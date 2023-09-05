«Пожал руку президенту, но автограф не взял»: новосибирский лицеист Глеб Егоренков рассказал, как попал на открытый урок к Владимиру Путину

Глеб - единственный лицеист из Новосибирской области, кому удалось встретиться с президентом. Фото: Предоставлено Натальей Егоренковой

Новосибирский лицеист Глеб Егоренков - один из тех, кто попал на открытый урок «Разговор о важном» с участием Президента России Владимира Путина. 1 сентября его имя узнала вся страна. Как мальчик оказался в тридцатке лучших ребят страны, какими достижениями он гордится и кем мечтает быть - в нашем материале.

Глебу Егоренкову скоро исполнится 15 лет, он учится в 9-м классе лицея № 22 «Надежда Сибири». В июле он подал заявку на конкурс «Детская школа наставничества» - там могут попробовать свои силы победители олимпиад, а у новосибирского школьника уже приличное портфолио. Он побеждал по профилю «Технология для среды обитания» в Национальной технологической олимпиаде и идет к победе в профилях «Агробиотехнология» и «Современная пищевая инженерия». Удача улыбнулась и здесь: его анкету выбрали из нескольких сотен. Потом Глеб успешно прошел онлайн-собеседование.

- Я активно участвую в различных конкурсах, состою в «Движении первых». Мне стало интересно попробовать свои силы и здесь. Знаю, что заявки подавали ребята и из других школ Новосибирской области. Я с ними, к сожалению, не знаком. Но так получилось, что из Новосибирской области я оказался единственным, - рассказал Глеб Егоренков КП-Новосибирск.

Ребят пригласили на очную программу в мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. В первый день у них прошли встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым, также приезжали спортсменка Мария Киселева, актер Александр Олешко, руководительница института воспитания Наталья Агре, помощник президента Андрей Фурсенко и многие другие. А позже школьников отправили на Всероссийский открытый урок. На нем Глеб выступил с волнением и попросил президента об общем фото. Интересно, что автограф потом не взял.

- Я на самом был очень рад, и было интересно участвовать в дискуссиях на таком уровне. Впечатления остались самые хорошие. После открытого урока я пожал Путину руку, а автограф не попросил. Все подходили к нему по очереди, просили, что-то передавали, фотографировались. Потом мы выстроились для общего фото. Но мне как-то важнее был разговор с ним, чем автограф, - признался КП-Новосибирск Глеб.

На любовь мальчика к учебе сильно повлияла его семья. К сожалению, воспитывается он без отца, мать Наталья работает на двух работах уборщицей и все силы и средства вкладывает в образование сына. Пусть заработок небольшой, но эти деньги она тратит на самое необходимое, не жалеет их на качественную литературу. Наталье очень повезло, что у нее растет любознательный отличник, который с малых лет стремится к знаниям.

Любимые школьные предметы Глеба - химия и биология. Любовь к ним ему привила бабушка-фармацевт. Она передала внуку много знаний и фактически до седьмого класса заменяла репетитора по биологии. С этими науками Глеб хочет связать свое будущее.

- Я мечтаю стать генетиком. Я уделяю химии и биологии больше внимания, чем остальные ребята, ради интереса выхожу за пределы школьной программы, но в лицее очень хорошие учителя по этим предметам, - утверждает Глеб.

В планах на ближайшее будущее у подростка поездка в Санкт-Петербург. У него есть накопления на это путешествие, и, если все сложится хорошо, он отправится туда уже через год.

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