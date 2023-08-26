«Стоять! Бабки где?»: в Новосибирске судят банду в медицинских масках, грабившую ювелирные салоны

Свою вину ни главарь банды, ни его подельники не признали. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске начали судить налетчиков, грабивших ювелирные салоны и ломбарды. По версии следствия, главарем банды был 33-летний неоднократно судимый Васиф Алиев из Ордынки.

- Житель Новосибирской области решил незаконно улучшить свое материальное положение путем систематического совершения умышленных особо тяжких преступлений. У него возник умысел на создание устойчивой вооруженной группы, банды. Подбор участников он осуществил из числа своих знакомых, которые в свою очередь привлекли в банду трех жителей Алтайского края, - сообщила корреспонденту КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Мария Шеин.

Грабили жулики в медицинских масках и перчатках. Одну из вылазок совершили 12 июня прошлого года. Ворвались в ломбард на улице В. Уса и учинили погром со стрельбой.

- Стоять! Бабки есть? Бабки где? - кричали они работнику скупки.

Установленная в помещении камера наблюдения зафиксировала, как грабители забрали из кассы больше миллиона рублей и поспешили на выход. Спустя пару недель, 3 июля, там же, на Затулинке, налетчики напали на ювелирный салон на улице Громова.

- Зашли три человека с битой и начали бить витрины, - рассказала КП-Новосибирск очевидица Светлана.

- Они быстро зашли и через заднюю дверь вышли. Вынесли планшеты с золотом, - пояснила продавец из соседней торговой точки Ольга.

В принесенный с собой баул налетчики сложили добычу на 3 миллиона и успели ретироваться до приезда ГБР и полиции, потратив на все про все меньше минуты.

Опросив потерпевших и изучив записи с камер, оперативники вышли на след банды. За подозреваемыми установили наблюдение, и 23 июля налетчиков поймали с поличным после ограбления очередного салона в городе Оби.

- Четверо мужчин ворвались в магазин, где разбили выставочную витрину. И угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, похитили несколько лотков с золотыми украшениями. Фигуранты были задержаны через несколько минут после того, как покинули место происшествия. Еще одного участника группы полицейские задержали в лесном массиве, где он поджидал подельников, - раскрыли корреспонденту КП-Новосибирск обстоятельства задержания в пресс-службе областного главка МВД. У налетчиков изъяли золото, оружие и телескопическую дубинку.

Для конспирации жулики вызывали такси с чужих телефонов, связывали водителей и отбирали машины. А потом на чужих авто ехали в салоны, которые грабили. Но замести следы в итоге не вышло: всего к ответственности привлечены девять человек.

- Общая сумма ущерба составила более 5 миллионов рублей, значительная часть из которых возвращена потерпевшим, - пояснила журналисту КП-Новосибирск и. о. старшего помощника руководителя СУ СКР Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анжелика Мурашко.

На суде жулики вели себя вызывающе.

- Мы не «Дом-2», чтобы нас снимать! - едва в зал вошли журналисты, возмутились подсудимые, натянули капюшоны и скрыли лица под медицинскими масками.

- Несмотря на то, что вы возражали, суд определил, мотивировал принятое решение, и камера будет работать, - отрезала судья.

На протяжении процесса она еще не раз делала замечания парням в клетке. Они то перешептывались, то обнимались, то смеялись, то выкрикивали реплики с места. А потом и вовсе заявили, что не будут отвечать на вопросы участников процесса, пока их снимают.

Свою вину ни главарь банды, ни его подельники не признали. Четверо из них и вовсе отказались от услуг адвокатов, заявив, что за год, проведенный в СИЗО, настолько хорошо изучили Уголовный кодекс, что будут защищать себя самостоятельно. Но судья отказала в удовлетворении этих ходатайств.

К слову, один из фигурантов пошел на сделку со следствием и, чтобы смягчить наказание, сдал подельников. Его будут судить отдельно уже на следующей неделе.

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