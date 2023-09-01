Николая Баскова не взяли в пионеры из-за Пугачевой, а Жанна Агузарова мечтала о ее ногах

Егор Летов (на фото слева) ладил с одноклассниками, а Жанна Агузарова и Николай Басков (на фото справа) сдружились не со всеми. Фото: личный архив Федора Летова/ предоставлено Краеведческим музеем Колыванского района/ предоставлено Людмилой Яковлевой.

Это сейчас они знамениты и раздают поклонникам автографы, а в детстве заставляли учителей понервничать, зубрили домашку - в общем, были обычными школьниками. Как учились сибирские звезды - в материале КП-Новосибирск.

«ТЮКАЛИ КОЛЮ ЗА ЯРКОСТЬ»

В первый класс Николай Басков пошел в Германии, где в начале 1980-х служил его отец-военный. В Новосибирск семья переехала, когда главному блондину страны было 9 лет: в Сибири он пошел в третий класс в школе № 186.

Со многими одноклассниками маленький Коля подружился - они даже бывали у него в гостях, но с двумя ребятами из параллели отношения не заладились.

Николай Басков на фото - второй справа от учительницы. Фото: предоставлено Людмилой Яковлевой. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

- Тюкали его за яркость. Мне приходилось водить Колю за руку, чтобы не доставали. Потом я поговорила с теми мальчиками, но мои слова на них не подействовали. Тогда в ситуацию вмешалась мама Коли: она встретилась с этими мальчиками, поговорила, и больше ребенку не докучали, - рассказывала КП-Новосибирск Людмила Федоровна Яковлева - она была преподавателем русского языка и литературы и классным руководителем Баскова.

А еще будущего певца не взяли в пионеры из-за песни «Миллион алых роз».

- В школе он забрался на подоконник, открыл окно и начал петь эту песню! Учительница начальных классов тогда сильно перепугалась: не дай бог ребенок упал бы! Из-за этого случая Колю не взяли в пионеры. Через год я помогла это исправить: он получил галстук и значок, - добавляет Людмила Федоровна.

«ГОВОРИЛА, ЧТО НЕ ИЗ ЭТОГО ВРЕМЕНИ»

Жанна Агузарова переехала с мамой в село Боярка, когда училась в четвертом классе. Мама певицы Людмила Савченко была фармацевтом, в село ее распределили на работу в местную аптеку.

У будущей звезды в 6 классе было немного подруг. Фото: предоставлено Краеведческим музеем Колыванского района.

Отношения с местными ребятишками не заладились.

- Заводилой в классе она не была - скорее, изгоем. Необычных людей не воспринимали, ребятишки ее подпинывали, как обычно пацаны это делают. Какая она на сцене, такой и была в детстве. Жанна могла надеть в школу мамино пальто или перед дискотекой обмотать ноги бинтами - они худенькие были, а она хотела полные, как у Пугачевой. Но она никогда не тушевалась - огрызалась, пацанам могла сдачи дать, - говорит об Агузаровой школьная подруга Наталья Курганова.

Жанна Агузарова в выпускном классе. Фото: предоставлено Краеведческим музеем Колыванского района.

- Она сильно отличалась от всех. Уже тогда была очень неординарной девочкой. Говорила: «Я не из этого времени, я должна была родиться в будущем». А дети бывают злыми, и они эту необычность не понимали, - вспоминает Татьяна Мошкова, другая подруга Жанны.

Но креативность Жанны помнят все: она была первой в селе, кто сшил себе раздельный купальник - красный в горошек.

«ПОДГЛЯДЫВАЛА ЗА СТАРШЕКЛАССНИКАМИ»

В архиве новосибирской школы № 170 до сих пор хранится аттестат актрисы Ирины Алферовой: всего с одной тройкой - по иностранному языку. И бывшие ученики школы ее прекрасно помнят.

Ирина не была отличницей. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

- Я учился на два класса постарше Иры. Пока мы были маленькие, я не обращал на нее внимания. В школе она пела в хоре вместе с сестрой, - поделился с КП-Новосибирск Владимир Тарновский. - Неброская, тихая. Одета была как все. Но при этом старалась участвовать в концертах, каких-то постановках.

Ирина приезжала в школу и проводила встречи с ребятами. Фото: Архив школы № 170

Алферова уже тогда грезила сценой: приходила на репетиции старшеклассников, подглядывала за ними.

- Видимо, еще маленькая была, поэтому просто молча сидела в зрительном зале и наблюдала. Просто интересовалась искусством, нравилось ей наблюдать, - рассуждает Владимир.

ШКОЛЬНЫЙ МОДНИК ПРИЛУЧНЫЙ

Одноклассники по бердской школе № 11 хорошо помнят «мажора» Павла Прилучного: уже тогда парень, переехавший с семьей из казахстанского Чимкента, сильно выделялся.

- Одевался он модно: джинсы клеш, яркий рюкзак. Однажды пришел в школу с необычной прической, было у него что-то вроде мелирования. Тогда такая мода только начиналась, а он вот - впереди всех, - описала КП-Новосибирск Прилучного его одноклассница Анастасия. - Мы с Пашей дружили, за одной партой сидели. Он мне как-то шоколадку подарил и открыточку. Но в школьный роман дружба не переросла.

Будущий актер учился в бердской школе. Фото: предоставлено Анастасией

А сам Прилучный признавался, что школьные годы дались ему непросто.

- Я занимался боксом и хореографией, ходил в музыкальную школу, занимался вокалом. У меня не было ни минуты свободного времени. Сам же я хотел стать бандитом. В Бердске заниматься хореографией - это было, мягко говоря, не по-пацански. Поэтому мечтал поскорее вырасти и стать хозяином автосервиса, например. А кем можно мечтать стать, живя в маленьком Бердске? Я в детстве был достаточно конфликтным, дрался каждый день, у меня были постоянные склоки, в том числе и из-за того, что я занимался хореографией. Я очень жестко реагировал на каждое слово, - откровенничал с КП-Новосибирск Прилучный.

«БЫЛ ХОДЯЧЕЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ»

Лидера «Гражданской обороны» в омской школе № 45 помнят под именем Игорь Летов, а не Егор. Егором музыканта «окрестила» паспортистка, которая допустила ошибку в документах 16-летнего Летова.

Снимок с учеником Игорем Летовым – раритетный экспонат в школьном музее. Фото: личный архив Федора Летова

Учитель начальных классов Нина Филиппова вспоминает его как очень начитанного и дружелюбного парнишку, он хорошо рисовал и носил в школу толстенные книги:

- В его классе мальчиков оказалось больше, чем девочек. Они были, как говорится, горлопанами. Я их даже называла «26 бакинских комиссаров»… Игорь всегда был в окружении ребят. Мальчишкам нравилось, что он много знал. Ходячая энциклопедия! Игорь был очень аккуратным. Начиная с внешнего вида. Тогда вообще форму было сложно достать - не привозили. Я как сейчас помню его песочный костюм с галстуком… Пальчики аккуратные, всегда подстриженные ногти. Но это, пожалуй, от мамы зависит… Тамара Летова занималась сыновьями, мне так кажется. Ни одно собрание не пропускала, все слушала. И папа приходил.

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