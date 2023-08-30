«Учат в школе, учат в школе»: о чем на самом деле поется в школьных песнях

Не все школьные песни понятны детям. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Дважды два - четыре», «Мы маленькие дети, нам хочется гулять» - через несколько дней эти строчки будут напевать на многих линейках в День знаний. Но о чем поется в любимых школьных песнях? И все ли они понятны современным детям?

ПОЛВЕКА НА ЛИНЕЙКАХ

«Учат в школе» - пожалуй, главный долгожитель на школьных линейках: в этом году песне исполняется 50 лет. А появилась она после того, как поэта-песенника Михаила Пляцковского рассмешил соседский мальчишка. Ребенок собирался в первый класс и в лифте стал расспрашивать у Пляцковского, чему учат в школе. И задал столько вопросов, что Пляцковскому хватило, чтобы написать в ответ песню.

- Некоторые выражения в ней современные ученики уже и не поймут. Например, «буквы разные писать тонким перышком в тетрадь», - мы поговорили с кандидатом филологических наук, доцентом кафедры современного русского языка и методики его преподавания Новосибирского педуниверситета (НГПУ) Юрием Крыловым. - Чернильниц, перьев и промокашек в школе уже давно нет, эта фраза - историзм, свойственный советскому времени.

Много таких приветов из СССР и в «Песне первоклассника», которая стала популярной в 1970-х:

- Совпали сразу два важных момента в истории СССР. В 1969 году была проведена реформа школьного образования. Первоклассники, пришедшие в школу в 1969/70 учебном году, учились уже по новой трехлетней программе начальной школы. И в это же время шла техническая гонка с Западом, стране нужны были ученые, чтобы в ней победить. Поэтому растили их, считай, со школьной скамьи: дети осваивали непростую программу. Вот в песне и появились строчки «нынче в школе первый класс вроде института», «занимаюсь на труде синхрофазотроном». Сейчас, конечно, такое и представить трудно.

«ЗАПОМИНАЛКА» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

«Дважды два - четыре, дважды два - четыре. Это всем известно в целом мире» - признавайтесь, тоже легко вспомнили и пропели эти строчки? Собственно, на это и был расчет:

- Эта песня - своеобразная запоминалка для школьников. Достигается такой эффект с помощью рифмованного повтора. Такой же лексический прием используется, например, во фразе «Пифагоровы штаны во все стороны равны».

Впервые эта песня (как, кстати, и «Учат в школе») прозвучала в радиопостановке «2 х 2 = 4» по мотивам произведений финского писателя Захариаса Топелиуса. Постановку уже вряд ли кто вспомнит, зато таблица умножения благодаря песне запоминается на ура.

ПОЧЕМУ НЕТ СОВРЕМЕННЫХ ПЕСЕН?

Хоть и прошло уже полвека, но замены этим песням пока так и не нашлось. В 1995 году была популярной песня «Школьная пора» Татьяны Овсиенко. Но от фразы «может, я смелая слишком, что разрешила себя поцеловать» у учителей старой закалки разве что обморока не было, так что на линейках она не прижилась.

Вот и включают учителя сейчас советские песни или иногда по просьбе учеников «Сансару» Басты.

- Это закономерно: того пиетета к школе, который был раньше, уже нет. Вот и песен новых не пишут. Да и на линейках сейчас вы услышите чаще не «здравствуйте, дорогие ученики», а «приветствуем участников образовательного процесса». Согласитесь, от такой фразы бежать хочется, а не петь о школе. Так что это повод для нас всех задуматься, - считает Владимир Крупин, кандидат психологических наук, клинический психолог, психотерапевт с 10-летним стажем.

Кстати, одной из самых полезных школьных песен он считает «Формулу Сыроежкина» из «Приключений Электроника»:

- Помните строчку «И взрослым, что в ответе, давно пора понять: мы маленькие дети, нам хочется гулять!»? Она немного бунтарская, но Сыроежкин просит взрослых о верных вещах: ослабить хватку, перестать все контролировать, дать ребенку выдохнуть. И всем родителям я советовал бы поступить так же. Иначе вы рискуете получить в будущем крайне инфантильного ребенка, который не может самостоятельно принимать решения. Да, важно объяснить ребенку, что оценки, учеба - это его зона ответственности, но если в данный момент он перегружен и ему хочется отвлечься и погулять, пусть он пойдет и погуляет. И примет это решение самостоятельно. А потом опять же своими силами сделает уроки. Так он научится отвечать за свои поступки.

А вот песню «Дважды два - четыре» психолог не одобряет:

- От нее невольно съеживаешься. И дело не в повторяемой истине «дважды два - четыре», а в строчках «это всем известно в целом мире», «это ясно всем» и так далее. У ребенка возникает ложная установка, что если он чего-то не знает, то с ним что-то не так. А ведь в школу приходят учиться, поэтому не знать что-то - это нормально.

Провоцирует развитие комплекса отличника и песня «Учат в школе»: «не путать никогда острова и города» не у всех получается сразу, и из-за этого ребенок переживает. Он ведь, выходит, не идеальный.

- Куда уж лучше петь «нам учитель задает с иксами задачи: кандидат наук - и тот над задачей плачет». И понимать, что, если возникают сложности, это нормально, раз даже кандидат наук плачет. И без лишних переживаний пытаться разобраться в теме, - добавляет Владимир Крупин.

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