В Новосибирске начался суд над бизнесменом, который сменил фамилию: его искали по всей стране и никак не могли посадить

Колмагоров уже больше года под стражей. Фото: Мария НОВИКОВА

Бизнесмену Михаилу Колмогорову предъявили обвинение в подкупе бывшего зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина. Процесс стартовал в Центральном районном суде Новосибирска. Защищают обвиняемого сразу два адвоката.

В СМИ Михаила Чеботаева, взявшего фамилию Колмогоров после женитьбы, называют криминальным авторитетом из Кузбасса - одним из членов знаменитой банды киллеров Лабоцкого-Шкабары, державшей в страхе не только новокузнецких, но и московских предпринимателей. Но юридически Чеботарь ни разу не судим.

11 лет назад опера окружного управления МВД кажется наконец-то нашли связь между Колмогоровым и цепочкой давних убийств. Бизнесмена даже арестовали. Но дело таинственным образом развалилось, и Колмогоров вновь стал строить бизнес в Новосибирске. Неформальные связи с силовиками, как мы теперь понимаем, могли ему помочь. Но теперь его судят совсем за другое – пять лет назад, как считает СК, бизнесмен передал взятку зампрокурору области Турбину. Сначала три миллиона рублей, а затем еще тысячу долларов.

ПОИМКА БИЗНЕСМЕНА

Итак, кто же такой Колмогоров? Ему 59 лет, отец четверых детей, работает генеральным директором УК «Союз-Капитал» – назвал подсудимый свои анкетные данные, отвечая на вопросы судьи. В апреле прошлого года (спустя 5 лет после самого преступления) в отношении него возбудили уголовное дело за дачу взятки экс-заместителю прокурора региона, объявили в федеральный розыск, а этой весной задержали в столице Татарстана.

Вместе с ним был его несовершеннолетний сын. По словам адвокатов, Колмогоров не скрывался, а спокойно жил и работал в Новосибирске. В Казань поехал, чтобы устроить ребенка в местный вуз. Только почему-то при этом предпринимателя искали по всей стране, он был в официальном федеральном розыске.

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ

Колмагоров уже больше года под стражей. Его обвиняют в преступлении, совершенном еще в 2017 году. По версии следствия, тогда влиятельный бизнесмен через нужных людей помог своему приятелю Динисламу Шугаибову, оказавшемуся под следствием за разбой.

Прокуратуру попросили переквалифицировать обвинение на самоуправство.

- То есть речь шла о переквалификации действий Шугаибова на менее тяжкое преступление и информирование Колмогорова о ходе и результатах расследования уголовного дела, - огласил обвинительное заключение старший прокурор главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры РФ Антон Рябуха.

Уголовной ответственности Шугаибов в итоге не избежал, но получил смешной срок. В июле 2019 года Кировский районный суд приговорил его к одному году 10 месяца колонии-поселения. При этом за вооруженный разбой ему грозило 12 лет тюрьмы. Смягчить участь помогли как раз связи, по крайней мере так посчитали следователи.

КТО УЧАСТВОВАЛ ВО ВЗЯТКЕ

Как следует из материалов дела, чтобы воплотить в жизнь коррупционную схему Колмогоров нашел посредников - бизнесмена Сергея Белоуса и экс-главу завода «Винап» Олега Ярового, которого в СМИ за обширные связи в органах прозвали «прокурорским решалой». Последний в подъезде элитного дома, где жил сотрудник надзорного ведомства, передал Андрею Турбину сначала три миллиона рублей, спустя некоторое время еще тысячу долларов. А когда за самого Ярового взялись правоохранители, пошел на сделку со следствием и сдал всех подельников.

Вину в даче взятки прокурорским Колмогоров отрицает. Хотя тот же Андрей Турбин уже покаялся в суде, что действительно взял деньги за незаконную услугу.

Что касается информации о богатом криминальном прошлом, то Чеботарь заявил - ничего не доказано.

- Как можно обвинять человека в чем-то официально не судимого, ничего не сделавшего… Всего доброго, господа! – вежливо попрощался он с участниками процесса. После чего конвой увел его из зала заседаний.

Напомним, процесс по делу Андрея Турбина и его пособника Сергея Белоуса стартовал в январе 2023. Судебное следствие близится к финалу. По информации журналиста КП-Новосибирск, приговор бывшему запрокурора области могут вынести уже в октябре.

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