домиками.

На пляже приятный белый песок, ходить по нему — одно удовольствие. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Здесь, как и на двух других пляжах, можно взять лежак и растянуться на нём в тени. Есть опция аренды сразу на три дня.

Можно любоваться морем, растянувшись на лежаке. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Даже в самое пекло людей на пляже достаточно много.

Многие загорают прямо у воды. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

В Джемете тоже цветёт вода. У берега плавает ковёр из ярко-зелёных водорослей. Они прилипают к телу и норовят залезть под купальник.

У берега плавает ковёр из ярко-зелёных водорослей. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Чтобы оказаться на глубине, придётся пройти метров 20 по мелководью. И чем дальше от берега — тем меньше тины в воде.

Водоросли прилипают к ногам во время захода в море. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Здесь тоже можно встретить дельфинов. Причём эти умные создания не боятся подплывать близко к людям. Вот реальная история:

— Мы потихоньку заходили в море. Внезапно услышали, что другие отдыхающие начали говорить про дельфинов. Буквально через минуту увидели спину одного из них. И вдруг, буквально в паре метров от нас, проплывает дельфин. Он проскользил рядом с маленькой девочкой, на расстоянии вытянутой руки от неё. Она испугалась, мы тоже были в шоке, — рассказала КП-Новосибирск туристка по имени Маргарита.

В общем, в Джемете у отдыхающих есть шанс бесплатно лицезреть шоу с участием дельфинов.

Что по ценам:

Лежак на день — 300 рублей.

Абонемент на три дня (аренда лежака) — 400 рублей.

Туалет — 30 рублей.

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Пляжи Анапы имеют развитую инфраструктуру. За вполне адекватную сумму можно отдохнуть с удобствами на побережье Чёрного моря. А где это делать — на песке или камнях, решать только вам.

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