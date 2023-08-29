«Мама, я хочу за штурмовик!»: новосибирская школьница стала пилотом в 15 лет

Восьмиклассница стала пилотом в 15 лет. Фото: Предоставлено героем публикации

У восьмиклассницы из Новосибирска Даши Араповой не совсем обычное для девушки увлечение. Она приходит в восторг от авиатехники и буквально летит навстречу своей мечте - хочет стать первой девушкой-пилотом штурмовика Су-25. Сначала Даша прыгала с парашютом наравне с вэдэвэшниками, а теперь ее пустили за штурвал прогулочного самолета Cessna. Через три года она планирует поступить в Краснодарское военное училище и все-таки подняться в небо на «сушке».

Девочка с детства не любила куклы, пропадала с братьями в гараже. Фото: Предоставлено героем публикации

УКЛАДЫВАЛА ПАРАШЮТЫ ДЕСАНТНИКАМ, А ОНИ РАЗРЕШАЛИ ЕЙ ПРЫГАТЬ

Даша Арапова никогда не играла в куклы, росла в окружении двоюродных братьев и пропадала в гараже. Пока сверстницы осваивали соцсети, Даша слушала рассказы дедушки-танкиста, который долгое время служил в ГДР. «В бой идут одни «старики» и легенды о «ночных ведьмах» Великой Отечественной войны вскружили девочке голову, тогда она решила, что будет летчиком. Вот так у юной сибирячки началась дорога к мечте.

Рассказы дедушки-военного вдохновили пойти в планерную школу. Фото: Предоставлено героем публикации

В шестом классе Даша записалась в юношескую планерную школу СибНИА. Учеба шла параллельно: утром - литература и алгебра, вечером - самолеты и планеры.

- Для поступления ничего не нужно было сдавать, брали ребят от 13 до 16 лет, вокруг всегда были одни мальчишки. 2 года мы изучали построение планеров, аэродинамику и навигацию, создавали модели. Я буквально пропадала на аэродроме, очень хотелось за штурвал. Мой первый подлет был 11 августа 2022 года, - рассказала КП-Новосибирск Даша Арапова.

Школьница стала единственной девочкой в летном классе и обогнала мальчишек. Фото: Предоставлено героем публикации

В планерной школе Даша также начала прыгать с парашютом, тренировки проходили на аэродроме в Мочище. Каждый выходной девочка вставала в 6 часов утра, ехала полтора часа на электричке до станции, весь день укладывала парашюты, лишь бы увидеть небо под ногами. Там же тренировались десантники, в обмен на уложенные парашюты они пускали Дашу прыгнуть с самолета бесплатно.

- Однажды дочка позвала меня на прыжок, я была в ужасе. Очень страшно смотреть, как твой ребенок падает на землю, а парашют все не раскрывается. Но дочку не переубедишь, к тому же в планерной школе ее уже все знали. Она прыгала с самолета первой, а за ней шли мальчики, которые боялись сделать шаг, - поделилась с КП-Новосибирск мама Галина Черноусова.

Во время прыжков девушка поразила смелостью даже бывших десантников. Фото: Предоставлено героем публикации

В марте 2023 года Даша на одном из прыжков познакомилась с выпускником кадетского корпуса имени Александра Покрышкина, который летал на Cessna-172 и Socata Rallye - популярных прогулочных самолетах. Девушка напросилась на полеты, научилась делать взлет и посадку на аэродроме Северный под контролем сидящего рядом летчика. Но вечером 13 июля случилась беда.

- Моим любимым самолетом была Cessna-172 с бортовым номером RA-2018G. Буквально за 4 часа до падения я летала на нем, а потом произошел отказ двигателя, - говорит Дарья Арапова.

По данным МЧС, борт RA-2018G совершил жесткую посадку, пилот и двое пассажиров попали в больницу, но, к счастью, все остались живы. Несмотря на ЧП, Дарья летать не передумала.

В средней школе девочку стали считать крутой. Фото: Предоставлено героем публикации

БОЕВАЯ ЛИЧНОСТЬ

В свои 15 лет она оказалась самой молодой девочкой-пилотом в Сибири, но есть и другие титулы. На Всероссийских соревнованиях по планерному спорту «Крылья Сибири» девочка стала седьмой, а в Калининграде заняла первое место. Даша и раньше не давала себя в обиду, но теперь задиры обходят девочку стороной.

- Многие знакомые и родственники были вообще в шоке от того, что я захотела в авиацию, так как им сложно представить девушку за штурвалом самолета. Мама была в шоке от моего выбора, но приняла его, а дедушка сказал, что сделает все возможное, чтобы у меня получилось поступить в военное училище. Некоторые сверстники меня не поняли, зато появилось много новых - авиационный мир тесен. Старые друзья стали больше уважать, говорят: «Боевая личность», - улыбается девочка.

В 15 лет Дарья научилась управлять прогулочным самолетом и мечтает о штурмовике. Фото: Предоставлено героем публикации

Дарья мечтает стать первой девушкой-пилотом штурмовика Су-25. Чтобы пилотировать «Грача», нужно поступить в Краснодарское высшее военное командное училище. Первые 14 девушек-пилотов уже выпустились в 2022 году. Сейчас Даша переходит в девятый класс, но подать документы сможет только в одиннадцатом.

- Сложно ответить, почему мечтаю именно о Су-25. Сердцем понимаю, что штурмовик - это близко мне по духу. Но если не получится, пойду гражданским пилотом. Везде есть свои плюсы и минусы, - объяснила КП-Новосибирск Дарья Арапова.

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