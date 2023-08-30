День знаний в Новосибирске 1 сентября 2023: куда сходить с ребенком, программа мероприятий

Для детей на День знаний подготовили много мероприятий. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Послезавтра в школах пройдут праздничные линейки и начнется новый учебный год. Но вы можете сделать так, чтобы праздник стал для вашего ребенка особенным. Куда сходить с ребенком в День знаний в Новосибирске 1 сентября 2023 - в нашей афише!

«ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗД» В ПЛАНЕТАРИИ

Театрализованное представление «Путешествие на луноходе» - это история о любознательном поросенке Хрюте и его друге Луноходе. Вместе друзья исследуют планеты Солнечной системы, оказываются в удивительных ситуациях и встречают других сказочных обитателей космоса.

Маленьких зрителей ждут космические игры и конкурсы, а также просмотр полнокупольного мультфильма «Дотянуться до звезд».

«Путешествие на луноходе» (6+)

Большой новосибирский планетарий, Ключ-Камышенское плато, 1/1, тел.: (383) 327-05-45, 347-77-07

Начало: 1 сентября в 15.00

Цена: 300 руб.

ВЫПУСТИТЬ СКАЗКИ ИЗ ВОЛШЕБНОГО СУНДУКА

Ваш ребенок любит сказки? Тогда обязательно отправляйтесь в театр «Глобус» на постановку «Пряничный домик».

Пьеса создана по мотивам сказок братьев Гримм и начинается с того, что их племянник Ганс открывает волшебный сундук и выпускает на волю все сказки! Эта шалость станет началом захватывающего путешествия в страну, где живут бременские музыканты, храбрый портняжка, Мальчик-с-пальчик, великан, разбойники, золотой гусь...

Главные герои попадут в пряничный домик к ведьме. Фото: globus-nsk.ru

Сколько приключений ждет Ганса и его сестру Грету! Чего стоит только горшочек, утопивший улочки уютного городка Бремена в сладкой каше! А еще дети попадут к ведьме в пряничный домик!

«Пряничный домик» (6+)

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус», ул. Каменская, 1, тел.: (383) 223-85-74, 223-88-41

Начало: 1 сентября в 18.00

Цена: 350 - 500 руб.

СХОДИТЬ В ГОСТИ К МОРЖАМ, ДЕЛЬФИНАМ И КИТАМ

Ваш сын или дочка обожают море и мечтают увидеть морских животных? Обязательно побывайте вместе с ними на шоу «Хочу туда, где танцуют киты».

Тихоокеанские дельфины афалины, величественные полярные белые киты белухи, стремительные южноамериканские морские львы, элегантный северный морской лев сивуч и неподражаемый тихоокеанский морж Тика - всех их можно увидеть в представлении!

Представление с морскими животными - отличный подарок на День знаний. Фото: delfinary.ru

Плавучие артисты поиграют в мяч, посбивают груши и покажут красивейшие трюки в воде. Ваш ребенок получит незабываемые эмоции перед началом учебного года!

«Хочу туда, где танцуют киты» (0+)

Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния», ул. Жуковского, 100/4, тел. 8-800-100-89-88

Начало: 1 сентября в 12.00, 15.00, 18.00

Цена: от 1000 руб.

КСТАТИ

Линейка пройдет на набережной

«Линейку Первых» проведут 2 сентября на набережной. Всех участников ждут интерактивы, танцевальные батлы, творческие мастерские, конкурсы и розыгрыши, лектории для педагогов и родителей.

А главным подарком будет концерт от звездного гостя, имя которого держат в секрете.

Начало регистрации участников на месте - с 12.00.

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