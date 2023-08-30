На прокурора Купинского района завели дело после ДТП, в котором погибла его дочь

В аварии погибла дочь прокурора. Фото: соцсети.

На прокурора Купинского района Новосибирской области завели дело после страшной аварии, в которой погибла его годовалая дочка. Как рассказали КП-Новосибирск местные жители, в июне Антон Бальков возвращался вместе с семьей – женой и двумя детьми - с села Новоключи.

- Рядом с селом находится озеро Горькое, туда часто ездят отдыхать, - говорят сельчане.

Внедорожник Mitsubishi занесло, машина перевернулась. Основной удар пришелся на переднюю часть иномарки – с той стороны, где сидела жена прокурора и его годовалая дочка. Девочка погибла, жену прокурора и его четырехлетнего сына доставили в больницу.

- Насколько мы знаем, их уже выписали. Но семья ни с кем в селе сейчас особо не общается – оно и понятно, такое горе. Местные немного помогли им после аварии, - рассказали КП-Новосибирск сельчане.

Сам Антон Бальков сейчас дает показания следователям:

- На него завели уголовное дело по ст. 264 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), - пояснил источник КП-Новосибирск.

Если вина прокурора будет доказана, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Погибла его годовалая дочка»: под Новосибирском разбился прокурор Купинского района вместе с семьей

Под Новосибирском в аварии погибла годовалая дочка прокурора Купинского района (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber