Механизмы внедрения ИИ в медицину, городскую среду и сельское хозяйство обсудили эксперты Сколково на «Технопроме-2023»

Фото: Павел АСТАХОВ

«Технопром 2023» стал площадкой, на которой Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) расставил акценты в главном вопросе инновационного сообщества: как перейти от научных наработок к практической реализации в условиях импортозамещения.

«НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РАЗРАБОТКИ ФАРМПРЕПАРАТОВ»

Как ускорить разработку новых лекарственных препаратов при помощи ИИ и передовых биотехнологий, как выстроить эффективное взаимодействие между стартапами фарминдустрией - ответы на эти вопросы искали участники панельной сессии.

Модератор дискуссии Камила Зарубина, вице-президент, исполнительный директор Кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково», напомнила, что сегодня в кластере уже свыше 600 стартапов. Они получают поддержку на стадии разработки гипотез и бизнес-моделей, создании MVP - минимальной жизнеспособной версии продукта.

- Важным направлением помощи резидентам «Сколково» является регуляторика. В фармацевтике и биомедицинских технологиях проработка регуляторной стратегии крайне важна. И на последнем этапе помогаем с выводом технологии на рынок, работой с дистрибьюторами, различными химическими площадками: «Сколково» помогает с внедрением технологий в практику здравоохранения, - сказала Камила Зарубина.

Об уже достигнутых успехах и основных задачах, стоящих перед фарминдустрией, рассказали участники дискуссии: Андрей Еремин, проектный менеджер компании «Фармпредикт»; Александр Агафонов, гендиректор Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биологии»; Олег Киселев, замдиректора Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН; Юлия Линюшина, замдиректора АНО «Инновационный центр Кольцово»; Алина Мухамеджанова, директор по продукту компании «Синтелли»; Гермес Чилов, директор по исследованиям «Валента фармацевтика».

Фото: Павел АСТАХОВ

Институт, который представляет Олег Киселев, имеет 34 патента на новые молекулы лекарств. Некоторые из разработок уже дошли до аптек, заместив импортные аналоги. Предприятие Александра Агафонова использует искусственный интеллект в биоинформатике и для оказания консалтинговых услуг. Компания Гермеса Чилова использует технологии ИИ, в частности, для моделирования новых молекул и конструирования лекарственных препаратов. Алина Мухамеджанова рассказала о своей платформе ИИ для органической медицинской химии, опыте импортозамещения ПО, которое требовалось для работы базы данных более 150 миллионов молекул. Технология позволяет прогнозировать физические, химические, патогенные свойства молекул. Юлия Линюшина поделилась опытом создания в Новосибирской области нетворкинг-среды для взаимодействия стартапов, бизнеса и государства.

Фото: Павел АСТАХОВ

Одной из центральных тем дискуссии стал выбор оптимальных бизнес-моделей кооперации фундаментальной науки с большой фармой. Обсуждались практические вопросы: нюансы передачи прав на молекулы, совместное лицензирование результатов, прямая покупка программного обеспечения, гибридные модели кооперации с индустриальными партнерами.

Эксперты отметили, что для достижения практического результата, прежде всего, необходимо понимать, как работает стартап и в чем специфика биомедицинских предприятий или научных учреждений.

- Мы имеем противоречивую ситуацию в регуляторике, в частности между KPI научно-исследовательских институтов и задачами отрасли, - констатировала Юлия Линюшина.

«ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ РЕШЕНИЙ В АПК»

Какие технологии, требующие импортозамещения, наиболее критичны сегодня для российского сельского хозяйства, как самим создавать инновационные решения мирового уровня для АПК, - обсудили эксперты стратегической сессии.

Фото: Павел АСТАХОВ

Спикерами дискуссии стали Николай Бенко, директор компании «Агроплазма»; Екатерина Богданова, профессор Воронежского госниверситета инженерных технологий; Анна Ненахова, гендиректор «Уралхим Инновация»; Нияз Халлиулин, гендиректор Республиканского информационно-вычислительного центра; Ольга Чебунина, советник гендиректора по ИТ УК «Дамате».

По мнению модератора сессии Натальи Чернышевой, директора Agrotech Hub Биомедицинского кластера Фонда «Сколково», критическим для АПК сегодня является зависимость от импортного семенного фонда. По ряду культур доля иностранных семян составляет более 50%, а по сахарной свекле или картофелю доходит до 80%. Высокая доля импортных семян в сегментах кукурузы и подсолнечника. И от 70 до 90% пищевых компонентов также требуют импортозамещения.

Анна Ненахова рассказала о том, как она выстраивала партнерства со стартапами и НИИ в области поиска новых белковых технологий и в развитии малотоннажной химии. Центр «Уралхим Инновации», который она представляет, является индустриальным партнером «Сколково», работает на территории Инновационного цента. Опытом Воронежского госуниверситета по разработкам в области критичных питательных белков для пищевой промышленности ЦФО поделилась Екатерина Богданова. В этом федеральном округе производится 34% растительных белков. Отвечая на замечание одного из выступавших экспертов о том, что стартап - это слишком трудно, Наталья Чернышева отметила:

- Мы предоставляем нашим резидентам микрогранты до 4 миллионов рублей в год, таможенные льготы на ввоз сырья и оборудования, и другую помощь. Я призываю всех пользоваться этими возможностями.

«РОЛЬ ЦТТ В РАЗВИТИИ КАМПУСА УНИВЕРСИТЕТА».

Разворот российских вузов в сторону прикладной науки стал основной темой Всероссийского семинара-практикума.

Фото: Павел АСТАХОВ

Вел семинар директор Департамента по науке и образованию «Сколково» Александр Фертман. «Связь между ЦТТ и кампусами пока неочевидна, и на моей памяти это первая попытка определить роль и место ЦТТ в деятельности университетских кампусов», - предварил встречу Фертман.

По его словам, большинство из 38 российских ЦТТ уже связаны с университетами, на базе которых будут созданы кампусы мирового уровня, а их инновационное развитие напрямую связано с Центрами трансфера технологий.

В качестве экспертов выступили: Константин Астанков, замдиректора ЦТТ ИТМО; Михаил Головатов, начальник управления по инновациям в сфере науки и технологий Томского госуниверситета; Александр Квашнин, директор ЦТТ Новосибирского госуниверситета; Вадим Терентьев, начальник управления МАИ и Вячеслав Шеров, руководитель ЦТТ ЮФО.

Участники семинара-практикума исследовали перспективы развития региональных экосистем инноваций, которые формируются в кампусах университетов, рассмотрели вопрос о применимости в России лучших кейсов зарубежных инновационных кампусов, подискутировали о роли кампусов в формировании интеллектуального потенциала регионов и городов.

«ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ: СТРАТЕГИЯ УМНЫЙ ГОРОД».

Участники панельной дискуссии искали ответ на вопрос - на каком уровне сейчас находится цифровизации городов России и как этот процесс скажется на повседневной жизни горожан?

Модерировал сессию Юрий Хаханов, руководитель направления наукоемких технологий и экономики инноваций для городской среды Фонда «Сколково». Среди прочих вопросов, эксперты обсудили актуальный статус цифровизации городов России. Они также высказали мнения о трансформации ЖКХ в «цифру», поговорили о перспективах цифровизации кварталов и том, как этот процесс скажется на повседневной жизни горожан.

Спикерами выступили Антон Лошаков, замминистра цифрового развития Новосибирской области; Владимир Высоцкий, гендиректор компании «ИТ Консалтинг Восток»; Чубаров Дмитрий, руководитель разработки продуктов «Ситэйр»; Светлана Быстрицкая, руководитель дилерской сети «Термо глас»; Ренат Серазетдинов, гендиректор компании «Сибирские строительные решения».

- Идея умного города витает в воздухе уже не одно десятилетие, мы же хотим сделать акцент на реализации, - задал тон дискуссии Хаханов.

Он отметил, что безопасные дома стали стандартом в строительной отрасли, а на территории Инновационного центра российские технологии в этой области были внедрены 10 лет назад, поэтому у «Сколково» большой опыт.

Эксперты уверены, что стратегия развития умного города должна быть связана с концепцией безопасности. При этом критично не только межведомственное взаимодействие, но и коммуникация с горожанами, а также с бизнесом как поставщиком больших данных для smart cities.

Отвечая на вопрос из зала, отстает ли Россия от иностранных практик, эксперты ответили, что во многих аспектах наоборот опережает. При этом города России имеют свою специфику, и зачастую ни восточный, ни западный опыт у нас не применим.