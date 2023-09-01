«Обещала снять арест»: в Новосибирской области стоматолог сдал судью, которая вымогала у него 3 миллиона

Адвокат Алексей Сурин свою вину признал. Фото: Мария НОВИКОВА

Пытался помочь клиенту избежать уголовной ответственности, но в итоге сам оказался под следствием. В Новосибирске адвокату предъявили обвинение в подкупе мировой судьи из Венгерово. Для объективности нетипичное уголовное дело рассматривают в Дзержинском районном суде в Новосибирске. А гособвинителем выступает сам прокурор области Александр Бучман.

Бывшему сотруднику МВД, а ныне адвокату Омской областной коллегии Алексею Сурину самому понадобилась помощь профессионального юриста. Весной его взяли под стражу и обвинили в посредничестве при передаче взятки. В прошлом году Сурин взялся защищать земляка, пойманного на территории Венгеровского района за незаконную охоту. Стоматолог Сергей Федурин на заседания не являлся, поэтому мировой судья Марина Сальникова приняла заочное решение о его аресте.

- После Сальникова обратилась посредством мобильной связи к ранее ей знакомому адвокату Сурину, предложила выступить посредником в передаче ей взятки в размере 3 миллиона рублей за отмену решения и вообще о прекращении уголовного дела в отношении Федурина в связи с назначением судебного штрафа, - огласил обвинительное заключение прокурор Новосибирской области Александр Бучман.

Сурин сообщил своему подзащитному условия, которые поставила ему судья, еще и попросил 150 тысяч рублей сверху за посредничество. Федурин согласился, но тут же написал заявление в ФСБ. При передаче Сальниковой первого транша взятки в полтора миллиона рублей адвоката задержали.

- Подсудимый, встаньте, Вам понятно то, в чем Вы обвиняетесь? – обратился к фигуранту коррупционного дела судья.

- Да, Ваша честь. - Ваше отношение к предъявленному обвинению.

- Признаю, Ваша честь.

- В полном объёме признаете?

- Да, - смиренно ответил Алексей Сурин.

Спустя месяц после неудачной взятки в апреле 2023 мировой судья подала заявление о прекращении полномочий. Его рассмотрели на заседании областной коллегии судей. Сейчас решается вопрос об уголовном преследовании Марины Сальниковой. По делу адвоката Сурина, которому грозит до 12 лет лишения свободы, она проходит свидетелем. Допросить бывшую служительницу Фемиды планируют на следующем заседании в середине сентября.

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