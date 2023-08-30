На прокурора Купинского района завели дело после ДТП, в котором погибла его дочь

В аварии погибла дочь прокурора. Фото: соцсети.
На прокурора Купинского района Новосибирской области завели дело после страшной аварии, в которой погибла его годовалая дочка. Как рассказали КП-Новосибирск местные жители, в июне Антон Бальков возвращался вместе с семьей – женой и двумя детьми - с села Новоключи.
- Рядом с селом находится озеро Горькое, туда часто ездят отдыхать, - говорят сельчане.
Внедорожник Mitsubishi занесло, машина перевернулась. Основной удар пришелся на переднюю часть иномарки – с той стороны, где сидела жена прокурора и его годовалая дочка. Девочка погибла, жену прокурора и его четырехлетнего сына доставили в больницу.
- Насколько мы знаем, их уже выписали. Но семья ни с кем в селе сейчас особо не общается – оно и понятно, такое горе. Местные немного помогли им после аварии, - рассказали КП-Новосибирск сельчане.
Сам Антон Бальков сейчас дает показания следователям:
- На него завели уголовное дело по ст. 264 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), - пояснил источник КП-Новосибирск.
Если вина прокурора будет доказана, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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