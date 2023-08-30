День знаний в Новосибирске 1 сентября 2023: куда сходить с ребенком, программа мероприятий

Для детей на День знаний подготовили много мероприятий.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Послезавтра в школах пройдут праздничные линейки и начнется новый учебный год. Но вы можете сделать так, чтобы праздник стал для вашего ребенка особенным. Куда сходить с ребенком в День знаний в Новосибирске 1 сентября 2023 - в нашей афише!
«ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗД» В ПЛАНЕТАРИИ
Театрализованное представление «Путешествие на луноходе» - это история о любознательном поросенке Хрюте и его друге Луноходе. Вместе друзья исследуют планеты Солнечной системы, оказываются в удивительных ситуациях и встречают других сказочных обитателей космоса.
Маленьких зрителей ждут космические игры и конкурсы, а также просмотр полнокупольного мультфильма «Дотянуться до звезд».
«Путешествие на луноходе» (6+)
Большой новосибирский планетарий, Ключ-Камышенское плато, 1/1, тел.: (383) 327-05-45, 347-77-07
Начало: 1 сентября в 15.00
Цена: 300 руб.
ВЫПУСТИТЬ СКАЗКИ ИЗ ВОЛШЕБНОГО СУНДУКА
Ваш ребенок любит сказки? Тогда обязательно отправляйтесь в театр «Глобус» на постановку «Пряничный домик».
Пьеса создана по мотивам сказок братьев Гримм и начинается с того, что их племянник Ганс открывает волшебный сундук и выпускает на волю все сказки! Эта шалость станет началом захватывающего путешествия в страну, где живут бременские музыканты, храбрый портняжка, Мальчик-с-пальчик, великан, разбойники, золотой гусь...
Главные герои попадут в пряничный домик к ведьме. Фото: globus-nsk.ru
Сколько приключений ждет Ганса и его сестру Грету! Чего стоит только горшочек, утопивший улочки уютного городка Бремена в сладкой каше! А еще дети попадут к ведьме в пряничный домик!
«Пряничный домик» (6+)
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус», ул. Каменская, 1, тел.: (383) 223-85-74, 223-88-41
Начало: 1 сентября в 18.00
Цена: 350 - 500 руб.
СХОДИТЬ В ГОСТИ К МОРЖАМ, ДЕЛЬФИНАМ И КИТАМ
Ваш сын или дочка обожают море и мечтают увидеть морских животных? Обязательно побывайте вместе с ними на шоу «Хочу туда, где танцуют киты».
Тихоокеанские дельфины афалины, величественные полярные белые киты белухи, стремительные южноамериканские морские львы, элегантный северный морской лев сивуч и неподражаемый тихоокеанский морж Тика - всех их можно увидеть в представлении!
Представление с морскими животными - отличный подарок на День знаний. Фото: delfinary.ru
Плавучие артисты поиграют в мяч, посбивают груши и покажут красивейшие трюки в воде. Ваш ребенок получит незабываемые эмоции перед началом учебного года!
«Хочу туда, где танцуют киты» (0+)
Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния», ул. Жуковского, 100/4, тел. 8-800-100-89-88
Начало: 1 сентября в 12.00, 15.00, 18.00
Цена: от 1000 руб.
КСТАТИ
Линейка пройдет на набережной
«Линейку Первых» проведут 2 сентября на набережной. Всех участников ждут интерактивы, танцевальные батлы, творческие мастерские, конкурсы и розыгрыши, лектории для педагогов и родителей.
А главным подарком будет концерт от звездного гостя, имя которого держат в секрете.
Начало регистрации участников на месте - с 12.00.
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