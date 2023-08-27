Самый дорогой - первоклассник: лайфхаки от мамы 10 детей - как собрать ребенка в школу и не разориться

Оксана Усова - многодетная мама. Фото: предоставлено Оксаной Усовой

Сборы ребенка в школу похожи на квест. Хочется купить все и сразу и при этом не остаться с дыркой в кошельке. По данным Новосибирскстата, собрать ребенка в школу стоит 19 тысяч рублей. Удовольствие не из дешевых. А если у вас не один, а пятеро детей-школьников и все разного возраста?

КП-Новосибирск отправилась по магазинам с мамой 10 детей Оксаной Усовой. Она поделилась лайфхаками, как собрать детей в школу быстро и экономно.

ОТ 7 ДО 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Оксана Усова - мама 10 детей, пятеро из них 1 сентября сядут за школьные парты. Дети идут во второй, четвертый, пятый, шестой и восьмой классы.

Оксана вместе со старшей дочкой и сыном. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Когда старшие дети шли в школу, у меня была паника. Мне казалось, что нужно купить им все и сразу. Сейчас я уже успокоилась и покупаю необходимые вещи по мере надобности, - рассказала КП-Новосибирск Оксана Усова.

Но каких уловок ни придумывай, сборы первоклашки все равно влетят в копеечку. Его нужно укомплектовывать по полной программе.

У детей есть выбор. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Нужно покупать все: брюки, рубашку, пиджак, жилетку, галстук, туфли, сменную обувь, форму для занятий хореографией (во многих школах она есть. - Ред.), кроссовки, рюкзак, сумку для сменной обуви и канцелярию. Рабочие тетради тоже нужно покупать, - перечисляет женщина. - Средний чек - 20 тысяч рублей.

В средней школе «обмундирование» обходится дешевле. Средний чек - 7 - 10 тысяч рублей.

- Одежду мы покупаем уже после 1 сентября. Сезон подготовки к школе проходит, и на многие вещи, обувь появляются скидки. К примеру, школьный сарафан можно купить не за 2300, а 1300. Также вещи можно заказать в интернет-магазинах, там тоже цены ниже, - делится лайфхаком многодетная мама.

При этом Оксана просит уточнить: на сборах в школу экономит не потому, что на детей денег жалко, а из рациональных побуждений. На «выигранные» деньги она купит детям еще что-то полезное, например фрукты.

«ЗАКУПАЮСЬ К ШКОЛЕ КРУГЛЫЙ ГОД»

С канцелярией в многодетной семье отдельная история. Школьников пятеро, поэтому приходится покупать все одинаковое, но разных цветов. Так дети не передерутся и будут знать, где чья линейка или точилка.

Каждому ребенку - индивидуальный набор. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Нужно выбирать магазины, где делают скидки. В нашем, например, 20%. И это очень весомая экономия, - объясняет Оксана. - В течение года я тоже покупаю канцелярию. Например, иду в магазин и беру несколько тетрадок, обложек и кладу их на отдельную полку в шкафу. Можно сказать, я закупаюсь к школе круглый год.

Одна из самых дорогих вещей в пенале… Как думаете что? Циркуль! Цена самого простого набора - около 500 рублей. А таких надо как минимум четыре.

Циркуль - самый дорогой из всей канцелярии. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Лучше всего брать в школе список того, что точно понадобится, потому что, может быть, потребуются какие-то определенные краски, картон, цветная бумага и многое другое, - уточняет женщина. - Мой совет: обложки на учебники лучше покупать после того, как их получили, чтобы не прогадать с размером.

А вы уже готовы к школе? Фото: Анна ПАШАГИНА

В этом году сборы пятерых детей в школу обошлись Оксане Усовой в немалую сумму: 20 тысяч рублей - на одежду и еще 15 тысяч - на канцелярию. Если бы не покупки в течение года, сумма оказалась бы существеннее.

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