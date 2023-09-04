И это можно есть? Ученые научились делать печенье из сверчков

А вы бы рискнули попробовать сверчков? Фото: Виктория МИНАЕВА/ Вадим АЛЕКСЕЕВ/ Ольга ЕФАНОВА.

Стартап новосибирского биолога Евгения Демидова обернулся маленьким гастрономическим шоком для жителей. Предприимчивый ученый публично рассказал, что разводит сверчков. А зачем? Затем, чтобы тереть их в муку и печь хлеб, сдобу…

Теперь по бакалейным рядам магазинов новосибирцы ходят с легкой тревожностью. И читают состав на печенюшках: мало ли из чего их настряпали. Может, зря так переживают? Журналист «Комсомолки» поехал на сверчковую ферму, чтобы все для вас разузнать о «лакомствах» будущего.

Глядя на печеньки, так сразу и не догадаешься, из чего сделаны. Фото: Ольга ЕФАНОВА.

ПОБЕГ ИЗ СВЕРЧАТНИКА

Апартаменты, где биолог организовал сверчковое хозяйство, похожи на склад. Вдоль коридора стоят ящики, человеку по пояс. Внутри кишат насекомые.

- Здесь у нас оптимальные условия для каждой стадии роста. Например, пока сверчки мелкие - нужна большая влажность и меньшая температура. Будет иначе – засохнут. Они у нас сохли килограммами, - говорит глава компании «Энтопротеин» Евгений Демидов и распахивает крышку.

Сверчки живут в контейнерах, где им поддерживают определенную температуру. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В сверчковом домике рядами стоят картонные решетки с ячейками – такие же, в каких яйца продаются. По этому жилищу снуют насекомые с крылышками. Прямо здесь в ящике у них – столовая: картонные «тарелки» с кормом.

- Они у нас сбегали килограммами, - делится фермерскими буднями стартапер. - Просто упала лампа в ящик, и по ней выбрались. Приходим, а у нас три килограмма сверчка разбежалось. Около десяти тысяч особей!

Биолог, сверчковый фермер Евгений Демидов. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Но хозяин не огорчается. Сверчки плодятся быстро, так что наверстать три кило – дело нехитрое. И в этом – большая фермерская радость Демидова. Продукт быстро самовосполняется: каждая самка откладывает сотни яиц. С десяток выживает. Через месяц особь уже взрослая. Продуктивность на ферме – центнер «сверчатины» в месяц.

Сушеные сверчки, их потом перемалывают в муку. А блогеры и так едят, вспоминая Вьетнам и Таиланд. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

СВЕРЧОК В ШОКЕ

В своих картонных «многоэтажках» насекомые чувствуют себя вольготно. Климат-контроль, круглосуточный «шведский стол» - питание на основе отрубей. И даже финал их сверчковых жизней – не сказать, что ужасен. Ну, не страшней, чем у буренок.

- У нас достаточно гуманный способ - шоковая заморозка. Они засыпают и замерзают, - переходим мы с Евгением к печальной составляющей бизнеса. - После заморозки идет пассировка, затем сушим. Потом отжимаем жир и перемалываем. А муку используем дальше…

Мука из сверчок идет на разные угощения. Фото: Ольга ЕФАНОВА.

Фермер ведет к столу с маленькой выставкой. Вот – тарелка с замороженными насекомыми. Вот – сушеные. Рядом мука. И почему-то здесь же – пластмассовая баночка с медом.

Ой, нет… Ошибочка. Не мед.

- Это жир сверчков. Только что из морозилки - оттаивает. Его планируем в основном использовать в косметологии – мыло, крема и так далее, - видя мое изумление, биолог добавляет. - У нас все равно войдут в обиход эти технологии. Это неизбежно.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛОСОСЬ И ШПИНАТ

Евгений Демидов 15 лет проработал в НИИ цитологии и генетики СО РАН. Теперь можно сказать, владелец перспективной фермы. Главный его прицел – все-таки, добыча из «питомцев» кормового белка – то есть сверчков будут скармливать животным. Говорит, спрос есть, уже покупают. Однако и к человеческому столу сверчки тоже могут сойти.

- Белок у этих насекомых обогащен незаменимыми аминокислотами. Большое количество витамина B-12, витамина С. Актуально для питания в регионах, где есть проблема анемии. Железа в сверчке - больше чем в шпинате, кальция – больше, чем в молоке, а омеги - больше чем в лососи, - хвалит сверчков Евгений Демидов.

Чем хуже креветки? Фото: Ольга ЕФАНОВА.

- Выходит, это чистой воды – витаминки?

- Не совсем, конечно. Но легкоусваиваемый белок, который имеет интересный аминокислотный профиль.

Но почему именно – сверчки? Во-первых, ученые считают, что они по составу – в числе самых съедобных. Во-вторых, не так вызывают брезгливость. А то к тараканам, например, у нас отношение предвзятое. На таракана мы скорее с тапком пойдем, чем с вилкой.

- Количество людей, которые воспринимают такое питание крайне негативно - не большое, - считает Демидов и добавляет. - На различенных мероприятиях мы представляем конечную продукцию. Печеньки, например. Все едят, не жалуются. Мука из насекомых может пойти на те же макаронные изделия. Был еще запрос на жареного сверчка со специями. Ну, это – от блогеров.

В магазинах ни сверчки, ни печеньки, ни макарошки пока не появятся. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

МАКАРОНОВ НАДЕЛАТЬ НЕ ПРОСТО – НЕТ ЗАКОНОВ, НЕТУ ГОСТа

- А кто будет, по вашему, целевой аудиторией? Кто захочет таких «лакомств»? – Спрашиваю я Демидова.

- Спортсмены, например. Потому что – белок. Еще - люди, которые предпочитают безглютеновое питание.

Я решил ввязаться в гастрономическое испытание и попробовать сверчковой пищи. Правда, незадача, печенюшек для меня не хватило - ее съели другие дегустаторы. Так что съел сушеного сверчка. Натур продукт, как он есть.

Журналист «КП» Вадим Алексеев пробует сверчка на вкус. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Ну что ж. Безвкусный. Не противный. Но возник побочный эффект: жена объявила, что в ближайшую неделю целоваться со мной не будет.

Ну, а в магазинах ни сверчки, ни печеньки, ни макарошки пока не появятся. Автор стартапа говорит, по закону не положено. Даже ГОСТа на такую еду в России не предусмотрено. Так что отведать необычных блюд можно лишь на дегустациях.

Фирма периодически проводит дегустации. Фото: Ольга ЕФАНОВА.

Есть и хорошая новость: сверчковые продукты можно отправлять на экспорт.

- Евросоюз разрешил у себя продукцию с содержанием сверчковой муки. А это – огромный рынок, - доволен биолог Демидов.

Так что в Европе наш товар готовы есть. Ну, а нам для дорогих соседей не жалко.

КСТАТИ

Еще в 2017 году американское изданиеThe Wall Street Journal рассказало про техасский стартап: на рынок выпустили снэки из сверчков. Причем – с разными вкусами: барбекю, сметана с луком, морская соль… Стало быть, иностранный потребитель уже прикормлен.

МНЕНИЕ ПРОТИВ

«Ничем хорошим это не закончится»

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Яков Новоселов:

- Сверчков и разных других насекомых в качестве питания активно продвигают западные корпорации для создания новой ниши и получения новой сверхприбыли. Целесообразности в этом не существует. Большая часть жителей планеты никогда не сталкивалась с регулярным употреблением подобных веществ. Соответственно, наши организм генетически не понимает, что с ними делать. А значит, есть высочайший риск развития аллергических и аутоиммунных заболеваний, если регулярно употреблять в пищу такие продукты. Давайте вспомним пример коровьего бешенства в Англии. Оно возникло, когда в пищу животным стали добавлять костную муку. Казалось бы, источник кальция, аминокислот. А кровы никогда не сталкивались в своем рационе с таким продуктом. И у них началась массовая губчатая энцефалопатия. Это разрушение головного мозга, которое сопровождается дикими болями, из-за чего коровы сходили с ума и впадали в бешенство от боли.

Как отреагирует организм на сверчков, сказать сложно. Фото: Виктория МИНАЕВА

Как отреагирует организм человека - сложно сказать. Но я предполагаю, с большой долей вероятности, ничем хорошим это не закончится. У нас есть коровы, свиньи, птицы, которые исторически являются источником пищи для человека.

МНЕНИЕ ЗА

«Рога ведь у нас не выросли»

Ведущий эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы Михаил Чарный:

- По отношению к пищевым насекомым человечество делится на две большие территории. Есть те страны, где насекомые в принципе не рассматриваются для употребления в пищу. А есть те, где насекомые употребляются в пищу с достаточно древних времен. Например, на улицах Пекина или Шанхая можно купить саранчу в таких же пакетиках, в каких мы привыкли видеть жареную во фритюре картошку. И ни у кого за тысячи лет употребления саранчи ни крылья не выросли, ни панцирями люди не покрылись.

На рынке в Таиланде ни сверчками, ни паучками народ не удивишь — все это там едят. Фото: Виктория МИНАЕВА

Вопреки существующим мнениям скажу: если б ДНК из продукта, попадающего к нам в желудок, могло повлиять на воспроизводство клеток, мы давно были ходили с рогами и копытами. Но мы же едим говядину. А рога не выросли.

И, конечно, насекомые – это кормовое производство. Кормовой белок - один из наиболее быстрорастущих дефицитов в мире.

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