«Кожа висела обрывками, губы разорваны»: стала известна причина смерти шестимесячной девочки после пластической операции

Ангелине было полгода. Фото: предоставлено мамой девочки.

Эта страшная история потрясла Новосибирск больше года назад: в мае 2022 года шестимесячная девочка умерла во время пластической операции. Врачи должны были убрать у Ангелины заячью губу - операция считается довольно распространенной. Но малышка не выжила: через три дня умерла в реанимации.

«НЕ ПУСКАЛИ К ДОЧКЕ»

Мама Ангелины с ужасом вспоминает, как ей сообщили о смерти дочери.

- Я верила, что отдаю дочку в хорошие руки. Мы живем в Барнауле, клинику выбирали внимательно, читали все отзывы - в итоге остановились на новосибирской больнице. Когда Ангелине было три месяца, мы ездили на консультацию. Нам сказали, что готовы будут принять в мае, когда вес дочки будет более 7 килограммов. К назначенной дате мы и приехали на операцию, - поделилась с КП-Новосибирск Елена, мама девочки. - Когда дочку вынесли из операционной, ей уже поставили дыхательную трубку. Но никто и слова не сказал, что во время операции что-то пошло не так. Это был последний раз, когда я видела дочку: к ней в реанимацию меня не пускали, говорили, что ребенок в искусственной коме, но поводов для беспокойства нет. А на третий день вечером меня вызвал заведующий отделением, сказал, что у дочки началось кровотечение, ситуация тяжелая. После этого разговора я вышла на улицу, а когда вернулась, мне сказали, что Ангелина умерла. Я плакала, кричала, но проститься с дочкой мне так и не дали.

Тело дочки Елена увидела перед похоронами.

- На лице в нескольких местах кожа висела обрывками, губы были будто разорваны, руки в неестественном положении - будто их привязывали, чтобы ребенок не крутился. И еще одна странность: за три дня в реанимации вес дочки увеличился на 1,5 килограмма, - перечисляет Елена.

«АНГЕЛИНА УМИРАЛА 9 ЧАСОВ»

Изначально у родных Ангелины была версия, что после операции у девочки началось заражение крови. Но правда оказалась еще страшнее: она вскрылась после того, как родные получили результаты судебно-медицинской экспертизы.

- Ещё до судебной экспертизы в акте проверки Роспотребнадзора Новосибирской области были подозрения на кровопотерю. В итоге подтвердилось, что объём крови, который дочка потеряла во время операции, не был восполнен. В организме началось кислородное голодание, а потом произошел отек головного мозга, органы стали отказывать одним за одним. Если бы они сделали переливание, моя девочка была бы жива.

Было и еще одно нарушение.

- Дочке вместе с наркозом ввели препарат, который вообще запрещено давать детям. Меня об этом никто не предупреждал, никто моего разрешения не спрашивал, - говорит Елена. – Еще её вовремя не вывели искусственной комы, когда ребенка нужно было спасать. В анализах крови уже были прямые противопоказания для искусственной комы, но врачи продолжали колоть снотворное. Почему они вовремя по анализам не увидели, что у дочки отказывают органы, я не знаю… Моя дочка умирала почти 9 часов, но спохватились врачи, когда уже было упущено время и организм уже никак не реагировал.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

- Никакому конкретному врачу обвинение до сих не предъявили, подозреваемых нет, - Елена винит в смерти дочери врачей, говорит, что будет добиваться их наказания.

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