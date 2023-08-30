«Вы перегрели ребенка в подгузнике»: педиатр посоветовала снять памперс младенцу с тяжелым заболеванием

Мальчику потребовалась срочная госпитализация. Фото: предоставлено героиней публикации.

В редакцию КП-Новосибирск обратилась Тамара*, мама девятимесячного Кости*: женщина обвинила участкового педиатра в том, что та посчитала серьезное заболевание ребенка опрелостью. Как говорит сибирячка, из-за неверного диагноза у ее сына образовался свищ, чудом удалось избежать заражения. О том, что произошло с мальчиком, она рассказала КП-Новосибирск.

- Моему сыну тогда было 5 месяцев. После вечернего купания обрабатывала ему кожу мазью и случайно нащупала красную твердую шишку. Я испугалась, вызвала участкового педиатра, - рассказала КП-Новосибирск Тамара. - Меня насторожило еще и то, что ребенок стал часто ходить в туалет - тогда я еще не знала, что это был один из симптомов заболевания. При этом ни температуры, ни сильных болей у сына не было.

Когда пришла врач-педиатр, маму ребенка удивило ее поведение.

- Она даже не пощупала шишку, только посмотрела и заявила: «Это опрелость в виде шишки! Вы перегрели ребенка в подгузнике. Снимите - и все пройдет», - передает диалог с врачом Тамара. - А на мой вопрос о том, не нужно ли показаться хирургу, заявила, что если через три дня не пройдет, тогда можно. Но пока, мол, волноваться не о чем.

В интернете Тамара прочитала, что эта шишка может быть симптомом серьезных заболеваний. Поэтому ждать три дня не стала, а показала ребенка хирургу из той же больницы, где работает педиатр. Оказалось, не зря.

- Врач очень удивился, когда я сказала про опрелость. Он нормально осмотрел моего сына, сказал, что это острый гнойный парапроктит (это когда в кишке образуется гной) и надо срочно ложиться в больницу на операцию, иначе эта шишка может прорваться и гной попадет в организм, - вспоминает Тамара. - Я тогда не выдержала, расплакалась прямо на приеме: хоть и читала в интернете про парапроктит, но до последнего надеялась, что это не он. Как же педиатр осматривала ребенка, что пропустила такую серьезную болезнь? Спасибо огромное хирургу - он меня успокоил, сказал, что мы попадем к хорошим врачам.

Хирург поставил ребенку верный диагноз и направил на госпитализацию. Фото: предоставлено героиней публикации.

Диагноз хирург поставил верный, операция прошла без осложнений. Сейчас с ребенком все в порядке.

- Это чудо, что мы успели. У сына к тому времени уже образовался свищ, и я даже представить боюсь, чем все могло бы закончиться, - признается Тамара. - Врач объяснил, что, если гной попадет внутрь организма, он может поразить разные органы, вызвать заражение, перитонит… Почему дети должны страдать из-за каких-то горе-врачей?

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с больницей, там заявили, что будут разбираться в случившемся.

- Просим маму прийти на прием со всеми документами. Нужно понять, что произошло, - пояснили КП-Новосибирск в больнице. - Мы внимательно относимся к качеству лечения, доктор, о котором идет речь, с опытом. Надо все внимательно изучить.

Сама же Тамара планирует писать жалобу в минздрав и рассказала в соцсетях о том, что произошло с ее сыном.

- Может, хоть кто-то из мамочек увидит и поймет, что такое бывает. Если хоть немного сомневаетесь в диагнозе, лучше перепроверить и показать ребенка еще нескольким специалистам, - считает Тамара.

Кстати, юристы советуют маме ребенка добиваться наказания для педиатра, поставившего неверный диагноз.

- Первое, что нужно сделать маме, - это затребовать всю медицинскую документацию из больницы, карту ребенка, где педиатр описывала результаты своего смотра. А потом подать жалобу не только в минздрав, но и в прокуратуру, - уточняет адвокат Константин Зиновьев.

*Имена изменены.

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