Новосибирские ученые работают над технологиями против катастроф биогенного характера

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Новое время бросает новые вызовы. Буквально 3 года назад человечество столкнулось с проблемой, которая раньше казалась фантастикой. Эпидемия коронавируса изменила мировую экономику, заперла целые страны на карантин, но самое главное - унесла жизни и здоровье людей. Коронавирус брал мир волнами, причем каждый раз проверяя человечество на прочность новыми штаммами. И вот ученые говорят о вновь мутировавшем вирусе.

Интересно, что помочь людям может разработка еще советского периода. Директор научно-производственной фирмы «Исследовательский центр» из наукограда Кольцово Александр Леляк говорит, что в советский период правительство ставило конкретные задачи о предотвращении катастроф биогенного характера, в том числе вирусной природы. Сейчас микробиологи «Исследовательского центра» продолжают разработки и выпуск препаратов для охраны здоровья, основанных на результатах исследования и открытиях того времени.

Тогда перед учеными ставилась задача для защиты армии, это было непростое послевоенное время, период холодной войны. Страна реально нуждалась в защите от химического, ядерного и биологического оружия. И военные получили очень сильный иммуностимулятор на основе бактерий bacillus subtilis. Нынешний «Ветом» - это препарат-последователь, адаптированный для широких масс.

Очевидный факт: легче всего болезнь переносили крепкие люди, чей иммунитет спокойно справляется и с обычной простудой. Как заставить защитный барьер работать в оптимальном режиме? Это всем известные правила: правильное питание, достаточное движение, закаливание организма. В общем, минимум стресса и максимум витаминов. Кажется, легко, но в наше время соблюсти все эти пункты - задача сложнейшая. Тут-то и можно воспользоваться теми самыми разработками советских ученых.

- За 30 лет существования препаратов серии «Ветом», о которых идет речь, население нашей страны и еще десятков стран, куда мы сегодня поставляем продукцию, убедилось в том, что советским микробиологам удалось справиться со своей задачей, - говорит директор научно-производственной фирмы «Исследовательский центр» из наукограда Кольцово Александр Леляк. - Особенно заметно эффект проявился в период пандемии. Мы обеспечили «Ветомом» около 10 миллионов человек. Если кто-то и переболел, то в щадящем режиме. Могу сказать по себе: был инфицирован несколько раз. У меня ухудшалась память, поражалась нервная ткань, также наблюдались классические симптомы, но все это продолжалось не более двух суток. Организм справлялся сам. Судя по отзывам населения, другие люди, которые применяют эти технологии, получают тот же самый эффект: способность противодействовать практически любой инфекции. Конечно, в пределах разумного.

Стоит отметить, что данная разработка - это не лекарство, а препарат для охраны здоровья, который заставляет организм функционировать оптимально в части защиты от угроз окружающей среды.

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